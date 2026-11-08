Padova ferma Costa Volpino, il campionato è aperto

Nel big match cade l’imbattibilità della capolista C.B.L. Costa Volpino, superata in casa al tie-break (25-18, 20-25, 25-22, 21-25, 10-15) dalla Nuvolì Altafratte Padova, che sale al terzo posto in classifica a -4 proprio dalle orobiche. Davanti al pubblico del Pala Cbl, le lombarde si arrendono per la prima volta in stagione al termine di una maratona agonistica esaltante, durata ben due ore e mezza. A trascinare la formazione veneta di coach Sinibaldi verso il colpo esterno è Mazzon, premiata come MVP della sfida grazie a un bottino personale di 21 punti. Fondamentale anche l’apporto in fase offensiva di Fiorio, a referto con 16 punti. Per la squadra di coach Cominetti arriva così il primo stop stagionale nonostante una prestazione generosa. Alle padrone di casa non è bastata la grande serata di Hoogers, top scorer assoluta del match con 24 punti. In doppia cifra offensiva per Costa Volpino hanno chiuso anche Krasteva con 20 punti e Viscioni con 19.

Approfitta del tie-break delle rivali la Bartoccini +energia Perugia, che aggancia a quota 15 le padovane (una partita in meno) vincendo 0-3 in casa della Clai Imola Volley (21-25, 24-26, 19-25). Nonostante un buon secondo set, le imolesi non riescono a frenare le umbre, lanciate dai 16 punti di Grosse Scharmann, i 13 di capitan Fiesoli e i 10 dell’MVP Colombo, imprendibile con il 63% di efficienza offensiva.

Festa grande per l’Olio Pantaleo Fasano, che trionfa 3-1 nel derby pugliese contro la Narconon Volley Melendugno (25-23, 25-27, 25-21, 25-20). Nelle prime due frazioni le due squadre si equivalgono mettendo in campo tutta la loro qualità, poi le padrone di casa si prendono i tre punti con i 25 punti di Korhonen (4 muri) e i 13 muri di squadra. Alle ospiti non bastano i 19 punti di Malik e i 16 di Novello.

In coda alla classifica tre punti per la Seap Sigel Marsala e la Panbiscò Leonessa Altamura. Le siciliane battono 3-1 in rimonta la Trasporti Bressan Offanengo (19-25, 25-21, 26-24, 25-21) con 15 punti di Bole e 12 di Nonnati, ma sono i 35 errori di squadra delle neroverdi a fare la differenza soprattutto nei set finali. Le pugliesi festeggiano con lo stesso risultato (25-17, 25-17, 19-25, 25-19) contro la Cosedil F3 Motors Akademia Messina in una gara senza troppe sbavature, con tre set condotti e gestiti con carattere. Premio di MVP per la regista Serafini, che manda in doppia cifra tutte e cinque le compagne: Arciprete (17), Svobodova (15), Madan (14), Pulliero (12) e Orlandi (10).

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Nella 7ª giornata del campionato di Serie A2 Fineco, il parquet del PalaSanCarlo regala una bella domenica di pallavolo con le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi che superano la Trasporti Bressan Offanengo di Coach Emanuele Aime, con il punteggio di 3-1 (19-25, 25-21, 26-24, 25-21), conquistando tre punti d'oro che fanno compiere un balzo in avanti importante in classifica e infiammano il pubblico lilibetano. Una sfida da batticuore, giocata sul filo dell'equilibrio tra due formazioni che non si sono risparmiate fino all'ultimo pallone, mantenendo fede alle attese della vigilia. Una prestazione di carattere straordinario che conferma la costante crescita del gruppo guidato da Coach Guadalupi. La Sigel Seap muove a grandi passi la propria classifica e regala ai suoi tifosi una giornata indimenticabile, dimostrando che questo gruppo ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni. Sicilia amara invece per la Trasporti Bressan Offanengo, che torna a mani vuote. Per le neroverdi di Emanuele Aime, un match ricco di rammarico, almeno per due capitoli rilevanti: il primo è il momento-chiave del terzo set, con Offanengo che è arrivata avanti al rush finale (18-20 e 20-22) per poi non sfruttare una chance del possibile 2-1 a proprio favore. L’altro è l’alto numero di errori: 35 quelli totali commessi nell’arco dei quattro set, tra cui 16 battute e anche 2 attacchi sul 24-24 nel finale di terzo set.

