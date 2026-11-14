Supercoppa: Civitanova raggiunge Perugia in finale

Biancorossi micidiali al servizio (9 a 1 gli ace), più precisi in attacco (58% contro il 35% di Verona), superiori a muro (4 a 3 i vincenti) e in ricezione. Alex Nikolov con 16 punti e Bottolo con 12 sigilli sono i più prolifici in campo. Tra le fila di una Verona in formazione rimaneggiata, Keita si ferma a quota 7.

Nel primo set (18-25) Civitanova attacca e riceve meglio degli ospiti. Su tutti brillano Alex Nikolov (62% e 5 punti) e suo fratello Moni, grazie alla serie iniziale al servizio che garantisce una partenza da +7. Senza storia il secondo parziale (13-25): una Lube che attacca con il 55%, domina al servizio (5 a 0) e mette a referto l’unico muro del set, non dà scampo agli avversari e chiude con Nikolov a 6 punti. Nel terzo set (19-25) entra Howe e dopo un equilibrio iniziale Civitanova riprende a dettare legge scatenando l’entusiasmo dei Predators.

Quello di domenica sarà il confronto numero 79 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia. Nei 78 precedenti disputati finora il bilancio è leggermente favorevole agli umbri, avanti con 42 successi contro i 36 dei biancorossi. Le due formazioni si sono affrontate sei volte in Del Monte® Supercoppa, con una vittoria della Lube nella Finale 3°-4° posto nel 2017 e cinque affermazioni di Perugia, quattro arrivate nella Finalissima, di cui tre al tie-break. L’unico ex della sfida è il palleggiatore biancorosso Francesco Zoppellari, che ha vestito la maglia della Sir Susa Scai Perugia nella stagione 2024/25, conquistando anche la Supercoppa italiana e la Champions League.

Lube in campo con Simeon Nikolov al palleggio, suo fratello Alex in posto 2, laterali Loeppky e Bottolo, centrali Gargiulo e Klimes, libero Balaso. In tribuna a osservare i compagni l’indisponibile Gardini, sostituito da Gatto nella due giorni di Parma. Verona schierata con Motta Paes in cabina di regia e Buchegger opposto, Keita e Sani laterali, gli ex biancorossi Anzani e Vitelli al centro, Staforini libero. Nel team di Soli, oltre ai lungodegenti Christenson (in panchina) e Cortesia, manca l’influenzato Mozic.

Avvio furente dei biancorossi, che mettono pressione ai veneti con il servizio di Moni Nikolov, fanno un buon lavoro a muro e si portano a 7 punti dopo l’ace del palleggiatore bulgaro, mentre Verona è ancora a zero. Civitanova varia le giocate e colpisce anche con Klimes al centro (4-10). Gli scaligeri reagiscono (7-10), ma i cucinieri riprendono subito in mano il filo del gioco (8-13). Il gioco è più equilibrato, sull’attacco di Alex Nikolov a filo rete la Lube mantiene le cinque lunghezze di vantaggio (12-17). Poi arrivano due punti dei rivali e Medei chiama un time out (14-17). Squadre più vicine dopo il muro incassato da Civitanova (16-18). Due infrazioni di Verona, inframezzate dal pallonetto di Alex Nikolov e seguite dall’ace di Gargiulo, danno sei palle set alla Lube (18-24), che chiude subito con Bottolo (18-25).

Nel secondo set Soli dà spazio a Glatz, la Lube continua ad attaccare con cattiveria agonistica e dilaga dopo un muro su Sani, due infrazioni veronesi (5-12). Bottolo in attacco e Moni Nikolov con due ace allargano la forbice (6-15). Anche Loeppky mostra la sua qualità (7-17). Sull’ace di Alex Nikolov Civitanova tocca il +11 (9-20). I marchigiani spingono sull’acceleratore (11-23) e dopo l’errore al servizio di Vitelli (12-24), chiudono con Klimes alla seconda palla set (13-25).

Il terzo set è il più combattuto, tra i biancorossi c’è Howe al centro, reduce da un problema alla caviglia. Dopo il break targato Bottolo (7-9), Civitanova riprende a giocare con la sicurezza del precedente parziale e Verona va in apnea (10-16). Le giocate di Alex Nikolov e l’ace di Gargiulo mettono alle corde gli scaligeri (13-22). Nel finale entra anche l’opposto Tonkonoh, tra i biancorossi, suo il punto della vittoria (19-25).

I protagonisti

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Quella di stasera è stata una grande partita della Lube, li abbiamo messi sotto al servizio fin dall’inizio perchè abbiamo dei turni di battuta veramente importanti, poi abbiamo fatto anche un ottimo lavoro anche nella correlazione muro difesa ».

Anders Mol (Rana Verona)- « Civitanova ha giocato una grande partita, è una grande squadra. Noi potevamo fare qualcosa di più stasera ma la stagione è lunga, dobbiamo avere pazienza e dobbiamo continuare ad allenarci ».

Il tabellino

RANA VERONA-CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (18-25, 13-25, 19-25) –

Rana Verona: Motta Paes 2, Keita 7, Vitelli 1, Buchegger 6, Sani 1, Anzani 3, Zingel 1, Scanferla 0, Staforini (L), Mol 5, Glatz 3. N.E. Christenson, Veletskyi. All. Soli.

Cucine Lube Civitanova: Nikolov S. 5, Bottolo 12, Klimes 3, Nikolov A. 16, Loeppky 9, Gargiulo 4, Bisotto 0, Balaso (L), Howe 0, Tonkonoh 1. N.E. Polo, Kujundzic, Gatto, Zoppellari. All. Medei.

ARBITRI: Curto, Vagni.

Durata set: 26′, 21′, 26′; tot: 73′.

Attacco: Rana Verona 35%; Cucine Lube Civitanova 58%

Ricezione: Rana Verona 43%; Cucine Lube Civitanova 58%

Muri: Rana Verona 3; Cucine Lube Civitanova 4

Ace: Rana Verona 1; Cucine Lube Civitanova 9

Spettatori: 4.301