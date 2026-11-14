Palmi doma Pineto al quinto set

PALMI (REGGIO CALABRIA) -Una vittoria di cuore, carattere e determinazione. La Sviluppo Sud Palmi supera l’ABBA Pineto per 3-2 al PalaSurace nell'anticipo della 5a giornata , al termine di una sfida emozionante e combattutissima, durata oltre due ore e mezza. Davanti al proprio pubblico, la formazione guidata da Paolo Montagnani riesce a imporsi al tie-break, conquistando due punti preziosi che le consentono di salire a quota sei in classifica e festeggiare la prima vittoria casalinga della stagione.

Una partita giocata sul filo dell’equilibrio, con le due squadre capaci di alternarsi al comando e di rispondere colpo su colpo. Pineto si aggiudica il primo set, Palmi reagisce riportando il confronto in parità, ma gli ospiti tornano avanti nel terzo parziale. I gialloblù, però, non mollano, conquistano il quarto set e completano la rimonta in un tie-break ricco di emozioni, chiuso sul 15-13.

Nel primo set, dopo una fase iniziale equilibrata, è Pineto a prendere progressivamente il comando delle operazioni. Gli abruzzesi allungano sul 9-6 con l’ace di Licek e raggiungono il massimo vantaggio di quattro punti grazie a un altro servizio vincente, questa volta di Copelli. Palmi reagisce affidandosi soprattutto a Motzo, protagonista della rimonta che porta il punteggio sul 17-17. I gialloblù trovano anche il sorpasso sul 19-18 e riescono ad allungare fino al 20-18, ma Pineto torna in partita, ristabilisce la parità e nel finale trova il punto decisivo con Van Der Dries, che chiude in diagonale sul 23-25.

La reazione della Sviluppo Sud arriva nel secondo parziale. Anche in questa occasione Pineto prova a scappare, costruendo un vantaggio di quattro lunghezze, ma la formazione di Montagnani recupera terreno grazie soprattutto alla solidità a muro. Canella firma due muri consecutivi che valgono il 9-9, mentre il successivo muro di Gergy permette a Palmi di passare avanti sul 12-11. Il finale è giocato punto a punto, ma i gialloblù riescono a gestire meglio i momenti decisivi. Sul 24-22 è Motzo a mettere a terra il pallone del definitivo 25-23, riportando il confronto in parità.

Nel terzo set Pineto riparte con decisione e si porta immediatamente sullo 0-3. Palmi reagisce e trova il pareggio sul 4-4, ma gli ospiti tornano ad allungare. L’ace di Van Der Dries vale il 9-12, mentre Licek contribuisce ad ampliare il margine fino al 19-23. Il parziale si conclude sul 20-25, con il primo tempo vincente di Copelli, che riporta avanti la formazione abruzzese.

Il quarto set è ancora una volta caratterizzato da grande equilibrio. Valbusa firma il muro del 10-10 e successivamente quello che consente a Palmi di portarsi sul 13-12. Pineto risponde e trova il sorpasso sul 17-18 con il muro di Licek su Motzo. Gergy ristabilisce la parità sul 20-20, mentre Marchiani firma un importante muro su Licek per il 22-21. Nel finale, sul 24-23, una chiamata arbitrale per un’infrazione di Pineto assegna il punto decisivo alla formazione palmese. Palmi vince 25-23 e trascina la partita al tie-break. Le proteste degli abruzzesi portano anche al cartellino rosso per il tecnico Da Silva e il punto dell’1 a 0 nel quinto per Palmi.

Il quinto set rispecchia l’andamento dell’intera gara, con le due squadre a contendersi ogni pallone. Pineto trova il vantaggio sul 4-5 con Di Silvestre, ma Palmi reagisce e torna avanti. Gottardo firma l’attacco dell’8-6, mentre Motzo contribuisce a mantenere il margine nel momento più delicato. I gialloblù arrivano così sull’11-9, sostenuti dal pubblico del PalaSurace. Il muro di Canella su Licek vale il 14-11 e sembra indirizzare definitivamente la contesa. Pineto prova ancora a rientrare, ma l’errore in battuta di Licek consegna a Palmi il punto del definitivo 15-13. Può così esplodere la festa del pubblico di casa per una vittoria di grande importanza.

Il tabellino

SVILUPPO SUD PALMI – ABBA PINETO 3-2 (23-25, 25-23, 20-25, 25-23, 15-13) –

SVILUPPO SUD PALMI: Marchiani 2, Gergye 16, Valbusa 12, Motzo 21, Gottardo 10, Canella 14, De Santis (L), Liepa 0, Bernardis 0, Gasparini 0, Parolari 0, Carbone (L). N.E. Filippelli, Diamantini. All. Montagnani.

ABBA PINETO: Catone 0, Di Silvestre 23, Candeli 7, Van Den Dries 16, Licek 23, Copelli 13, Butti (L), Vattovaz 0, Di Felice 0, Santi Bortolotti (L), Compagnoni 1. N.E. Loglisci, Ribecca, Calonico. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Ancona, Marotta.

Durata set: 33′, 35′, 34′, 34′, 17′; tot: 153′.