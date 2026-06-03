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Volley Mercato: Chiara Mason ha scelto Padova

Volley Mercato: Chiara Mason ha scelto Padova

Dopo l'ultimo anno a Roma la schiacciatrice di Camposampietro non ha saputo resistere alle offerte della formazione della sua città.
1 min
TagsMasonNuvolì Atafratte

PADOVA-Chiara Mason, schiacciatrice ventiseienne veneta, lascia Roma dopo una sola stagione convinta dal presidente Rizzo a tornare a giocare nella squadra della sua città, la Nuvolì Altafratte Padova.  Porterà in dote l’esperienza maturata in sei campionati nella categoria ma anche in tre stagioni nel massimo campionato.

LA CARRIERA-

Chiara Mason Nata a Camposampiero nel 2000, 183cm, gli anni del giovanile la vedono partire dalla selezione regionale del Veneto nel 2014 per proiettarsi poi verso la Brunopremi Bassano e la Volley Pool Piave. Tra le “grandi” inizia dalla Delta Informatica Trentino nel 2018, poi le sue tappe sportive la vedono a Soverato, Trento, Pinerolo in A1, Messina e Roma nella scorsa stagione.

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