Velasco ha scelto le 14 per l'Europeo

ROMA-Si apre un nuovo capitolo della stagione delle Azzurre. L’Italia, campione olimpica e mondiale in carica, è pronta a partire per i Campionati Europei 2026, ultimo grande appuntamento dell’estate. La rassegna continentale, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, sarà ospitata da quattro Paesi (Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia) con la Nazionale di Julio Velasco inserita nella Pool D di Göteborg.