Costa Volpino rafforza il primato

ROMA- L’unica partita finita con un risultato netto è quella della capolista Cbl Costa Volpino , che rinforza il proprio primato. Implacabile la squadra di coach Cominetti, che si sbarazza in un’ora e venti di gioco di una Panbiscò Leonessa Altamura mai in grado di impensierirla, se non per qualche momento del secondo set, terminato 25-21. Chiusi a 16 e 14 gli altri due parziali. Ottima prova in ricezione (72% di efficienza di squadra) delle orobiche, che poi fanno male con Viscioni (13), Hoogers (12) e l’MVP Pizzolato (9 punti con 3 muri, 75% in attacco).

Si dividono la posta la Seap Sigel Marsala e la Nuvolì Altafratte Padova. Due volte avanti la squadra di coach Sinibaldi (23-25 il primo set, 17-25 il secondo), ma entrambe le volte le siciliane si fanno trovare pronte (25-21, 25-16). A fare la differenza nel tie-break, terminato 7-15, la difesa delle padovane, guidata dall’MVP Maggipinto, che causa un’efficienza addirittura negativa alle avversarie (-11%). A fine partita, 20 punti a testa per Mazzon e Mason lato Padova e per Bole lato Marsala, Nonnati e Sassolini si fermano a 19 e 18.

Al PalaRuggi, la Clai Imola Volley vince invece il primo set contro la Wash4Green Monviso Volley (25-23), subisce l’uno-due dalle piemontesi (20-25 e 16-25), ma poi ritrova il pareggio con un poderoso e netto 25-9 nella quarta frazione. L’emozionante testa a testa del set corto si conclude soltanto sul 13-15 in favore delle pinelle. Non basta una Esposito da 28 punti alle padrone di casa: dall’altro lato del campo decisive Enneking (18) e la subentrata Cicogna, MVP con 10 punti.

Infine, festa neroverde nel derby tra la Trasporti Bressan Offanengo e la Caldaie Melgari VBC Cremonese, match più lungo della stagione di Serie A con 2 ore e 24 minuti di gioco. Un successo che arriva in un tie-break al cardiopalma, che termina 17-15 in favore della squadra di coach Aime. Le padrone di casa sono brave a non perdere le distanze con le avversarie, rispondendo sempre agli allunghi ospiti (23-25, 25-18, 17-25, 25-23 i punteggi dei quattro set). A far pendere la bilancia verso Offanengo un nome su tutti: Veronica Taborelli, 9 punti al tie-break e 39 totali, miglior prestazione del 2026-27 considerando entrambi i campionati. Rammarico per coach Baraldi, nonostante i 19 punti a testa di capitan Populini e Loda.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Nuvolì Altafratte Padova

La Nuvolì Altafratte Padova vince la maratona sul campo della Sigel Seap Marsala Volley strappando con i denti alle siciliane due punti pesantissimi per la classifica. Partenza sprint delle padovane che mettono subito alle corde le padrone di casa, il binomio Mason e Mazzon colpisce senza tregua e fa volare la Nuvolí sino al 4-10 quando coach Guadalupi si gioca già il secondo time out. L’accelerazione delle tigri continua sino al 5-12, poi la Sigel Seap regala meno sia in attacco che al servizio e comincia una rimonta che la porta sino al 18-21 quando viene stoppata prima da Bovo e sul 22-23 quando a sorridere è Catania, 22-24. Marsala non si dà per vinta aumentando la positività difensiva ma l’attacco di Fiorio consegna il primo parziale alle tigri venete 23-25;

Equilibrio sin da subito nella seconda frazione dove è ancora la Nuvolí a mettere la testa avanti sino all’8-11, stavolta la rimonta delle siciliane parte per tempo e raggiunge la parità a quota 12. Due attacchi di Fiorio riportano avanti le gialloblù che però devono subire ancora il ritorno locale che si porta avanti 21-18 e riesce poi a contenere il recupero che stavolta viene tentato da Maggipinto e compagne, si chiude 25-21 con l’attacco di Bole un set dove Sassolini e Nonnati guidano in attacco, ben fronteggiate da Mason;

