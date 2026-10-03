Sorpresa a Castellanza: Busto supera Perugia

Una gara intensa, ricca di capovolgimenti di fronte che ha messo in evidenza tanti dei pregi della formazione allenata da coach Michele Marchiaro. Primo fra tutti la profondità e la qualità di un roster all’interno del quale ogni atleta ha un ruolo importante. Prova ne sia la prestazione di Brunella Fusco (8 punti, 66% di ricezione positiva, 1 muro e il 36% offensivo), schierata nel ruolo di opposta dopo l’uscita di Gaia Moroni per un fastidio al ginocchio. Ulteriore problema di un avvio di Regular Season piuttosto tortuoso per il club bustocco, costretto fare a meno della sua opposta titolare Edinara, ferma a causa di una pallonata all’occhio rimediata nell’allenamento di ieri. La giocatrice brasiliana dovrà stare ferma qualche giorno per far riassorbire il piccolo ematoma susseguente al colpo subito. A completare il quadro, il tesseramento più che last minute di Elenora Muscetti. La palleggiatrice classe 2002 va ad aggiungersi al roster biancorosso per consentire a Natasha Spinello il pieno recupero dal fastidio alla schiena che la sta condizionando dall’inizio della preparazione.

La Erreci ha saputo però fare quadrato, compattarsi e tirare fuori quel carattere “tosto” che si era già visto nel precampionato. Qui però, con i primi tre punti in palio, Busto Arsizio ha dato il meglio di sè, confezionando due spettacolari rimonte – quella dal 12-17 nel secondo set e soprattutto quella dall’8-14 nel quarto -valse una vittoria dal peso specifico fondamentale contro uno dei top team del campionato. Miglior realizzatrice del match è Mija Šiftar con 25 punti, il 38% in attacco, 2 ace e 2 muri; in doppia cifra va anche capitan Cagnin (17 punti, 46% di ricezione perfetta, 2 ace e 1 muro) ma è ottima la prestazione di tutte le biancorosse (3 muri per Giulia Marconato), con Serena Scognamillo assoluta MVP della gara con il 62% di positiva e il 37% di perfetta ma soprattutto clamorosa in difesa, dove non ha fatto cadere un pallone.

Coach Marchiaro sceglie Gaia Moroni in diagonale con Sassolini, Marconato e Cosi coppia al centro, Cagnin e Šiftar a schiacciare e Scognamillo libero. Micoli parte con Nicolini e Scharmann in diagonale, Mancini e Consoli al centro, Michieletto e Fiesoli in banda e Recchia libero. In avvio di gara c’è grande equilibrio ma a tirare la prima stoccata è Busto Arsizio con una tripletta firmata dalla coppia Sassolini-Cagnin: la palleggiatrice toscana firma il muro del 14-12, Emma “game changer” il successivo block e l’attacco che vale il 16-12. Un lunghissimo scambio chiuso da Gaia Moroni e un altro missile di Cagnin consolidano il +4 (18-14, 20-16), il muro di Šiftar avvicina le padrone di casa al traguardo (23-19) ma è proprio sul più bello che Perugia si scuote (23 pari). Cosi procura il primo set-point (24-23) ma è al terzo che le bustocche si prendono il set sull’attacco out di Fiesoli.

Parziali: 8-7, 16-12, 21-18, 23-19, 23-23, 27-25

Cagnin 7, Šiftar 6; Fiesoli 4

La reazione della Bartoccini non si fa attendere e l’avvio è tutto umbro (2-5, 3-7), col massimo vantaggio sul 12-17. Le ragazze di coach Marchiaro non ci stanno per nulla e con il proficuo turno in battuta di Sassolini recuperano punto su punto fino al 17 pari. Fatto il grosso del lavoro, con il cambio obbligato tra Gaia Moroni e Fusco, arriva la sgasata che quasi chiude i conti (23-20), perchè il sigillo arriva con l’ace millimetrico di Šiftar (25-22).