I protagonisti

Erin Grippo (Sigel Seap Marsala Volley)- « E' stata una bella affermazione contro una squadra che come noi non molla mai. Sono tre punti importantissimi per la classifica che non devono farci abbassare la concentrazione perchè sono tante ancora le sfide da affrontare. Siamo anche molto contente per la presena ed il calore costante del pubblico marsalese che ci ha sostenute nei momenti difficili ed ha gioito con noi per questa bella vittoria ».

Emanuele Aime (Trasporti Bressan Offanengo)- « C'è grande rammarico per aver sprecato il terzo set, commettendo errori in battute non rischiate e non capitalizzando due volte la palla per il 2-1. Quando mancano questi dettagli in partite cosi combattute, rischi di perdere il match e giustamente lo perdi, anche perché c'è un avversario che sfrutta i tuoi errori ».

Emanuele Aime (Trasporti Bressan Offanengo)- « C'è grande rammarico per aver sprecato il terzo set, commettendo errori in battute non rischiate e non capitalizzando due volte la palla per il 2-1. Quando mancano questi dettagli in partite cosi combattute, rischi di perdere il match e giustamente lo perdi, anche perché c'è un avversario che sfrutta i tuoi errori ».

Il tabellino

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-1 (19-25 25-21 26-24 25-21) -

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Sassolini 11, Caserta 10, Allasia, Bole 15, Biondi 8, Nonnati 12, Cicola (L), Grippo 2, Dodi 1, Asonja 1, Lo Dico. Non entrate: Marcuzzi. All. Guadalupi.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Campagnolo 10, Magnabosco 4, Joly 6, Martinelli 7, Taborelli 15, Visentin 23, Feduzzi (L), Resmini 1, Costagli 1, Riccardi, Cakovic. Non entrate: Pedrolli. All. Aime.

ARBITRI: De Orchi, Paris.

Durata set: 26', 35', 32', 31'; Tot: 124'.

BATTUTE: Sigel Seap Marsala Volley 2 ace, 10 err; Trasporti Bressan Offanengo 6 ace, 16 err.

ATTACCHI: Sigel Seap Marsala Volley 52 vinc, 7 err; Trasporti Bressan Offanengo 51 vinc, 18 err.

MURI: Sigel Seap Marsala Volley 6 vinc; Trasporti Bressan Offanengo 10 vinc.

MVP: Erin Grippo (Sigel Seap Marsala Volley)