La Nuvolí si riprende la scena nel terzo set, gli errori la lanciano 0-2 ma poi le padovane ci mettono i muri importanti di Bovo, Mason e Stocco sino a scappare via 5-12 quando in campo la Sigel Seap non riesce a trovare punti con la stessa continuità dimostrata nel secondo parziale, sull’8-15 è un +7 che rassicura le ospiti e che viene mantenuto sino al 17-25 finale che dà alle tigri la sicurezza di ricominciare a muovere la propria classifica. Netta superiorità veneta a muro 0-6;

Nuovo set ed il parziale cambia ancora padrona, parte bene la Nuvolí avanti di due lunghezze ma dall’11-9 è la squadra siciliana a scappare cercando la divisione dei punti. Gli attacchi di Angelina e Mazzon riportano sotto le gialloblù 12-11 ma il seguente allungo siciliano è quello definitivo, Nonnati, Sassolini e Bole non calano e la Sigel Seap arriva al tie-break grazie al 25-16 siglato da Nonnati;

Si riparte con la bomba in attacco di Mazzon 2-4 e gap che si allarga in favore delle gialloblù 4-9 quando difesa e contrattacco veneto funzionano a meraviglia. Il muro è ancora una volta decisivo insieme a tutto il fronte d’attacco padovano che con Mazzon chiude 7-15.

Profetiche in settimana le parole di coach Sinibaldi:”Mi aspetto una gara lunga”

ed infatti quella di Marsala è una maratona nella quale la difesa siciliana (indicata dal tecnico come fondamentale importante delle marsalesi) contiene molti degli attacchi padovani. Alla lunga però la solidità del muro delle tigri padovane ha la meglio e la Nuvolí riprende a racimolare punti nella sua corsa sempre ai primi posti della serie A2 Fineco, due importanti quelli da Marsala in un campo e contro una formazione locale che darà filo da torcere ad ogni avversaria.

Mazzon e Mason chiudono a 20 punti, Maggipinto MVP ma è il muro a dare ragione nettamente alle padovane con un 8-20 nel fondamentale (6 Bovo, 4 Mazzon, 3 Mason e Stocco le più prolifiche)

I protagonisti

Giulia Caserta (Sigel Seap Marsala Volley)- « Abbiamo giocato una buona partita soprattutto in difesa, peccato non essere riuscite a dare continuità in tutti i parziali. Padova ha vinto meritatamente questa sfida, ma il fatto di aver mosso la classifica anche di un solo punto ci rende soddisfatte di come abbiamo affrontato il match. Un grazie va anche al folto pubblico presente davvero il settimo giocatore in campo. Adesso testa alle prossime sfide ».

Giorgia Mazzon (Nuvolì Altafratte Padova)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, Marsala è una squadra che difende tanto e riesce spesso a portare la partita al quinto set, siamo state brave ad incamerare due punti pesanti cambiando qualcosa nella nostra tattica durante il corso della partita. Per me è sempre bello tornare a Marsala, ci ho lasciato un pezzetto di cuore e mi fa molto piacere rivedere tante persone a cui tengo ».

Il tabellino

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 2-3 (23-25 25-21 17-25 25-16 7-15) –

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Bole 20, Biondi 2, Nonnati 19, Sassolini 18, Caserta 9, Allasia 5, Cicola (L), Marcuzzi 2, Asonja 1, Grippo, Lo Dico. Non entrate: Dodi. All. Guadalupi.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Catania 8, Stocco 6, Mason 20, Bovo 9, Mazzon 20, Fiorio 7, Maggipinto (L), Angelina 2, Lewis, Mirarchi, Sposetti Perissinotto. Non entrate: Bozzoli. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Mancuso, De Luca.

Durata set: 30', 29', 24', 26', 15'; Tot: 124'.

BATTUTE: Sigel Seap Marsala Volley 4 ace, 10 err; Nuvoli' Altafratte Padova 2 ace, 9 err.

ATTACCHI: Sigel Seap Marsala Volley 64 vinc, 15 err; Nuvoli' Altafratte Padova 50 vinc, 10 err.

MURI: Sigel Seap Marsala Volley 8 vinc; Nuvoli' Altafratte Padova 20 vinc.

