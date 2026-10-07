Sabato Pineto e Brescia si giocano la Supercoppa

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO)- Occhi puntati sul Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi , in provincia di Teramo. È dal palasport abruzzese che partirà la stagione di Serie A2, con Abba Pineto e Consoli Sferc Brescia pronte per contendersi la Del Monte® Supercoppa Serie A2, giunta alla sua settima edizione. Alle ore 20.00 di sabato 10 ottobre le due formazioni daranno il via alla stagione con la disputa della prima competizione dell’anno: un appuntamento imperdibile che si prospetta ricco di colpi di scena e che permetterà alle due squadre di fornire un assaggio di quello che sarà il campionato. La sfida sarà visibile anche gratuitamente su DAZN in Italia, e sul canale YouTube “Volleyball World Italia” all’estero.

Le parole di Cezar Douglas Silva (Allenatore Abba Pineto)-

« Apriamo una stagione con tante aspettative. Da quando sono arrivato qui a Pineto, un paio di mesi fa, non si è parlato altro che della Del Monte® Supercoppa. C’è tanta voglia di vincerla, grande attesa da parte di tutto l’ambiente e non posso negare che ha rappresentato una motivazione in più per tutti noi in queste settimane di preseason. Credo che nessuna delle due squadre arriverà al massimo ma nonostante questo penso ci siano tutti i presupposti per un grande evento capace di attirare tanto pubblico qui in Abruzzo. Iniziamo questa stagione con l’obiettivo di essere competitivi contro tutti, man mano capiremo fin dove possiamo spingerci. Sappiamo di essere una squadra ancora in costruzione e l’infortunio di Krauchuk ci ha costretti a ridisegnare un po’ i nostri assetti schierando Vattovaz nella squadra titolare. Ad ogni modo sono convinto ci siano i presupposti per fare bene. Anche Brescia è una squadra con individualità interessanti, che si è mossa sul mercato con giocatori di caratura internazionale come lo slovacco Julius Firkal - reduce dagli Europei -, oppure con giocatori di esperienza come il palleggiatore Nicola Salsi che arriva dalla SuperLega. Come ho detto c’è grande attesa e grande voglia di iniziare subito con un trofeo ».

Le parole di Paolo Di Silvestre (Capitano Abba Pineto)-

« Veniamo da un buon precampionato e potersi misurare subito per un trofeo è molto stimolante. Con la grande stagione scorsa ci siamo guadagnati il diritto di giocarci la Supercoppa in casa e questo è un altro elemento, da un lato positivo, dall’altro di grande stimolo e responsabilità: siamo felici di potere iniziare davanti ai nostri tifosi, in un evento che, per lo scenario dove verrà ospitato, promette di attirare tanti appassionati da tutta la regione. Brescia è una squadra tosta, con tradizione in questo sport e che in estate si è rinforzata. Anche noi abbiamo tante novità, un roster nuovo per la quasi totalità ma che da subito, durante la preparazione, si è cementato, ha lavorato sodo e credo abbia trovato la giusta via per una stagione importante. Dovremo confermare queste impressioni sul campo e la Supercoppa può rappresentare un tassello rilevante in questo senso ».

Le parole di Roberto Zambonardi (Allenatore Consoli Sferc Brescia)-

« È un onore disputare questa Finale di Del Monte® Supercoppa A2. È molto piacevole iniziare la stagione subito con la possibilità di vincere una coppa prestigiosa. Sicuramente non siamo i favoriti, sia perché giochiamo fuori casa, in un palazzetto molto bello, sia perché affrontiamo una squadra molto forte. Però faremo di tutto per puntare a vincere. È un’iniziativa della Lega Pallavolo Serie A che ha cambiato le precedenti abitudini di disputare la Supercoppa alla fine della stagione e, secondo me, è un’ottima scelta, perché mette subito adrenalina e attenzione in un campionato importante e di alto livello come quello di A2. Noi arriviamo a questa partita dopo un percorso di crescita che via via si sta incrementando. Abbiamo rivoluzionato la squadra rispetto all’anno scorso. Sicuramente disputiamo questa finale grazie ai risultati conseguiti l’anno precedente con un team molto forte, ma siamo felici e orgogliosi della squadra che abbiamo allestito per questa stagione: tanti giovani e, chi più chi meno, giocatori di alto profilo umano e tecnico. Cercheremo di recuperare anche lo slovacco Firkal e andiamo agguerriti per disputare la nostra quarta finale consecutiva di Supercoppa ».

Le parole di Manuele Lucconi (Capitano Consoli Sferc Brescia)-

« Siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sappiamo che sarà una partita importante e impegnativa, anche perché giocheremo fuori casa, davanti al loro pubblico, ma questo deve darci ancora più motivazione e voglia di dimostrare il nostro valore. La Supercoppa rappresenta un appuntamento prestigioso e poterla disputare è motivo di grande soddisfazione. È un traguardo che questa società e questa squadra si sono guadagnati attraverso il lavoro e i risultati ottenuti e vogliamo viverlo fino in fondo, con entusiasmo ma anche con la giusta determinazione. In queste settimane abbiamo lavorato tanto per trovare sempre maggiore intesa e crescere come gruppo. Sappiamo di avere ancora margini di miglioramento ma siamo consapevoli delle nostre qualità e della forza che possiamo esprimere quando giochiamo insieme. Ci aspettiamo una battaglia, contro un avversario di valore che avrà dalla sua anche il fattore campo. Noi, però, andremo lì con grande convinzione: siamo carichi, abbiamo voglia di iniziare questa stagione nel modo migliore e siamo pronti a dare tutto, dal primo all’ultimo pallone, per provare a portare a Brescia questo trofeo ».

Del Monte® Supercoppa A2

Sabato 10 ottobre 2026, ore 20.00

Abba Pineto - Consoli Sferc Brescia Arbitri: Grossi Dario, Lambertini Alessio