Spettatori: 600

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Pallavolo CBL, che dopo una battaglia durata due ore e mezza si arrende alla formazione padovana al termine di cinque set combattuti. L’avvio è equilibrato, ma sul 6-6 Hoogers guida le compagne al primo allungo, portando CBL sul 10-6. Le bergamasche prendono progressivamente il controllo del gioco, mostrando efficacia in attacco e solidità al servizio. Padova fatica a trovare contromisure e, anche a causa dell’infortunio di Catania, cede il parziale 25-18. Nel secondo set coach Sinibaldi ridisegna il sestetto, inserendo Lewis al centro e Mazzon in posto 2. La sfida procede punto a punto fino al 17-17, quando Padova alza il ritmo e trova l’allungo decisivo: dal 18-22 al 20-24. È un pallonetto vincente di Bovo a chiudere il parziale sul 20-25 e ristabilire la parità. Nel terzo set CBL parte forte (4-0), ma le ospiti reagiscono, recuperano lo svantaggio e ribaltano il punteggio sul 12-14. Le padrone di casa ritrovano la parità e la sfida prosegue tra continui sorpassi. Costa prova a spezzare l’equilibrio sul 21-18 e sul 23-20, ma Padova resta in scia grazie agli attacchi di Mazzon e Bozzoli. Nel finale, però, Hoogers e il muro di Pizzolato consegnano il set alle bergamasche (25-22). Nel quarto parziale CBL è costretta a inseguire una Padova determinata a prolungare la sfida. Le ospiti mantengono il controllo (10-14, 12-16 e 13-19) e resistono al tentativo di rimonta bergamasco, chiudendo 21-25 e rimandando ogni verdetto al tie-break. Nel quinto set Padova parte avanti e mantiene il vantaggio (7-9, 7-11 e 8-12). CBL prova a riavvicinarsi sul 10-12, ma Fiorio firma il 10-13, Lewis mette a segno il muro del 10-14 e ancora Fiorio chiude i conti sul 10-15. Dopo una lunga serie positiva, arriva dunque il primo stop stagionale per CBL, al termine di una sfida intensa nella quale le bergamasche hanno saputo reagire, senza però riuscire a completare la rimonta.

I protagonisti

Francesca Dell'Orto (C.B.L. Costa Volpino)- « Purtroppo oggi è arrivata la prima sconfitta ed è difficile commentare la partita a caldo. Siamo partite molto bene, poi loro hanno alzato il livello e noi non siamo riuscite a mantenere la concentrazione. Abbiamo commesso diversi errori e, nei momenti più importanti, ci è mancato il colpo vincente per mettere la palla a terra. Probabilmente ci siamo fatte prendere anche dalla fretta e dalla voglia di chiudere subito gli scambi, finendo per perdere lucidità. Ora testa alla prossima gara. Ci aspetta un weekend di riposo che ci permetterà di staccare, recuperare le energie e tornare in campo con maggiore concentrazione e determinazione ».

Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)- « Nel primo set abbiamo cercato di prendere un po’ le misure alle avversarie. Loro sono partite molto aggressive, mentre noi siamo entrate in campo un po’ contratte. Purtroppo, poi, c’è stato l’infortunio di Greta Catania e ci siamo trovate a doverci adattare ulteriormente, anche perché avevamo già un altro centrale indisponibile. È stato un momento complicato, in cui tutte hanno dovuto dare il proprio contributo. Ancora una volta, però, la nostra squadra ha dimostrato una capacità di compattarsi che poche formazioni hanno. Siamo riuscite a reagire e a portare a casa una partita davvero importante. Sono orgogliosissima del lavoro che stiamo facendo e di tutte le mie compagne, perché questa sera abbiamo dimostrato, ancora una volta, cosa significa essere una vera squadra ».

Il tabellino

C.B.L. COSTA VOLPINO - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 2-3 (25-18 20-25 25-22 21-25 10-15) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 1, Hoogers 24, Pizzolato 10, Krasteva 20, Viscioni 19, Talarico 5, Gamba (L), Longobardi, Busetti, Kone, Populini, Fumagalli, Nonato. All. Cominetti.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Mason 10, Bovo 10, Mazzon 21, Fiorio 16, Catania 4, Maggipinto (L), Lewis 7, Bozzoli 3, Mirarchi 1, Sposetti Perissinotto, Angelina. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Papapietro, Galletti.

Durata set: 30', 29', 30', 29', 19'; Tot: 137'.

BATTUTE: C.B.L. Costa Volpino 5 ace, 14 err; Nuvoli' Altafratte Padova 4 ace, 11 err.

ATTACCHI: C.B.L. Costa Volpino 59 vinc, 12 err; Nuvoli' Altafratte Padova 58 vinc, 10 err.

MURI: C.B.L. Costa Volpino 15 vinc; Nuvoli' Altafratte Padova 13 vinc.