MVP: Marianna Maggipinto (Altafratte Padova)

C.B.L. Costa Volpino - Panbiscò Leonessa Altamura

Prosegue la marcia della CBL Costa Volpino, che conquista la quinta vittoria consecutiva superando la PanBiscò Leonessa Altamura con un netto 3-0. Una prestazione convincente per le ragazze di coach Cominetti, sempre in controllo del match e capaci di imporsi senza concedere set alle avversarie. Il primo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che si alternano al comando. Sul 10-10, però, la CBL cambia marcia e piazza l’allungo decisivo. Il time-out chiamato da coach Dell’Anna sul 12-10 non arresta la progressione delle bergamasche, efficaci al servizio e brave a gestire il vantaggio nonostante qualche errore di troppo. Il set si chiude sul 25-16. Copione simile nel secondo parziale, con le squadre inizialmente appaiate. Costa Volpino trova il primo strappo dal 7-7 al 12-9, ma Altamura resta in partita grazie a una buona fase difensiva e alle iniziative della numero 10 Svobodova. Sul 15-14 è Cominetti a fermare il gioco per spezzare il ritmo avversario. Le ospiti provano a rientrare fino al 20-19, ma nel finale Viscioni guida la squadra al set point, prima che Talarico chiuda i conti sul 25-21. Nel terzo set la CBL accelera subito, trascinata dalla numero 2 Hoogers: il vantaggio è immediato, dall’8-4 al 12-5. La PanBiscò Leonessa Altamura fatica a trovare contromisure e le padrone di casa amministrano senza difficoltà il margine, allungando progressivamente fino al 23-14. A mettere il sigillo sulla partita è l’attacco vincente di Pizzolato, che fissa il punteggio sul 25-14. Per Costa Volpino arriva così un altro bottino pieno, costruito con autorità e continuità, che consolida il momento positivo della formazione biancorosa.

I protagonisti

Valeria Pizzolato (C.B.L. Costa Volpino)- « Siamo molto contente di queste cinque vittorie consecutive e di questo inizio di stagione decisamente positivo. Stiamo lavorando tanto e bene in palestra, e i progressi fatti durante gli allenamenti si vedono poi in campo, di domenica in domenica. Oggi siamo riuscite a mettere in pratica quello che avevamo preparato in settimana, e tutto è diventato più semplice. Siamo soddisfatte della prestazione ma dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità, senza perdere entusiasmo e determinazione, perché la stagione è ancora lunga e vogliamo continuare su questa strada ».

Giulia Biagini (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo venute a giocare in casa loro, contro una squadra che aveva già conquistato quattro vittorie consecutive, quindi eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo incontrato. Siamo partite agguerrite, con la giusta determinazione e la voglia di giocarcela, ma i troppi errori ci hanno fatto perdere un po’ di concentrazione e di lucidità nei momenti importanti. Contro squadre così preparate ed esperte non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione, perché sono brave a sfruttare ogni nostra difficoltà. C’è sicuramente del rammarico per il risultato perché potevamo fare qualcosa in più ma dobbiamo imparare a gestire i momenti di difficoltà, restare unite e continuare a lottare anche quando le cose non vanno come vorremmo ».

Il tabellino

C.B.L. COSTA VOLPINO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 3-0 (25-16 25-21 25-14) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 3, Hoogers 12, Pizzolato 9, Krasteva 5, Viscioni 13, Talarico 8, Gamba (L), Fumagalli. Non entrate: Kone, Populini, Busetti (L), Nonato, Longobardi. All. Cominetti.

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Caracuta, Svobodova 5, Evola 4, Madan Rosales 5, Arciprete 8, Pulliero 5, Biagini (L), Adubea 4, Mastrangelo 1, Serafini, D'onofrio, Cacciatore. Non entrate: Orlandi, Agbortabi. All. Dell'Anna.

ARBITRI: Aleo, Fontini.

Durata set: 21', 28', 22'; Tot: 71'.

BATTUTE: C.B.L. Costa Volpino 6 ace, 11 err; Panbisco' Leonessa Altamura 1 ace, 9 err.

ATTACCHI: C.B.L. Costa Volpino 39 vinc, 7 err; Panbisco' Leonessa Altamura 26 vinc, 11 err.

