Supercoppa -1: parlano allenatori e capitani

PARMA- Il primo trofeo della stagione mette in pausa la Regular Season e porta l’adrenalina alle stelle sul campo del PalaRaschi di Parma nel fine settimana del 14 e 15 novembre. La 31a Del Monte® Supercoppa SuperLega approda in Emilia. In corsa per il titolo quattro formazioni, protagoniste sabato delle Semifinali con diretta televisiva su Rai Sport e VBTV. Le due vincitrici accederanno alla Finale di domenica, con fischio d’inizio alle 18.00 e con la diretta tv d’eccezione su Rai 2 e VBTV.

Alle 15.30 Sir Susa Scai Perugia, squadra campione d’Italia e detentrice del titolo dopo avere vinto la scorsa edizione a Trieste, affronta Itas Trentino, finalista della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, mentre non prima delle 18.00 tocca a Rana Verona, detentrice della Coppa Italia, mettersi in gioco contro Cucine Lube Civitanova, finalista dei Play Off Scudetto 2025/26 e unica squadra a punteggio pieno della Regular Season in corso. Le sfide da dentro o fuori ripropongono gli incroci dell’ultima edizione, disputata al PalaTrieste a cavallo tra febbraio e marzo. In Friuli si aggiudicarono il torneo gli umbri nella partita decisiva contro gli scaligeri.

Ancora imbattute in campionato, Perugia e Civitanova sono le due squadre che hanno vinto più Supercoppe tra le quattro in gara. Con il trionfo dello scorso anno la Sir è arrivata a quota 8, mentre la Lube si è fermata a 4 e ha alzato al cielo la sua ultima Supercoppa nel 2014/15 per poi sfiorare più volte il quinto trionfo senza riuscirci. Trento, invece, ha conquistato la sua terza e ultima Del Monte® Supercoppa SuperLega nel 2021/22. Sconfitta nella Finale dell’ultima edizione, Verona vuole fare il suo ingresso nell’albo d’oro per la prima volta.

Parlano allenatore e capitani

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Scai Perugia)- « La Del Monte® Supercoppa è il primo appuntamento della stagione che assegna un trofeo, ed è naturale che ci sia entusiasmo e voglia di giocarselo. È un trofeo che guarda al passato, ma si gioca nel presente, ed è una cosa che mi piace. Mi piace pensare che a giocare questa Supercoppa saremo più di quelli che scenderanno in campo: ci saranno anche, idealmente, i ragazzi dello scorso anno che oggi non sono più con noi, ma che hanno contribuito a portarci qui. Mi piacerebbe fare una bella partita anche per dare un senso concreto a questa eredità. Quanto alle difficoltà tecniche e agonistiche che ci aspettano, credo non servano molte spiegazioni. Basta pronunciare il nome del nostro avversario, Trento, per comprenderle ».

Simone Giannelli (Capitano Sir Susa Scai Perugia)- « Ci siamo anche quest’anno e questo è molto importante, perché vuol dire che l’anno scorso abbiamo fatto cose belle, quindi siamo contenti di esserci! Sappiamo di essere in Del Monte® Supercoppa per merito del gruppo dello scorso anno, che ringrazio perché ci ha permesso di essere presenti a Parma. Partiamo con la Semifinale di sabato: sarà una sfida molto tosta contro Trento. Abbiamo giocato proprio domenica in trasferta contro di loro in Regular Season e ci tengo a dire che sarà una cosa completamente diversa, in uno scenario diverso, una partita completamente nuova. Abbiamo visto qual è il livello di Trento e quindi sappiamo che se vogliamo ritornare a giocarci un tie-break dobbiamo fare delle cose importanti perché altrimenti con loro sarà dura ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « Incontrare un avversario come Perugia ad appena cinque giorni di distanza dal precedente tie-break giocato a Trento è molto stimolante ed interessante al tempo stesso, anche per capire se il lavoro che abbiamo svolto in settimana per correggere quello che non è andato sempre bene in quell’occasione sia stato utile. Affrontiamo la testa di serie numero uno della Final Four della competizione, ma facendo tesoro delle indicazioni ottenute nel match di domenica scorsa sono convinto che potremo dire la nostra sino in fondo. Sarà una partita di grande fascino e caratterizzata da una bella pallavolo, come d’altronde capita sempre in appuntamenti come questi. A contendersi la Supercoppa ci saranno infatti quattro squadre di livello mondiale e per tale motivo in occasioni come queste saranno i dettagli a fare la differenza ».

