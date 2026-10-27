Ravenna-Lagonegro antipasto della 3a giornata

ROMA-L’adrenalina del fine settimana di grande pallavolo è ancora nell’aria, ma in Serie A2 Credem Banca è già alle porte la 3ª giornata della Regular Season, al via mercoledì 28 ottobre con l’anticipo alle 19.00 tra Consar Ravenna e Rinascita Lagonegro in diretta DAZN. Il turno si chiuderà poi con gli incontri distribuiti tra sabato 31 ottobre e martedì 3 novembre.