MURI: C.B.L. Costa Volpino 5 vinc; Panbisco' Leonessa Altamura 5 vinc.Trasporti Bressan

MVP: Valeria Pizzolato (C.B.L. Costa Volpino)

Spettatori: 325

Offanengo - Caldaie Melgari VBC Cremonese

Un derby da record. La sfida territoriale del PalaCoim ha regalato una grande gioia alla Trasporti Bressan, che ha piegato la resistenza della Caldaie Melgari VBC Cremonese spuntandola 17-15 al tie break, dopo aver annullato due match point alle ospiti e chiudendo al primo tentativo.

Davanti a una bella cornice di pubblico, Offanengo ha sfatato il tabù contro la VBC (4 sconfitte in altrettanti derby) e ha conquistato la terza vittoria stagionale, tutte al tie break. Due ore e 24 minuti di battaglia, record stagionale dell’intera serie A (contando anche l’A1), con la Trasporti Bressan “maratoneta” che migliora il precedente primato del tie break infrasettimanale casalingo vinto contro Melendugno (2 ore e 21).

Mattatrice dell’incontro, il capitano della Trasporti Bressan Veronica Taborelli, letteralmente scatenata con 39 punti (dei quali 11 nel quarto set). Per lei, pioggia di record: oltre a non aver mai messo a segno un bottino così ingente (33 il precedente), si è laureata miglior marcatrice in un singolo incontro di serie A (compresa l’A1), superando i precedenti 31 punti di Aurora Pistolesi (Monviso) contro Altafratte Padova.

Scontato il suo premio da mvp, con l’omaggio “Rivoltini Alimentare Dolciaria” (sponsor neroverde) consegnato da Elena Donida, ex pallavolista e account manager Pharma di Randstad (filiale di Crema), match sponsor del derby. Come da tradizione, a inizio match la consegna dell’omaggio ospitalità (Vinicola Decordi) consegnato dal presidente della Dragons Volleyball Offanengo Silvia Bressan al pari ruolo ospite Luciano Toscani.

I protagonisti

Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « E’ una grandissima gioia per tutti, so che è la prima volta che Offanengo vince questo derby, meglio di così non poteva andare. Come l’ho vissuta in panchina? Come una battaglia, cercando di aiutare la squadra nei momenti di down e di sostenerla quando le cose vanno bene. Se le ragazze rispondono sempre così, è bellissimo. Tre tie break giocati e altrettanti vinti: le giocatrici sono bravissime, quando devono dare la zampata vincente riescono a farlo. Portare a casa il quinto set non è mai scontato, non è tecnica o tattica, ma solo voler vincere la partita. Oggi il nostro opposto ha fatto 39 punti, ma è una vittoria di squadra. Ci alleniamo tutti i giorni spingendo e dovendo aggiustarsi per qualche infortunio. Tutte le ragazze sono veramente brave, ognuna dà il massimo ».

Sara Loda (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Sicuramente avremmo potuto chiudere prima la partita. Siamo state poco ciniche, in certi momenti dell’incontro abbiamo subito un filotto di punti avversari senza che loro facessero cose straordinarie. Ci siamo un po’ demoralizzate e a quel punto andava ricostruito tutto. Credo sia stata una bella partita nel complesso, ma se si guardano i dettagli, alla fine l’abbiamo buttata via noi. Negli ultimi set di fatto ha attaccato solo l’opposto, in quei frangenti avremmo dovuto trovare il modo di fermarla. Da questa gara portiamo a casa sicuramente una bella reazione rispetto all’ultima partita, in cui sostanzialmente non abbiamo giocato. Oggi qualcosa si è visto, dobbiamo cercare di mantenere una maggiore continuità, evitando di perderci su delle cavolate e continuare a lavorare ».

Il tabellino

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE 3-2 (23-25 25-18 17-25 25-23 17-15) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Magnabosco 3, Joly 10, Martinelli 7, Taborelli 39, Visentin 11, Campagnolo 13, Feduzzi (L), Costagli 3, Riccardi, Resmini, Cakovic. Non entrate: Pedrolli. All. Aime.

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Loda 19, Nwokoye 13, Calkins 8, Populini 19, Taje' 12, Prandi 1, Gambini (L), Muzi 5, Zanella 2, Menon, Mescoli. Non entrate: Bernardeschi, Viti. All. Baraldi.

ARBITRI: Ghirardini, Laghi.

Durata set: 30', 29', 29', 31', 25'; Tot: 144'.

BATTUTE: Trasporti Bressan Offanengo 6 ace, 12 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 5 ace, 5 err. ATTACCHI: Trasporti Bressan Offanengo 66 vinc, 13 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 64 vinc, 15 err.

