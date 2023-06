Fabio Soli è il nuovo tecnico di Trento

TRENTO- Passione per la professione, dedizione, cura maniacale per i particolari e tanta voglia di affermarsi ad alto livello: caratteristiche che tratteggiano perfettamente il ritratto di Fabio Soli ; sarà lui ad inaugurare il nuovo corso tecnico dell’Itas Trentino maschile Campione d’Italia in carica.

LA CARRIERA-

Reduce dalla pluriennale esperienza a Cisterna di Latina, il quarantatreenne allenatore emiliano ha firmato con Trentino Volley un contratto per le prossime due stagioni e porterà a Trento tutto il suo già ricco bagaglio di conoscenze, impreziosito dall’entusiasmo offerto dal poter iniziare un nuovo stimolante capitolo della propria carriera. Nonostante la giovane età, Fabio Soli ha già ricoperto il ruolo di Head Coach in SuperLega nelle ultime sette annate, accumulando notevole esperienza anche in campo internazionale.

Terminato nel 2011 il percorso da giocatore (è stato alzatore in Serie A con la maglia di Modena, Crema, Milano e Lamezia), è subito diventato Assistant Coach, lavorando al fianco di interpreti del ruolo particolarmente importanti come Silvano Prandi, Daniele Bagnoli, Daniel Castellani e Marco Bonitta (in Nazionale femminile), per poi iniziare il suo cammino da primo allenatore. Fenerbahce, Sora (con la conquista della promozione in massima serie), Ravenna, Monza, Cisterna e la Nazionale Estone le squadre che ha già guidato, ottenendo risultati sempre sopra le aspettative, fra cui anche due trofei internazionali (Challenge Cup 2013 e 2018).

Soli è l’ottavo allenatore della formazione maschile di Trentino Volley, il sesto italiano.