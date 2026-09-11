Europei U 22: coppie italiane ko ma qualificate
Nel tabellone maschile, Marini Da Costa/Marchesan, dopo aver superato la Grecia, sono stati sconfitti 2-0 (21-12, 21-17) dagli ungheresi Tari/Niemeier. Gli azzurri torneranno in campo domani, sabato 12 settembre, alle ore 10, nei sedicesimi di finale contro la Lettonia di Auziņš G./Fokerots.
Sconfitta al tie-break, invece, per Bruzzone/Nozza che, dopo la vittoria contro l’Azerbaigian, hanno ceduto 2-1 (21-18, 18-21, 18-16) alla Repubblica Ceca di Pavelková K./Pavelková A. Anche per la coppia azzurra femminile il prossimo appuntamento sarà quello dei sedicesimi di finale, in programma domani alle ore 12.30 contro la Lettonia di Ēbere/Konstantinova.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS