PERUGIA -Ancora imbattuta: prosegue la marcia di Sir Susa Scai Perugia nella stagione 2026/27, con la formazione di Angelo Lorenzetti che, dopo 8 partite di Regular Season giocate e una Supercoppa vinta, ha fin qui trovato solamente vittorie (dieci in totale tra le due competizioni). Al Pala Barton Energy l’anticipo del 10° turno di campionato – dovuto alla futura partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club – parla perugino: Giannelli e compagni si impongono per 3-0 contro la Cucine Lube Civitanova e continuano nella loro marcia.

Il remake della Finale di Del Monte® Supercoppa prometteva spettacolo alla vigilia, e così è stato: in un Pala Barton Energy gremito – e altrimenti non poteva essere per il confronto numero 80 tra le due formazioni – a partire meglio sono i padroni di casa della Sir Susa Scai Perugia che, nonostante l’avvio forte di Civitanova, si portano a casa il primo set 25-20, con il muro vincente di Sanguinetti che chiude il set.

La Lube reagisce nel secondo parziale, rispondendo punto su punto alle offensive della Sir: a dare la svolta al set è il muro di Kamil Semeniuk, che lancia i suoi sul +2, prima dell’errore al servizio di Aleksandar Nikolov che vale il 2 a 0 nel conto dei set per i Block Devils. Il terzo parziale è monologo di Perugia, che contiene le offensive di Aleksandar Nikolov e si porta a casa l’intera posta in palio sfruttando un Oleh Plotnytskyi decisamente in forma e autore di 18 punti totali.

Perugia mantiene così la vetta e allunga proprio su Civitanova: sono 22 i punti in classifica di Perugia, che ha già disputato otto partite in virtù della prossima partecipazione al Mondiale per Club. In scia rimangono i cucinieri, alla prima sconfitta in Regular Season e secondi con 18 punti totali.

Il top scorer di serata è proprio Plotnytskyi, seguito da Ferre Reggers (16 punti) e da Kamil Semeniuk (10); in casa Civitanova, invece, il trascinatore è Aleksandar Nikolov con 18 punti. Per Mattia Bottolo – 9 i punti dello schiacciatore azzurro – è arrivato il sorpasso ai danni di Alberto Bachi nella classifica dei top scorer della Lube, con la conquista della quindicesima posizione.

I protagonisti

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)- « Non abbiamo vinto facile, ma è stato un risultato checonta tanto: oggi abbiamo fatto quello che ci avea chiesto Angelo Lorenzetti prima della partita e poi anche dall'inizio abbiamo avuto una buona cura di quei palloni e di quelle occasioni che potevano costruire i breakpoint, cosa che non avevamo fatto quando abbiamo giocato la Supercoppa, penso che questo sia un segnale molto buono e un altro piccolo passo avanti. Nei primi due set abbiamo vinto noi perchè siamo riusciti a centrare un paio di break in più, che ci hanno permesso di andare più avanti, poi nel terzo set siamo riusciti ad andare più in scioltezza, pemsp che ancche in ricezione abbiamo lavorando bene, non senza errori, ma sappiamo che dall'altra parte ci sono giocatori che hanno battute belle e difficili da ricevere ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Non siamo riusciti ad esprimere il nostro migliore livello di gioco, contrariamente a quanto invece ha fatto Perugia. Può succedere, quello che invece non dovrà più succedere è che stasera abbiamo snaturato il nostro modo di stare in campo: siamo stati troppo sulla difensiva, siamo stati troppo timidi tecnicamente. La nostra forza, il nostro modo di giocare, sono altri. Poi chiaro che stasera Perugia ha evidenziato dei nostri difetti. Dovremo lavorare molto per non ripeterli ».

Il tabellino

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 1, Plotnytskyi 18, Loser 6, Reggers 16, Semeniuk 10, Sanguinetti 6, Loreti (L), Kollator 0, Gaggini 0, Hosseini 0. N.E. Henno, Cappadona, Solé, Crosato. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 3, Bottolo 9, Howe 1, Nikolov A. 18, Loeppky 5, Gargiulo 3, Bisotto 0, Balaso (L), Polo 1, Kujundzic 0, Zoppellari 0, Tonkonoh 1, Klimes 4. N.E. Gatto. All. Medei.

ARBITRI: Carcione, Zavater, Adamo.

Durata set: 27′, 33′, 29′; tot: 89′.

MVP: Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4725