MURI: Trasporti Bressan Offanengo 14 vinc; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 10 vinc.

MVP: Veronica Taborelli (Trasporti Bressan)

Clai Imola Volley - Wash4Green Monviso Volley

Vittoria sofferta per la Wash4Green Monviso Volley sul campo della Clai Imola Volley. Una gara giocata tra alti e bassi, segnata dall’infortunio del suo miglior terminale offensivo, Pistolesi, che ad avvio di secondo set è stata costretta ad abbandonare il campo dopo una ricaduta in fase muro. Ricci e compagne si sono unite portando a casa il secondo e terzo parziale ma nel quarto la luce si è spenta e le padrone di casa ne hanno approfittato per portare la partita al tie break. Ed è lì che la squadra ha mostrato carattere, recuperando da un parziale di 4-0 e spuntandola poi di misura 13-15. Merito anche di una panchina che, quando chiamata in causa, ha risposto presente, facendosi trovare pronta e determinata a sostenere la squadra. Come Cicogna e Bucciarelli, autrici di prestazioni solide e attente. Per l’opposta gialloblu (10 punti di cui 4 ace) arriva anche il premio mvp. Enneking è la miglior realizzatrice tra le sue con 18 punti mentre dall’altra parte della rete a fare la differenza è una grande Esposito, a tratti incontenibile in attacco.

Ottima partenza per la Clai trainata da una super Ortolani (5-1). Giovi ferma subito il gioco e la pausa funziona: la Wash4Green riprende palla con Lazda poi è Enneking a piazzare due punti e agganciare 5-5. Si procede punto a punto fino al 10-10 poi sono le gialloblu a mettere la testa avanti con Pistolesi e Parini in prima linea (10-13). Ricci dai nove metri è brava a mettere sotto pressione la ricezione di casa poi è Ortolani a chiudere l’ottimo break delle ospiti sul punteggio di 10-15. Imola non cede e si rifà sotto: Bergese attacca e Colzi mura Lazda per il -2 (15-17). Pistolesi in pipe firma il cambio palla ma Esposito in prima linea non sbaglia un colpo a riporta la squadra in piena corsa (21-21). Testa a testa serrato con Imola che la spunta 25-23.

Avvio equilibrato di secondo set nonostante i tre errori consecutivi del Monviso al servizio (3-3). Sul 3-5 Pistolesi deve lasciare il campo da gioco per un problema alla caviglia, dentro dunque Bucciarelli. La Wash4Green difende il vantaggio con Enneking (9-11) poi due errori in attacco di Orlandi regalano il +4 alle piemontesi (11-15). Orlandi gioca bene con le mani del muro poi è Esposito a mettere a segno il 15-17. Ricci si affida a Parini per tenere Imola a distanza (17-20). Enneking firma il set point e Bucciarelli chiude 20-25 pareggiando i conti.

Ricci e compagne partono forte nel terzo parziale con Cicogna in campo al posto di Lazda (2-7). Gazzotti chiama time out ma la Wash4Green continua a macinare punti (2-9). Mani out di Bucciarelli ed ace di Cicogna per il 4-11. La Clai Imola non riesce a rientrare mentre nella metà campo ospite il ritmo sale (12-20). Senza difficoltà il Monviso si porta avanti 2-1 (16-25).

Imola si scrolla di dosso il set precedente e parte molto bene nel quarto (4-1). Farina a muro riporta il punteggio in parità (6-6) ma le padrone di casa, ripresa palla, rimettono le distanze con Esposito in prima linea. Enneking fatica in attacco, il muro di Fabbri-Ortolani le blocca la strada (15-8). Il turno al servizio di capitan Cavalli è una sentenza per la Wash4Green che si spegne completamente lasciando ad Imola il completo controllo del gioco (22-8). Esposito dai nove metri piazza due punti diretti che chiudono 25-9.

Nel tie break Imola riprende da dove aveva lasciato (4-0). Due errori nella metà campo di casa accorciano poi il turno al servizio di Cicogna mette in difficoltà la seconda linea di Imola permettendo alle gialloblu di agganciare e sorpassare (6-7). Un altro ottimo break consente al Monviso di salire +3 (9-12) ma la Clai si riporta in corsa con Fabbri dai nove metri (13-13). Di misura chiudono le ospiti 13-15.

