Europei Maschili: l'Italia supera un'ottima Grecia

MODENA - Seconda vittoria azzurra nella Pool A dei Campionati Europei in corso di svolgimento a Modena. L'Italia stasera, pur soffrendo due set, supera 3-0 (25-23, 25-23, 25-16) l'ottima Grecia di 3-0 (25-23, 25-23, 25-16) davanti ai 4200 spettatori del Pala Panini. Giannelli e compagni nel primo e nel secondo set soffrono l'esuberanza degli avversari che riescono a portare entrambi i parziali i vantaggi nei quali la nostra nazionale, in vistù dell'esperienza e trascinata dal tifo del pubblico, è riuscita a spuntarla. Tutto più facile nel terzo parziale con l'Italia assoluta padrona del campo

Punteggio pieno per la nostra nazionale, dopo la vittoria all'esordio contro la Svezia mentre la Grecia ha incassato la seconda sconfitta dopo il 3-1 rimediato ieri contro la Repubblica Ceca. Nel pomeriggio di oggi, invece, il PalaPanini è stato il teatro del primo match di giornata tra Svezia e Repubblica Ceca, che ha visto imporsi la formazione ceca per 3-2 (25, 22, 25-23, 23-25, 17-25, 15-13)

La Nazionale capitanata da Simone Giannelli domani 13 settembre sarà di nuovo in campo contro la Slovacchia, sempre alle ore 21.05, con diretta su Rai2, Sky Sport Arena, DAZN e in streaming su NOW, eurovolley.tv e rainews.it.

Per questo match, Ferdinando De Giorgi ha confermato la formazione della prima gara con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo martelli, Sanguinetti e Galassi al centro, con Balaso libero. Mattia Bottolo questa sera ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze in azzurro.

La Grecia, invece, è scesa in campo con Galioto al palleggio, opposto Mouchlias, schiacciatori Raptis e Protopsaltis, centrali Pitakoudis e Voulkidis, libero Chandrinos.

Comincia con il piede giusto l’Italia che trova presto il +4 (6-2) con Galassi e il coach greco chiama subito il primo time out. Al rientro in campo è ancora il centrale azzurro a firmare anche il settimo punto azzurro. Con il passare delle azioni però c’è stata la ripresa greca fino al -1 (7-7) con De Giorgi che subito dopo ha speso un time out per dare nuove indicazioni ai suoi. Nei minuti successivi la partita è stata caratterizzata da un certo equilibrio con l’Italia avanti con vantaggi minimi (9-8, 11-10) fino al pareggio (12-12) trovato dalla Grecia. La formazione ellenica in questa fase ha messo in più occasioni in difficoltà l’Italia mostrando una buona pallavolo (16-16, 17-17). L’Italia però trova il break e il + 2 (19-17) ma la Grecia ancora una volta brava a recuperare (19-19) e trovare il nuovo sorpasso (19-20). Sanguinetti ben imbeccato da Giannelli da all’Italia il contro sorpasso (21-20). A questo punto del set Porro al posto di Bottolo e ancora Sanguinetti a firmare con un primo tempo il 22 pari. Nel finale un attacco vincente di Yuri Romanò ha regalato agli azzurri il primo set (25-23).

Nel secondo set ancora grande equilibrio con le due squadre in lotta punto a punto (5-5, 8-8). Nelle battute successive l’Italia ha provato a prendere il comando delle operazioni e con un attacco vincente di Romanò ha trovato il + 3 (11-8). La Grecia, come successo nel primo parziale, è stata brava a recuperare e a trovare il sorpasso sul 13-12. Nelle battute successive è Lavia a dare all’Italia il punto del controsorpasso (15-14), ma l’errore di Romanò al servizio ha riportato il punteggio in parità. La partita è proseguita con le due squadre ancora in lotta serrata (21-21, 22-22). A questo punto coach De Giorgi chiama il time out. Al rientro in campo Sani al servizio e Porro chiude infine il punto del 24-22. Dentro Kamil al posto di Porro e Sanguinetti la chiude sul 25-23.

Nel terzo set azzurri subito avanti (4-2) e in controllo con Romanò che firma il 10-7. Nella fase centrale ancora gli azzurri avanti (17-10) con Mati. Nel finale la gara è stata chiusa sul 25-16.

La prossima partita Italia-Slovacchia

L’Italia ha vinto tutte e tre le sfide disputate contro la Slovacchia in un campionato europeo: 3-1 nel 1997, 3-0 nel 2003 e 3-0 nel 2017. L’attuale CT della Slovacchia, Michal Masny, faceva parte della rosa slovacca all’EuroVolley 2003. L’unico precedente della Slovacchia all’EuroVolley contro la squadra campione del mondo in carica è stata la sconfitta per 1-3 contro l’Italia nel 1997.

L’ultimo confronto ufficiale tra Italia e Slovacchia è stato il 3-0 degli Azzurri all’EuroVolley 2017. Filippo Lanza (15) e Luca Vettori (13) furono i migliori realizzatori dell’Italia, mentre Marcel Lux chiuse con nove punti per la Slovacchia.

Il tabellino

ITALIA-GRECIA 3-0 (25-23, 25-23, 25-16)

ITALIA: Giannelli 4, Bottolo, Sanguinetti 7, Romanò 14, Lavia 15, Galassi 5, Balaso (L). Laurenzano, Sani, Rychlicki, Porro 6, Mati 2. N.e.: Michieletto, Sbertoli. All. De Giorgi.

GRECIA: Protopsaltis 6, Pitakoudis 3, Mouchlias 9, Raptis 12, Voulkidis 4, Galiotos, Chandrinos (L). Kasampalis, Chandrinos, Vaiopoulos, Mouchlias S., Tziavras. N.e.: Theodosis, Markou. All. Christofidelis.

Durata Set: 38’, 33’, 27’ Tot: 98'

Italia: 2 a, 20 bs, 5 mv, 28 et

Grecia: 0 a, 16 bs, 2 mv, 22 et

Spettatori: 4200

Il calendario della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Italia-Svezia 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

11 settembre (PalaPanini, Modena) Repubblica Ceca-Grecia 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), Slovacchia-Slovenia 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

12 settembre (PalaPanini, Modena) Svezia-Repubblica Ceca 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15), Italia-Grecia (25-23, 25-23, 25-16)

13 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovenia-Svezia Ore 21.05: Italia-Slovacchia

14 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Grecia-Svezia Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Slovacchia Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Grecia Ore 21.05: Italia-Slovenia