Riccardo Sbertoli (Capitano Itas Trentino)- « La Final Four di Supercoppa è sempre un appuntamento bellissimo, che giochiamo nuovamente perché ci siamo guadagnati nella precedente stagione la possibilità di essere fra le protagoniste che si contenderanno questo trofeo. È un piacere partecipare anche a questa edizione che si colloca dopo le prime cinque giornate di Regular Season; ci arriviamo con addosso molto carica, ritrovando in Semifinale subito quella Perugia con cui abbiamo dato vita solo domenica scorsa a cinque set di battaglia. Abbiamo sicuramente voglia di riscattarci dal 2-3, ma al tempo stesso sappiamo di dover migliorare sotto qualche aspetto; quella di sabato sarà sicuramente una partita particolare, bisognerà arrivare pronti sia fisicamente sia mentalmente: è la prima da dentro o fuori della stagione ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ci presentiamo a questa competizione con qualche pensiero di troppo, ma è normale quando una stagione inizia con qualche acciacco. D’altra parte, capita a tutti: non siamo invincibili né perfetti. È un momento che stiamo vivendo insieme, con qualche preoccupazione, ma è importante riuscire a lasciarcelo alle spalle il più rapidamente possibile. Ci aspetta una squadra in grande salute e in un ottimo momento di forma, che ci ha battuto nettamente in campionato. Dovremo quindi scendere in campo dando tutto noi stessi e cercando di esprimere la miglior pallavolo possibile. Dovremo crederci, lavorare sui piccoli dettagli rispetto all’ultima partita e mettere in campo tutta la nostra volontà e aggressività, con l’obiettivo di uscire dal campo consapevoli di aver dato tutto. Solo così potremo mettere in difficoltà la Lube e provare a ottenere il risultato che desideriamo ».

Rok Mozic (Capitano Rana Verona)- « Siamo molto felici di poter disputare ancora una volta la Final Four di Del Monte® Supercoppa. Ci aspetta una Semifinale contro una delle squadre più forti al mondo, una sfida che rappresenta per tutti noi un grande stimolo. Sarà una partita molto complicata, contro un avversario di altissimo livello tecnico. Ci stiamo preparando con grande attenzione e determinazione, consapevoli delle difficoltà che incontreremo. Vogliamo esprimere la nostra migliore pallavolo e dare tutto quello che abbiamo per conquistare un posto in Finale ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « L’evento clou di questa prima parte della stagione è alle porte. Abbiamo impostato il lavoro in preseason per iniziare nel migliore dei modi il campionato ed essere in forma per la Del Monte® Supercoppa. Finora abbiamo rispettato le tappe. Incontriamo Verona in Semifinale con l’obiettivo di avanzare e sfidare Perugia o Trento a caccia del trofeo. Saranno tutti grandi match in cui si alzerà l’asticella, ci saranno pressione ed esigenza di un gioco di altissimo livello. Sono certo che la squadra si farà trovare pronta e affronterà al meglio la due giorni di Parma ».

Fabio Balaso (Capitano Cucine Lube Civitanova)- « Andiamo al PalaRaschi consapevoli che la Del Monte® Supercoppa SuperLega è una parentesi a parte, senza legami con il campionato, così come la sfida con Verona è una nuova partita contro dei rivali agguerriti. All’esordio in Regular Season abbiamo espugnato il campo degli scaligeri, ma sabato tutto si azzererà. Affronteremo un match da dentro o fuori contro una squadra che finora ha convissuto con delle assenze importanti, ma che farà di tutto per prevalere. Noi abbiamo raggiunto un buon livello, Simeon Nikolov si è integrato alla perfezione aiutandoci a migliorare il gioco sul piano fisico e tecnico. Se vogliamo imporci a Parma, però, dobbiamo crescere ancora! ».

IL PROGRAMMA

Semifinali – Del Monte® Supercoppa

Sabato 14 novembre 2026, ore 15.30

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino Rai Sport – VBTV

Sabato 14 novembre 2026, ore 18.00

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova Rai Sport – VBTV

Finale – Del Monte® Supercoppa

Domenica 15 novembre 2026, ore 18.00

Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 Rai 2 – VBTV