Parziali: 4-8, 12-17, 17-17, 23-20, 25-22

Šiftar 7, Cagnin 5; Fiesoli 5, Michieletto 4

Busto Arsizio viaggia con grande fiducia e approccia molto bene la frazione (9-4). La schiacciatrice slovena tiene avanti le sue (13-9) ma la Bartoccini non vuole lasciare nulla di intentato e aggancia a quota 15. Da lì in avanti la Erreci accusa un piccolo passaggio a vuoto che permette alle ospiti di mettere la freccia (15-17, 16-21) e a nulla vale il cambio in regia con l’esordio di Eleonora Muscetti. Il 18-24 pesa nell’economia del parziale, le biancorosse annullano 4 set-point (22-24) ma è Ornoch a fissare il 22-25.

Parziali: 9-4, 13-9, 15-15, 16-21, 18-24, 22-24, 22-25

Šiftar 5, Fusco 4; Mancini e Grosse Scharmann 6.

L’inerzia resta nelle mani delle umbre, che escono dai blocchi con un perentorio 3-8. La Erreci non riesce a scuotersi (5-10, 8-14) e coach Marchiaro gioca la carta Ndoci. La perseveranza non manca però alla squadra di casa, che si rimbocca le maniche e punto dopo punto è di nuovo in partita (14-15). Ristabilito di fatto l’equilibrio, le due formazioni si rispondono colpo su colpo. La parità porta il sigillo di Fusco (18-18) ed il match si accende ancora di più. Il muro di Marconato vale il primo vantaggio interno (21-20), un’invasione a rete delle ospiti fissa il 23-21 e nel tirato finale è Šiftar a mettere a terra la palla della vittoria.

Parziali: 3-8, 5-10, 14-15, 18-18, 21-20, 23-21, 25-22

Šiftar 7, Fusco 4; Fiesoli 5

I protagonisti-

Brunella Fusco (Erreci Busto Arsizio)- « Siamo molto contente per questo risultato. Ci aspettavamo una partita molto combattuta, è stato così però fortunatamente il gruppo ha vinto: abbiamo dimostrato quello che abbiamo fatto in questi due mesi di preparazione. È stata una gara molto difficile per me perché sono una banda ma ho giocato come opposto. Ringrazio le mie compagne, che mi sono state tanto vicino; sono riuscita comunque ad aiutare la squadra in qualche modo e speriamo che ritornino presto sia Gaia Moroni che Edinara ».

Cecilia Nicolini (Bartoccini +energia Perugia)- « Secondo me non siamo mai riuscite a entrare davvero in partita questa sera. Complici un po' di fattori, come l'emozione della prima che durante il primo set abbiamo sentito. Devo fare i complimenti a Busto perché, nonostante la difficoltà di non avere un opposto, è riuscita a essere molto efficace; i loro posto 4 non siamo mai riuscite a fermarle veramente. Complimenti alla Erreci ».

Il tabellino-

ERRECI BUSTO ARSIZIO – BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA 3-1 (27-25 25-22 22-25 25-22) –

ERRECI BUSTO ARSIZIO: Cagnin 17, Marconato 8, Moroni 3, Siftar 25, Cosi 6, Sassolini 3, Scognamillo (L), Fusco 8, Di Mario, Ndoci, Eleonora. Non entrate: Moroni, Spinello, Edinara. All. Marchiaro.

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Ornoch 4, Mancini 5, Grosse Scharmann 15, Michieletto 16, Consoli 9, Nicolini 2, Recchia (L), Fiesoli 18, Biagianti 1, Fratangelo, Colombo. Non entrate: Brambilla (L). All. Micoli.

ARBITRI: Lambertini, Peccia

Durata set: 30′, 30′, 27′, 29′; Tot: 116′.

MVP: Serena Scognamillo (Erreci Busto Arsizio)

BATTUTE: Erreci Busto Arsizio 5 ace, 11 err; Bartoccini +energia Perugia 3 ace, 4 err.

ATTACCHI: Erreci Busto Arsizio 56 vinc, 10 err; Bartoccini +energia Perugia 56 vinc, 18 err.

MURI: Erreci Busto Arsizio 9 vinc; Bartoccini +energia Perugia 11 vinc.