I protagonisti

Alessandra Colzi (Clai Imola Volley)- « C’è rammarico. Siamo state dentro la partita ed era importante viste la gare precedenti. La reazione c’è stata e per questo dico che il punto ci manca. Siamo state in partita con la testa più che in altri match anche perché giocare contro squadre quotate ti spinge a dare di più. Abbiamo giocato bene a muro e in difesa. Possiamo fare qualcosa di più in battuta ».

Olimpia Cicogna (Wash4Green Monviso Volley)- « Sono contenta di aver dato una mano. Siamo andate in difficoltà con Imola che ha spinto forte. Portare a casa la vittoria aiuta per come si era messa nel quarto set. Sul punto a punto ci abbiamo creduto e siamo riuscite a portare a casa la vittoria ».

Il tabellino

CLAI IMOLA VOLLEY - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 2-3 (25-23 20-25 16-25 25-9 13-15) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 3, Esposito 28, Bergese 5, Ortolani 13, Orlandi 10, Colzi 7, Tellone (L), Fabbri 4, Taiani 2, Zolota 1, Adorni, Foresi. Non entrate: Malservisi (L), Mugnaini. All. Gazzotti.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Ricci, Pistolesi 6, Parini 9, Lazda 8, Enneking 18, Farina 11, De Nardi (L), Cicogna 10, Bucciarelli 10, Mennecozzi, Modesti, Bosso. Non entrate: Rapello, Bonansea (L). All. Giovi.

ARBITRI: D'Argenio, Galteri.

Durata set: 29', 28', 24', 24', 21'; Tot: 126'.

BATTUTE: Clai Imola Volley 5 ace, 8 err; Wash4Green Monviso Volley 6 ace, 13 err.

ATTACCHI: Clai Imola Volley 59 vinc, 17 err; Wash4Green Monviso Volley 60 vinc, 11 err.

MURI: Clai Imola Volley 9 vinc; Wash4Green Monviso Volley 6 vinc.

MVP: Olimpia Cicogna (Wash4Green Monviso)

Spettatori: 250

I RISULTATI

Sigel Seap Marsala Volley - Nuvolì Altafratte Padova 2-3 (23-25, 25-21, 17-25, 25-16, 7-15);

C.B.L. Costa Volpino - Panbiscò Leonessa Altamura 3-0 (25-16, 25-21, 25-14);

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Erreci Busto Arsizio Si gioca mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.30

Club Italia - Narconon Volley Melendugno 3-1 (26-28, 25-21, 25-21, 25-23) Giocata ieri;

Ferraro SMI Roma Volley - Tenaglia Altino Avastese Volley 3-1 (25-22, 25-12, 22-25, 25-19) Giocata ieri;

Trasporti Bressan Offanengo - Caldaie Melgari VBC Cremonese 3-2 (23-25, 25-18, 17-25, 25-23, 17-15);

Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano 2-3 (23-25, 23-25, 25-21, 25-17, 11-15) Giocata ieri;

Clai Imola Volley - Wash4Green Monviso Volley 2-3 (25-23, 20-25, 16-25, 25-9, 13-15).

Ha riposato: Bartoccini +energia Perugia

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 15, Nuvolì Altafratte Padova 11, Club Italia 10, Itas Trentino 10, Bartoccini +energia Perugia 9, Erreci Busto Arsizio 9, Ferraro SMI Roma Volley 9, Wash4Green Monviso Volley 8, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Trasporti Bressan Offanengo 6, Sigel Seap Marsala Volley 5, Narconon Volley Melendugno 4, Caldaie Melgari VBC Cremonese 4, Clai Imola Volley 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1, Tenaglia Altino Avastese Volley 1.

IL PROSSIMO TURNO

Domenica 1 novembre 2026, ore 16.00

Erreci Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura



Domenica 1 novembre 2026, ore 17.00

Tenaglia Altino Avastese Volley - C.B.L. Costa Volpino

Wash4Green Monviso Volley - Club Italia

Nuvolì Altafratte Padova - Ferraro SMI Roma Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Trasporti Bressan Offanengo - Bartoccini +energia Perugia

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Clai Imola Volley

Riposa: Sigel Seap Marsala Volley