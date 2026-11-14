Trento vince sul campo della Cremonese

TRENTO -L’Itas Trentino torna a correre. Dopo la frenata con Monviso, le gialloblù interpretano al meglio la trasferta di Cremona, espugnando in quattro set il campo della Caldaie Melgari nell'anticipo dell'8a di andata e conquistando tre punti preziosi per salire a quota 16 punti in classifica. Nota stonata della serata lombarda l’infortunio occorso durante il terzo parziale a Ludovica Sismondi, che ricadendo da un’azione di muro è atterrata sul piede di una compagna, riportando un trauma al ginocchio sinistro (le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico gialloblù). Brillante la prova in posto 4 di Martina Susio, la più continua in attacco nella metà campo gialloblù: premiata come mvp della sfida, l’ex laterale del Club Italia ha messo a terra 19 palloni con il 43% a rete, ben supportata da Frelih (18 punti) e da una Pamio cresciuta nella seconda parte di gara. Da rimarcare inoltre l’ottimo impatto di Iob: per la giovane centrale trentina 5 punti con il 57% in attacco e un muro. Nella metà campo di casa positive le prove di Populini (14 punti con il 38%) e della centrale Zanella (12 punti con 4 muri). Per la trasferta lombarda coach Beltrami si affida inizialmente a Monza al palleggio, Frelih opposto, Pamio e Susio laterali, Bovolenta e Sismondi al centro e Laporta libero. La Caldaie Melgari replica con l’ex gialloblù Prandi al palleggio, Calkins opposto, Loda e Populini schiacciatrici, Zanella e Tajè al centro, Gambini libero. Partenza tutta nel segno di Trento, che scappa via sfruttando gli errori iniziali di Calkins e Zanella e tiene il +4 grazie ad un’ispirata Susio (2-6). Trento lavora molto bene in difesa e contrattacca ottimamente con Susio, la VBC Cremonese prova a rispondere con Zanella (8-10) ma sono il muro di Sismondi e un’efficace Frelih in posto 2 a ristabilire prontamente le distanze, con l’Itas Trentino che ritrova il +6 sul 10-16. Nella seconda parte del set sale in cattedra anche Pamio (due attacchi per il 16-20), che poco dopo mura la neo entrata Muzi (17-22) dando il là allo sprint finale delle gialloblù, tutto nel segno di Susio (attacco e block per il 19-25). Altra partenza sprint di Trento (0-3) sul turno al servizio di Bovolenta, Baraldi getta nella mischia Nwokoye e la VBC torna in carreggiata con l’ace di Loda che ristabilisce la parità (6-6). L’Itas non resta a guardare e non si perde d’animo, tornando a premere il piede sull’acceleratore, agevolata dagli errori a rete di Calkins e Loda (9-12). Dopo il time out lombardo Frelih incrementa il gap (11-16), ma la reazione della VBC non tarda ad arrivare, con Populini a segno per il -1 (17-18). La fast di Bovolenta e la solita Susio rispediscono distante la Caldaie Melgari (18-21), Frelih si esalta a muro (19-23) e avvicina al traguardo il sestetto di Beltrami, che non si fa pregare e chiude i conti con gli spunti di Susio e Pamio (21-25). Reazione lombarda in avvio di terzo set, con Trento che accusa un passaggio a vuoto in ricezione e non trova sbocchi in attacco, finendo sotto 9-1 in un batter d’occhio. Sismondi prova suonare la carica a muro (10-3) ma nello scambio successivo si infortuna al ginocchio sinistro e deve lasciare il campo (dentro Iob). Nel frattempo Beltrami cambia la diagonale di posto 4 (spazio a Galbero e Ristori Tomberli), la VBC raggiunge il +10 (13-3) e dopo una timida fiammata trentina (15-9) gestisce l’ampio margine di vantaggio senza particolari difficoltà, allungano la sfida al quarto set (25-17). Beltrami rilancia Pamio e Susio e poco dopo fa esordire anche Fondriest, in campo per Bovolenta in diagonale a Iob. Trento scappa 3-6 sul turno in battuta di Monza e il muro di Frelih costringe Baraldi a ricorrere al time out (4-8). Il terzetto di palla alta gialloblù torna sulle ottime percentuali dei primi due parziali, con Pamio in particolare evidenza nel nuovo strappo ospite (5-13). Pamio non si ferma più (6-15), Fondriest firma il primo punto della sua nuova avventura in gialloblù (12-21) e l’Itas sembra correre velocemente verso il successo (13-22). La VBC, però, non alza ancora bandiera bianca, torna a -4 (19-23) obbligando Beltrami a rifugiarsi in un time out. Susio scaccia i fantasmi (19-24) e Iob piazza il pallonetto che regala i tre punti a Trento (19-25).

I protagonisti

Miranda Zanella (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Ad inizio partita, credo che la squadra abbia giocato abbastanza bene, eravamo vicine nel punteggio. Poi però abbiamo cominciato a sbagliare troppo, credo che questo non ci abbia permesso di vincere i primi due set. Nel terzo siamo partite con molta più grinta rispetto alle avversarie, ma anche loro ci hanno regalato qualcosa, sono una squadra forte. Dobbiamo lavorare per migliorare il nostro atteggiamento e cercare di sbagliare di meno. Ora affronteremo le due gare in Puglia, saranno fondamentali per prendere punti, vista la situazione di classifica. Affronteremo squadre del nostro livello, di campo e di classifica, dunque sarà fondamentale cercare di fare bene e vincere ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)-«Non era facile né scontato tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta contro Monviso. Serviva ritrovare subito confidenza con il nostro gioco e non era per nulla scontato offrire la prestazione che abbiamo mostrato soprattutto nei primi due set. Sapevamo che Cremonese ha delle fiammate in battuta e in attacco molto importanti, come è accaduto nel terzo parziale: in quel momento però siamo stati bravi a reagire nel quarto set, con carattere ma soprattutto con il gioco».

Il tabellino-

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE - ITAS TRENTINO 1-3 (19-25 21-25 25-17 19-25) –

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Prandi 1, Loda 11, Zanella 12, Calkins 13, Populini 14, Taje' 3, Gambini (L), Mescoli 5, Muzi 4, Nwokoye 2, Bernardeschi, Viti, Menon. Non entrate: Piciocchi (L). All. Baraldi.

ITAS TRENTINO: Pamio 11, Bovolenta 6, Monza 2, Susio 19, Sismondi 4, Frelih 18, Laporta (L), Iob 5, Galbero 1, Fondriest 1, Ristori Tomberli 1. Non entrate: Colombo, Luchi, Rizzieri. All. Beltrami.

ARBITRI: Lorenzin, Magnino.

Durata set: 24', 30', 32', 31'; Tot: 117'.

BATTUTE: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 4 ace, 8 err; Itas Trentino 1 ace, 7 err.

ATTACCHI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 52 vinc, 13 err; Itas Trentino 58 vinc, 11 err.

MURI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 9 vinc; Itas Trentino 9 vinc.

MVP: Martina Susio (Itas Trentino)

Spettatori: 800