Una Porto Viro rimaneggiata domina a Palmi

PALMI (REGGIO CALABRIA) -Una grande impresa, una partita perfetta, in una trasferta che sembrava impossibile. L’Alva Inox Porto Viro si impone 0-3 (24-26. 17-25, 16-25) sul campo della Sviluppo Sud Palmi e inaugura il campionato di Serie A2 Credem Banca con un successo dal sapore speciale. Non solo per il risultato e per il modo in cui è arrivato, ma anche per le condizioni in cui è maturato. Dopo la mancata partenza del volo previsto per la Calabria e una complicata ricerca di soluzioni alternative, i nerofucsia sono riusciti a raggiungere la destinazione con appena dieci giocatori e tre membri dello staff. Una situazione di emergenza che rende ancora più significativo il risultato conquistato al PalaSurace.

Sul campo, poi, l’Alva Inox è stata praticamente impeccabile. Solo nel primo set, deciso ai vantaggi, Palmi è riuscita a tenere testa ai nerofucsia, che nel secondo e nel terzo parziale hanno preso nettamente il sopravvento, dominando grazie a una fase muro-difesa impressionante (otto block complessivi, quattro firmati da capitan Sperandio), ma anche a un attacco incisivo (50%) e a una ricezione solidissima (75%). Tutti in doppia cifra i tre principali terminali offensivi nerofucsia: Klobucar con 14 punti, Tiozzo con 13 e Cantagalli con 11. Nel prossimo turno, il secondo del girone d’andata, Porto Viro ospiterà Ravenna per il debutto casalingo: appuntamento al Palasport di via XXV Aprile domenica 25 ottobre alle ore 18.

Solo dieci effettivi a disposizione per coach Matteo Bologna, che schiera Sperotto in regia con Cantagalli opposto, Grottoli e Sperandio centrali, Tiozzo e Klobucar in posto quattro, Morgese come libero. La Sviluppo Sud Palmi di Paolo Montagnani risponde con Marchiani-Motzo sulla diagonale principale, Canella–Valbusa al centro, Parolari-Gottardo in banda, Carbone a presidiare la seconda linea.

Parte forte l’Alva Inox, muro di Sperandio e ace di Tiozzo per l’1-3 che apre la gara. Gottardo fa e disfa per la squadra di casa, dall’altra parte della rete Klobucar confeziona un cioccolatino in pallonetto, siglando il 4-7. Palmi accorcia le distanze a muro, Porto Viro le concede la parità con un’invasione: 8-8. Block di Cantagalli per il nuovo più due nerofucsia, subito cancellato da Motzo (12-12). La scena si ripete poco dopo: gli ospiti riconquistano il doppio vantaggio, ma Parolari ricuce immediatamente il gap: time per coach Bologna. Fasi calde del set, l’Alva Inox non sfrutta un paio di chance in contrattacco e finisce per subire il sorpasso calabrese (20-19). Sul più bello, però, Sperandio fa un capolavoro a muro e strappa la palla set dalle mani di Palmi (23-24). Si va ai vantaggi: mezzo ace di Sperotto, poi il block decisivo lo piazza ancora Sperandio: 24-26, 0-1.

Porto Viro azzecca lo start anche nella seconda frazione (0-2). Palmi rientra, ma Klobucar in ricostruzione riporta i suoi a più due (3-5). Volano i nerofucsia: botta di Cantagalli dai nove metri per il 4-7, quindi errore calabrese vale il 5-9. Il cambio palla ospite procede senza intoppi, la squadra di casa invece gira un’altra volta a vuoto: 8-13, time per Montagnani. La difesa polesana arriva ovunque, Cantagalli ringrazia e mette giù il pallone del più sei. Motzo prova ad accendere la reazione dei locali (11-16), ma Porto Viro riprende la marcia con i primi tempi sull’asse Sperotto-Grottoli. Arriva l’ace di Parolari e coach Bologna decide di interrompere le operazioni (15-18). La pausa fa bene agli ospiti che in un lampo tornano a più sei: è 15-21 dopo il monster block di Sperandio su Motzo, altro time out per Montagnani. L’ace di Tiozzo del 16-23 chiude di fatto i conti, Palmi si arrende sbagliando in battuta: 17-25, 0-2.

Ancora Porto Viro avanti in avvio di terzo set: 0-2 con il muro di Tiozzo. Palmi pareggia con il block di Valbusa, ma il mani-out di Cantagalli ristabilisce subito le distanze (2-4). Attacco fuori misura dei locali, seguito da una murata di Grottoli: 4-8 e time-out richiesto da Montagnani. La combinazione muro-difesa e contrattacco di Klobucar funziona per due volte, poi Sperotto ci aggiunge un gran muro: l’Alva Inox sale a più sette. Gli ospiti guadagnano un’altra lunghezza sul servizio di Grottoli, Montagnani si gioca anche il secondo time-out (6-14). Cantagalli trova la riga di fondo campo in ricostruzione, Palmi ormai non riesce più a reagire, sbaglia ancora e il vantaggio nerofucsia raggiunge addirittura le dieci lunghezze: 7-17. I tre punti sono ormai in ghiaccio, prima della fine c’è tempo anche per il debutto assoluto in A2 di Tassoni. Il sigillo sulla vittoria dell’Alva Inox lo appone Tiozzo: 16-25, 0-3.

I protagonisti

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox Porto Viro)- « Oggi devo fare i complimenti alla squadra, non ai singoli ragazzi, perché hanno dimostrato di essere una squadra veramente sopra le righe. L’avventura vissuta ieri per raggiungere Palmi ci ha unito ancora di più: abbiamo fatto gruppo di fronte alle difficoltà e oggi in campo si è visto. Ma l’applauso più grande lo devo fare ai giocatori e ai membri dello staff che non sono potuti venire con noi, ma che è come se fossero stati qui. Ci è riuscito tutto, sicuramente il primo set ha indirizzato la gara: l’abbiamo vinto dopo un finale punto a punto e questo ci ha dato lo slancio per i parziali successivi. Abbiamo fatto un precampionato in crescendo, affrontando sempre avversari di alto livello, e quindi eravamo pronti a giocarcela su ogni pallone. Non abbiamo ancora fatto niente, questa era solo la prima di campionato e mancano altre 25 partite. Torniamo a casa con questi tre punti e con il morale alto, sperando che sia l’inizio di qualcosa di più grande ».

Il tabellino

SVILUPPO SUD PALMI-ALVA INOX PORTO VIRO 0-3 (24-26. 17-25, 16-25)

Battute punto/Errori: Palmi 1/15, Porto Viro 3/12; Ricezione: Palmi 63%, Porto Viro 75%; Attacco: Palmi 40%, Porto Viro 50%; Muri punto: Palmi 6, Porto Viro 8.

SVILUPPO SUD PALMI: Liepa, Motzo 9, Canella 3, Gottardo 6, Gergye 4, Filippelli 1, Bernardis, Gasparini 2, Parolari 11, Marchiani, Valbusa 4, Carbone (L); ne De Santis (L), Diamantini. Allenatore: Montagnani

ALVA INOX PORTO VIRO: Pegoraro, Tiozzo 13, Sperotto 1, Grottoli 4, Sperandio 5, Cantagalli 11, Klobucar 14, Morgese (L), Chiloiro, Tassoni. Allenatore: Bologna

Arbitri: Fabio Sumeraro e Marco Pazzaglini di Roma

Durata set: 30’. 25’, 27’ Tot.: 82’