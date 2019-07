Le gemelle Fucka insieme a Sassuolo

SASSUOLO (MODENA)- Nella prossima stagione, vestiranno la maglia della Canovi Coperture Sassuolo Rebeka e Tatjana Fucka.

Centrali classe 1999, 190 cm Rebeka e Tatjana sono figlie d’arte: il papà Gregor, cestista, ha conquistato la medaglia d’oro con la Nazionale Italiana ai Campionati Europei del ’99, oltre che tanti Scudetti e Coppe Italia con le maglie di Bologna e Milano.

Dopo i primi passi all’Idea Volley Bologna, nella stagione 2014 – 2015 le gemelle Fucka si spostano a Bassano, impegnate nel campionati giovanili di eccellenza e nel campionato nazionale di Serie B1. Nella stagione 2017 – 2018, la prima nel mondo dei grandi, le strade delle gemelle si separano, ma entrambe prendono parte al campionato di Serie A2: Rebeka a Trento, mentre Tatjana al Club Italia. Maglie diverse anche nella stagione appena conclusa: Rebeka ha difeso i colori di Caserta, con cui ha conquistato la promozione nella massima Serie Nazionale, mentre Tatjana faceva parte della rosa di Marsala. Per quest’ultima la stagione è terminata purtroppo anzitempo, a causa di un grave infortunio al ginocchio durante un allenamento nel mese di novembre.

LE PAROLE DI REBEKA E TATJANA FUCKA-

Rebeka-« Sono molto contenta di arrivare qui a Sassuolo, mi piace molto il progetto giovani che la Società sta portando avanti e qui spero di poter trovare tanto spazio e migliorare molto. Credo che questa sia una grande opportunità e voglio viverla da protagonista. Per me mi aspetto un stagione molto diversa rispetto alla scorsa, una stagione di riscatto: Sassuolo è una grande opportunità e voglio mettercela tutta! ».

Tatjana-« La prima cosa che voglio dire è che non vedo l’ora di iniziare e tornare in campo – dichiara Tatjana. Arrivo da uno stop lunghissimo, dopo la rottura del crociato nel mese di novembre: questa me è una grande opportunità e quando la Società mi ha contattato non ho esitato! Sassuolo sta puntando sui giovani e questo mi piace: nella prossima stagione punto al riscatto e alla crescita, individuale e di squadra! La voglia di giocare è tanta e non vedo l’ora di iniziare! ».

« In più – commentano entrambe – quest’anno torneremo a giocare insieme dopo due anni separate e non possiamo che dire “Finalmente!”. Pensiamo che sia la cosa migliore per entrambe: siamo inseparabili, anzi siamo una persona sola! ».