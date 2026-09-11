Europei U 22: coppie italiane ko ma qualificate

Nel tabellone maschile Marini Da Costa/Marchesan nettamente battuti 2-0 (21-12, 21-17) dagli ungheresi Tari/Niemeier fra le donne Bruzzone/Nozza  superate 2-1 (21-18, 18-21, 18-16) dalle ceche Pavelková K./Pavelková. Entrambe le formazioni azzurre, in virtù dei successi della prima giornata, approdano ai 16i

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Pubblicato il 11.09.2026, 16:37

Europei U 22Marini Da CostaMarchesanbruzzoneNozza
MADRID (SPAGNA)- Nei Campionati Europei Under 22 di beach volley, in corso di svolgimento a Madrid oggi, nella seconda giornata delle rispettive Pool, sono uscite entrambe sconfitte dal campo, però, in virtù dei successi della partita d'esordio, passano entrambe ai sedicesimi come seconde.

Nel tabellone maschile, Marini Da Costa/Marchesan, dopo aver superato la Grecia, sono stati sconfitti 2-0 (21-12, 21-17) dagli ungheresi Tari/Niemeier. Gli azzurri torneranno in campo domani, sabato 12 settembre, alle ore 10, nei sedicesimi di finale contro la Lettonia di Auziņš G./Fokerots.

Sconfitta al tie-break, invece, per Bruzzone/Nozza che, dopo la vittoria contro l’Azerbaigian, hanno ceduto 2-1 (21-18, 18-21, 18-16) alla Repubblica Ceca di Pavelková K./Pavelková A. Anche per la coppia azzurra femminile il prossimo appuntamento sarà quello dei sedicesimi di finale, in programma domani alle ore 12.30 contro la Lettonia di Ēbere/Konstantinova.

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