MVP: Giorgia Mazzon (Nuvolì Altafratte Padova)

Spettatori: 400

Panbiscò Leonessa Altamura - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Torna a gioire e a muovere la classifica la PanBiscò Leonessa che sul taraflex amico del Pala Baldassarra conquista una vittoria di fondamentale importanza nella settima giornata di campionato. Davanti al proprio pubblico, le altamurane superano la Cosedil F3 Motors Akademia Sant'Anna Messina al termine di una sfida intensa, giocata a viso aperto e lottata punto su punto da entrambe le formazioni. Un successo dal sapore speciale che interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive e restituisce morale, fiducia e serenità all'intero ambiente biancoarancio. La partita ha offerto momenti di grande pallavolo, caratterizzati da una qualità di gioco elevata, scambi prolungati e difese eccezionali, con le due squadre pronte a lottare su ogni pallone senza risparmiarsi. L’avvio di gara vede protagonista le leonesse, capaci di imporre il proprio ritmo e di primeggiare con autorità i primi due set, chiusi in scioltezza. Nel terzo parziale, tuttavia, emerge l'orgoglio della formazione messinese: la ferita Sant'Anna Messina rientra in partita, fa sua la terza frazione e riapre i giochi. Il quarto set si apre nel segno del totale equilibrio, specchio di una contesa vissuta sul filo dei nervi. Ma è nella seconda metà del parziale che la spinta incessante del pubblico del Pala Baldassarra fa la differenza: la grinta, la determinazione e la cattiveria agonistica delle padrone di casa emergono con forza. Altamura strappa il set, la vittoria e tre punti pesanti come il macigno. Un successo che rimette allegria e infonde nuova fiducia dopo settimane difficili, permettendo al gruppo di preparare il prossimo impegno in trasferta a Vasto con un umore decisamente più sereno e di lavorare con tranquillità nel corso della settimana. Onore a entrambe le squadre per lo spettacolo offerto sul rettangolo di gioco.

I protagonisti

Ester Serafini (PanBiscò Leonessa Altamura)- « È stata una partita bellissima e abbiamo messo grinta sin dal primo punto, portando a casa il risultato e punti pesantissimi ai fini della classifica. Sono contenta per le mie compagne e per tutta la squadra, che ha lavorato duramente in questa settimana. Volevamo questa vittoria con tutte noi stesse e fortunatamente abbiamo ottenuto questo preziosissimo successo ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Nei primi due set i loro battitori spin ci hanno impedito di giocare. Non siamo riusciti a garantire una ricezione efficace e ad avere palloni giocabili. Va dato grande merito alle nostre avversarie, che hanno battuto con forza e precisione, anche se qualcosa in più avremmo potuto fare noi. Dal terzo set è iniziata un'altra partita: siamo riusciti a vincerlo, siamo rientrati in gara e abbiamo lottato punto a punto. Nel quarto, però, a metà parziale abbiamo subìto un break decisivo che ci ha condannato. È un peccato, perché in quel momento avremmo dovuto avere maggiore lucidità, attenzione ed entusiasmo dopo essere tornati in corsa, ma non ci siamo riusciti ».

Il tabellino

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA 3-1 (25-17 25-17 19-25 25-19) –

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Pulliero 12, Serafini 3, Arciprete 17, Orlandi 10, Madan Rosales 14, Svobodova 15, Biagini (L). Non entrate: Adubea, Caracuta, Mastrangelo, D'onofrio, Cacciatore, Evola, Agbortabi. All. Dell'anna.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 2, Bellia 12, Pegoraro 5, Lindgren 11, Henderson 14, Quero 12, Rolando (L), Peroni 1, Colombano, Caruso, Gazzola. All. Barbieri.

ARBITRI: Testa, D'Argenio.

Durata set: 25', 27', 27', 32'; Tot: 111'.

BATTUTE: Panbisco' Leonessa Altamura 5 ace, 11 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1 ace, 10 err.

ATTACCHI: Panbisco' Leonessa Altamura 57 vinc, 7 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 45 vinc, 10 err.

