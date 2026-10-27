Ravenna-Lagonegro antipasto della 3a giornata
ROMA-L’adrenalina del fine settimana di grande pallavolo è ancora nell’aria, ma in Serie A2 Credem Banca è già alle porte la 3ª giornata della Regular Season, al via mercoledì 28 ottobre con l’anticipo alle 19.00 tra Consar Ravenna e Rinascita Lagonegro in diretta DAZN. Il turno si chiuderà poi con gli incontri distribuiti tra sabato 31 ottobre e martedì 3 novembre.
Ad aprire il terzo atto della stagione regolare, quindi, è un match di assoluto interesse. La formazione romagnola, ripartita grazie all’exploit in tre set a Porto Viro dopo una falsa partenza in campionato, ospita il club lucano, primo in classifica con 6 punti in due gare e a braccetto con Grottazzolina. In palio ci sono punti d’oro.
Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 19.00
Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro Arbitri: Faia Riccardo, Cecconato Luca
LA CLASSIFICA-
Rinascita Lagonegro 6, Yuasa Battery Grottazzolina 6, Domotek Reggio Calabria 4, Union Napoli 4, Abba Pineto 4, Essence Hotels Fano 3, Alva Inox Porto Viro 3, Consar Ravenna 3, Belluno Volley 3, Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 3, Conad Reggio Emilia 2, Consoli Sferc Brescia 1, JV Gioia Del Colle 0, Sviluppo Sud Palmi 0.
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