Tie break vincente per Reggio Emilia a Palmi

Il primo set si apre in equilibrio, con le due formazioni che procedono punto a punto. La Conad riesce poi a prendere il largo grazie a una buona efficacia in attacco e a un’ottima prestazione a muro, mantenendo saldamente il controllo del parziale. I reggiani gestiscono il vantaggio fino alla conclusione, aggiudicandosi il primo set con il punteggio di 18-25.

Anche il secondo set si apre in equilibrio, ma è Palmi a trovare il primo allungo grazie a una buona efficacia a muro. La Conad reagisce prontamente, alzando il livello in difesa e completando il sorpasso. I granata prendono progressivamente il controllo del parziale, sfruttando soprattutto l’efficacia a muro e al servizio. Nel finale i reggiani gestiscono il vantaggio e conquistano anche il secondo set con il punteggio di 22-25.

Terzo set dominato dai padroni di casa, che partono con grande determinazione e prendono subito il largo grazie a un servizio incisivo e a un muro efficace. La Conad fatica a trovare continuità e non riesce a colmare il divario, lasciando a Palmi il terzo parziale con il punteggio di 25-14.

Il quarto set si apre con le squadre lottare inizialmente punto a punto, ma i padroni di casa prendono rapidamente il largo, imponendo il proprio ritmo di gioco. La Conad prova a reagire e a ridurre lo svantaggio, senza però riuscire a fermare l’avanzata degli avversari. Palmi mantiene il controllo del parziale e chiude sul 25-15, ristabilendo la parità nel conto dei set e portando la sfida al tie-break.

Il tie-break si apre con la Conad che parte con determinazione, conquistando subito il vantaggio e mantenendo il controllo del parziale. I granata si dimostrano incisivi in attacco e solidi a muro, riuscendo a contenere i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Reggio Emilia gestisce il vantaggio fino alle battute finali e chiude il quinto set sul 15-11, conquistando la vittoria per 3-2.

Palmi parte con Marchiani al palleggio, Motzo opposto, Gergye e Liepa martelli, Canella e Valbusa centrali con Carbone libero.

Reggio Emilia schiera il sestetto composto da Santambrogio-Mian in diagonale principale, Chevalier-Zhelev di banda, Arasomwan-Sighinolfi al centro con Marini libero.

Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che procedono punto a punto (4-4). Mian trova il punto con un attacco vincente dalla seconda linea (7-8). La Conad prova a prendere il largo grazie a due ottimi attacchi del centrale Arasomwan, che regalano ai reggiani il massimo vantaggio del parziale (8-11). Chevalier va a segno da zona quattro (13-16), seguito dal mani out di Mian che permette ai granata di allungare ulteriormente (15-19). È ancora Chevalier a rendersi protagonista, questa volta con un poderoso muro che porta Reggio sul +5 (15-20). La Conad conquista il set point grazie a una palla slash generata dal servizio di Mazzon, prontamente chiusa da Zhelev nel campo avversario (17-24). A mettere il sigillo sul primo parziale è capitan Sighinolfi, che con un primo tempo vincente consegna il set ai reggiani (18-25).

Anche il secondo set si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che procedono punto a punto (4-4). È Palmi a trovare il primo allungo, sfruttando l’efficacia a muro per portarsi sul +3 (7-4). La Conad reagisce prontamente e, grazie a un muro vincente, accorcia le distanze (7-6). I granata alzano il livello in difesa e, al termine di una buona azione, completano il sorpasso (11-12). Arasomwan trova il punto con un primo tempo efficace (13-14), mentre Mian firma un ace che permette ai reggiani di allungare (15-18). La Conad continua a spingere e, al termine di uno scambio concitato, trova un altro muro vincente che vale il +4 (16-20). Il fondamentale del muro si conferma decisivo anche nelle battute finali, con un altro monster block granata (19-23). Reggio conquista così il set point (20-24), prima che Zhelev chiuda il parziale con un preciso attacco in diagonale, consegnando alla Conad anche il secondo set (22-25).

Il terzo set si apre con i padroni di casa che partono con convinzione, sfruttando anche l’ottima pressione al servizio di Motzo (4-2). Canella si fa sentire a muro e Palmi allunga, portandosi a cinque lunghezze di vantaggio (9-4). Parolari viene chiamato in causa dalla seconda linea e trova il punto con una pipe vincente (13-6). L’errore al servizio di Gergye regala un punto ai granata, ma il divario tra le due formazioni rimane ampio (17-8). Alberghini va a segno con un primo tempo (21-12). È Parolari a conquistare il set point per i padroni di casa (24-13). Palmi gestisce il vantaggio e si aggiudica il terzo parziale con il punteggio di 25-14.

Il quarto set si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che procedono punto a punto (3-3). Palmi prende però rapidamente il largo, trovando con Motzo il punto del +4 (8-4). Zhelev prova a ricucire il divario con un attacco potente (10-7), ma Motzo risponde dalla seconda linea, conquistando il punto con un mani out (15-10). Zhelev torna a segno per i granata (17-11), mentre Canella si impone a muro sull’attacco al centro di Sighinolfi (19-12). Mazzon trova il punto con un attacco vincente (21-14), ma i padroni di casa mantengono saldamente il controllo del parziale e conquistano il set point (24-15). È infine Parolari, con un attacco vincente, a chiudere il quarto set in favore di Palmi con il punteggio di 25-15. I padroni di casa ristabiliscono così la parità nel conto dei set, portando la sfida al tie-break, che deciderà le sorti dell’incontro.

Il quinto set si apre con la Conad che parte subito con il piede giusto, portandosi avanti di due lunghezze (1-3). Gottardo sbaglia al servizio e i reggiani mantengono il vantaggio (4-5). Mian trova il punto con una parallela vincente (5-7), seguito dal primo tempo di Arasomwan che permette ai granata di allungare ulteriormente (7-9). È ancora Arasomwan a rendersi protagonista, questa volta con un poderoso muro che vale il +2 (8-10). Sighinolfi va a segno e la Conad aumenta il proprio vantaggio (9-12). I reggiani conquistano così il match point (11-14). A mettere il sigillo definitivo sull’incontro è Chevalier, che con un muro vincente chiude il tie-break sul punteggio di 11-15, regalando alla Conad Reggio Emilia la vittoria per 3-2.

Il tabellino

SVILUPPO SUD PALMI – CONAD REGGIO EMILIA 2-3 (18-25, 22-25, 25-14, 25-15, 11-15) –

SVILUPPO SUD PALMI: Marchiani 3, Gergye 1, Valbusa 8, Motzo 26, Liepa 0, Canella 19, De Santis (L), Gottardo 7, Bernardis 0, Gasparini 1, Parolari 14, Carbone (L). N.E. Filippelli, Diamantini. All. Montagnani.

CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio 0, Chevalier 16, Arasomwan 9, Mian 18, Zhelev 9, Sighinolfi 10, Marini (L), Zecca (L), Alberghini 1, Mazzon 3, Storchi 2. N.E. Bigozzi, Bertazzoni. All. Zagni.

ARBITRI: Di Bari, Resta.

Durata set: 23′, 31′, 27′, 24′, 19′; tot: 124′.