MURI: Panbisco' Leonessa Altamura 9 vinc; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 11 vinc.

MVP: Ester Serafini (PanBiscò Leonessa)

Clai Imola Volley - Bartoccini +energia Perugia

Quinta sinfonia consecutiva e sempre con il punteggio di 3-0. La Bartoccini +energia Perugia cala il pokerissimo e blinda le proprie ambizioni espugnando il Palasport “A. Ruggi”, casa della Clai Imola Volley, con i parziali di 21-25, 24-26 e 19-25 nel pomeriggio di domenica 8 novembre. Un successo che, numeri a parte, racconta di una battaglia vera: le padrone di casa hanno venduto cara la pelle dal primo all’ultimo scambio, costringendo le umbre a sudare le proverbiali sette camicie, soprattutto in un secondo set vissuto sul filo dell’equilibrio e chiuso ai vantaggi. Mvp una straordinaria Colombo (10 punti a referto) schierata nello starting six al posto di Mancini. Nota di merito anche per i 18 punti di Schermann. Con questa affermazione di carattere, le ragazze di coach Stefano Micoli volano a quota 15 punti in classifica, confermando un momento di forma smagliante. Però è già tempo di ricaricare le pile: domenica 15 novembre le porte del Pala Barton Energy torneranno a spalancarsi per il prossimo, stimolante impegno casalingo contro l’ottima formazione del Club Italia.

Consoli inizia alla grande e porta subito avanti Perugia (1-3). Anche Scharmann e Fiesoli si fanno sentire in attacco e Perugia resta sopra (5-9). Primo time out imolese. Super punto chiuso in pipe da Michieletto: azione da applausi per le Black Angels (5-11). A metà parziale siamo sul 6 a 13: la Bartoccini +energia sembra poter gestire senza troppi problemi. C’è un po’ di apprensione per il ritorno di Imola nel finale di set che però poi Perugia conduce comunque dalla sua parte con un 21-25. A chiudere è l’ennesimo punto di Scharmann.

Stavolta parte meglio Imola grazie anche alle battute di Lisa Esposito (5-1). Micoli deve fermare immediatamente il gioco. Il recupero delle Black Angels è lento ma inesorabile: coach Gazzotti deve chiamare il time out sull’11-9 per le sue ragazze. La Bartoccini +energia è tornata sul pezzo e la parità arriva immediatamente sull’11-11. Il primo vantaggio perugino del secondo set arriva su invasione delle romagnole (15-16). Errore di Mugnaini prima e di Orlandi poi e la Bartoccini +energia allunga di quattro lunghezze (17-21). La Clai però non ci sta e, complice anche una piccola flessione di Perugia, le Black Angels devono sudare oltremodo per avere la meglio (23-22). Le ragazze di Micoli dimostrano di avere i nervi saldi e trovano il primo set point sul 23-24, ma si va comunque ai vantaggi (24-24). Fiesoli non tradisce e poi Fabbri sbaglia un primo tempo sanguinoso. Vince Perugia che si porta sul 2 a 0 con un 24-26.

In apertura di terzo set si lotta punto su punto con Perugia che vuole chiudere in fretta, ma Imola non molla e si rifà sempre sotto (10-11). Punto sudatissimo ottenuto grazie a un fast di Consoli: le Black Angels volano sull’11-14. Gazzotti tenta il tutto per tutto con una formazione super offensiva, ma Schermann e compagne non ne vogliono sapere (14-17). Il finale è tutto perugino con le Black Angels che chiudono la sfida con un 19-25. Punto finale di una grande Scharmann.

I protagonisti

Sveva Mugnaini (Clai Imola Volley)- « Era una partita molto difficile, perché Perugia è una squadra solida con giocatrici molto importanti. Cerchiamo di portare a casa i lati positivi della nostra prestazione. Sono molto contenta perché il coach ha creduto in me in un momento delicato della partita. Quando sono entrata ho cercato di non farmi trasportare dalle emozioni ma di pensare a quello che faccio in allenamento ».

