Velasco ha scelto le 14 per l'Europeo

La rassegna continentale, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, sarà ospitata da quattro Paesi (Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia) con la Nazionale azzurra inserita nella Pool D di Göteborg

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Pubblicato il 17.08.2026, 18:10

VelascoEuropei

ROMA-Si apre un nuovo capitolo della stagione delle Azzurre. L’Italia, campione olimpica e mondiale in carica, è pronta a partire per i Campionati Europei 2026, ultimo grande appuntamento dell’estate. La rassegna continentale, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, sarà ospitata da quattro Paesi (Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia) con la Nazionale di Julio Velasco inserita nella Pool D di Göteborg.

Le Azzurre partiranno domani mattina alla volta della Svezia e già nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento allo Scandinavium, l’impianto che ospiterà tutte le gare del raggruppamento. Il debutto è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 16 contro la Croazia.

L’Italia arriva all’Europeo dopo la medaglia di bronzo conquistata nella Volleyball Nations League 2026 e un’importante fase di preparazione, iniziata con il collegiale di Cavalese e proseguita in Polonia con il Memorial Agata Mróz-Olszewska, vinto dalle Azzurre.

Al termine di questo percorso il Ct Julio Velasco ha definito il gruppo che affronterà la rassegna continentale. Tra le 14, come noto, non ci sarà Loveth Omoruyi, fermata dall’infortunio rimediato durante il torneo in Polonia.

Le 14 Azzurre convocate per i Campionati Europei 2026:

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro 

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr 

Opposti: 15 Merit Adigwe, 18. Paola Egonu 

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino. 

Lo staff della Nazionale Seniores Femminile

C.T.: Julio Velasco 

Vice All.: Massimo Barbolini  

Assistente All.: Juan Manuel Cichello  

Preparatore atletico: Pietro Muneratti  

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Monica Fabbri 

Fisioterapisti: Francesco Bettalico, Antonella Boschi

Team Manager: Marcello Capucchio

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