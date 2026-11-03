Napoli vince il posticipo con Brescia

I partenopei si sono imposti per 3-1 (27-25, 18-25, 25-22, 25-19) al termine di un match nel quale hanno dimostrato maggior precisione sotto rete ed un maggior cinismo nei momenti topici, soprattutto nel finale del primo set vinto ai vantaggi.

Rempel (19 punti) e Raffaelli (15) per i padroni di casa. Dall’altra parte della rete buone le prove di Lucconi e Firkal che chiudono a 20 punti ciascuno

Napoli schiera la diagonale Cavanna-Rempel, al centro Volpato-Bonola, in posto 4 Cianciotta-Raffaelli, libero Luzzi. Brescia parte con la diagonale Salsi-Lucconi, al centro Sanfilippo-Ciccolella, in posto 4 Firkal-Iribarne, libero Bonisoli.

L’inizio è a favore dei padroni di casa che si portano subito sul 6-4, poi un bel muro di Sanfilippo e un attacco di FIrkal permettono l’aggancio 6-6. Raffaelli e Rempel però firmano subito un altro break 8-6. Salsi è autore di un bel muro su Raffaelli. Lucconi attacca out per il 10-8. Cianciotta mette a terra l’11-8. Errore di Firkal 12-8. Rempel firma il 13-8 e coach Zambonardi chiama il primo time out. Al rientro però la musica non cambia, coach Zambonardi inserisce un doppio cambio con Vagnini e Ghirardi. Vagnini firma il 16-9. Ma Cianciotta fa mani out, 17-9. Ciccolella firma il 17-10, e il 18-11, poi fa ace per il 18-12. Lucconi mette a terra il 20-14. Entrano anche Bettinzoli che rileva Firkal e Solazzi al servizio. Lucconi fa mani out per il 23-19. Rempel però trascina 24-20, Cianciotta spara out 24-21. L’invasione di Volpato permette il 24-22. Iribarne in pallonetto raggiunge il 24-23. Lucconi fa mani out, 24-24, ma Napoli è più cinica e si aggiudica il 27-25.

Nel secondo parziale è Brescia a trovare il primo break con un bel muro di Ciccolella su Rempel, e l’ace di Salsi 5-8. Firkal si aggiudica il 6-9. Lucconi mette a terra il 6-10. Ciccolella continua a trovare varchi e si porta sul 7-12. Lucconi mette a terra l’8-13. Cianciotta spara ancora out, 13-18, coach Graziosi inserisce Barretta. Rempel mura Iribarne per il 14-19. Iribarne fa ace, 15-23. Firkal firma il 16-24, Ciccolella firma il 18-25.

Il terzo set parte in equilibrio con Sanfilippo che mura Rempel e pare trovare le misure per il 3-3. Napoli approfitta di qualche pasticcio sottorete dei bresciani e si porta 7-5. Lucconi si porta 10-9. Napoli spinge con una pipe di Cianciotta che si aggiudica il 15-11, coach Zambonardi chiama time out. Ciccolella firma il 15-13 con un muro su Rempel. Firkal fa mani out 15-14. Cavanna fa un pallonetto falloso ed è aggancio 15-15. Firkal mette a terra il sorpasso 15-16. Lucconi firma il 16-18. Lucconi firma il 19-20. Sanfilippo ferma Cianciotta per il 19-21. Ancora Sanfilippo ferma Raffaelli 20-22. Volpato firma il 21-22. Lucconi viene murato per il 23-22. Lucconi spara out per il 25-22 avversario.

Il quarto set vede ottime giocate in pipe di Firkal e Iribarne che permettono a Brescia di condurre 8-10. Napoli in un batter d’occhio riprende il vantaggio complici i molteplici errori nel campo bresciano, errori in attacco. Iribarne fa ace 13-12. Firkal fa mani out 13-13. Sanfilippo sbaglia, poi però fa punto per il 15-14. Ciccolella attacca out, poi Firkal viene murato 18-14. Il resto è un monologo di Napoli che approfitta dei numerosissimi errori in attacco dei bresciani. Chiude Napoli con un muro su Sanfilippo 25-19.

I protagonisti

Roberto Zambonardi (Allenatore Consoli Sferc Brescia)- « Merito a Napoli per questa vittoria, compagine molto forte, noi siamo partiti male ma abbiamo ripreso il primo set al fotofinish, vinto molto bene il secondo e stavamo conducendo bene il terzo ma abbiamo commesso degli errori di troppo risvegliando la squadra locale, abbiamo commesso ben 18 errori al servizio: non abbiamo saputo approfittare del momento negativo in cui Napoli faticava a mettere giù palla, con questa discontinuità al servizio che ha permesso al team locale di riprendere fiducia e concludere il match. I ragazzi sono molto dispiaciuti ma sono atleti che si allenano molto e hanno una grande professionalità e impegno, e dobbiamo avere tenacia e pazienza, i tifosi lo sanno e ci stanno sempre vicini! ».

Il tabellino

UNION NAPOLI – CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (27-25, 18-25, 25-22, 25-19) –

UNION NAPOLI: Cavanna 1, Cianciotta 9, Volpato 8, Rempel 19, Raffaelli 15, Bonola 5, Monda (L), Barretta 3, Luzzi (L), Mastrangelo 0. N.E. Agapitos, Gavan, Paloscia. All. Graziosi.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Salsi 2, Firkal 20, Ciccolella 12, Lucconi 20, Iribarne 11, Sanfilippo 12, Franzoni (L), Solazzi 0, Bonisoli (L), Bettinzoli 0, Vagnini 1, Ghirardi 0. N.E. Zambonardi, Compagnoni. All. Zambonardi.

ARBITRI: Adamo, Vecchione.

Durata set: 33′, 24′, 31′, 26′; tot: 114′.