Valentina Colombo (Bartoccini +energia Perugia)- « Sicuramente è stata una partita tosta, combattuta in ogni set. E' importante per noi continuare su questa scia positiva e lo abbiamo fatto. Imola non ha mai mollato, ma brave noi a rimanere nel pezzo anche nei momenti più duri. Il nostro obiettivo principale è scendere in campo con grinta in ogni set, non ci interessano i record, per noi è importante solo vincere ».

Il tabellino

CLAI IMOLA VOLLEY - BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA 0-3 (21-25 24-26 19-25) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli, Esposito 9, Bergese 3, Ortolani 7, Orlandi 4, Colzi 8, Tellone (L), Zolota 6, Fabbri 3, Mugnaini 2, Foresi 1, Taiani. Non entrate: Adorni. All. Gazzotti.

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Fiesoli 13, Colombo 10, Grosse Scharmann 16, Michieletto 6, Consoli 6, Nicolini 2, Recchia (L), Ornoch 3, Fratangelo, Brambilla (L), Martinelli, Biagianti. Non entrate: Mancini. All. Micoli.

ARBITRI: Laghi, Giorgianni.

Durata set: 27', 37', 27'; Tot: 91'.

BATTUTE: Clai Imola Volley 2 ace, 8 err; Bartoccini +energia Perugia 1 ace, 7 err.

ATTACCHI: Clai Imola Volley 32 vinc, 12 err; Bartoccini +energia Perugia 50 vinc, 11 err.

MURI: Clai Imola Volley 9 vinc; Bartoccini +energia Perugia 5 vinc.

Mvp: Valentina Colombo (Bartoccini +energia Perugia)

Spettatori: 400

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno

Un Derby di Puglia dolce per l’ Olio Pantaleo Fasano e amaro per la Narconon Volley Melendugno. Le ragazze di Totero si impongono 3-1 (25-23 25-27 25-21 25-20) sul taraflex del Palasport Vigna Marina dopo oltre due ore di grande intensità e lotta punto su punto.

Il match si apre in un'atmosfera bellissima, con le due tifoserie che danno spettacolo sugli spalti nel segno del rispetto e del grande volley. Nel primo set regna l'equilibrio: le biancorossonere rimontano dal 10 a 5 iniziale con grande determinazione, ma le padrone di casa tengono nei momenti decisivi e chiudono sul 25 a 23.

Il secondo parziale è un'autentica battaglia di nervi, non adatta ai deboli di cuore. La Narconon parte forte per poi subire il rientro locale. Sul 24 a 22 per le padrone di casa, le salentine non mollano: annullano due set point, portano il parziale ai vantaggi e lo conquistano d'autorità per 25 a 27.

Nel terzo set la risposta biancorossonera è punto su punto, mettendo anche la testa avanti sul 12 a 14. È la difesa gialloblù a fare la differenza nei momenti chiave e a ribaltare l'inerzia fino al 25 a 21 finale, grazie anche ad un attacco gialloblu molto incisivo.

Nel quarto parziale, complice una ricezione sotto pressione e un muro biancorossonero meno efficace del solito, la formazione di casa prende il largo. Dalla panchina arrivano forze fresche per cercare di scuotere la squadra, ma il finale sorride alle padrone di casa che chiudono sul 25 a 19 e s’aggiudicano i tre punti.

In casa Melendugno c'è da salvare la reazione di carattere nei momenti più critici e la prova generosa delle più giovani, rimboccandosi le maniche per correggere gli errori commessi.

Testa e concentrazione vanno già al prossimo appuntamento: domenica prossima la Narconon Volley Melendugno sarà impegnata nella difficile trasferta siciliana sul campo di Messina, un'altra sfida cruciale per muovere la classifica.

I protagonisti

Federica Vittorio (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Finalmente ci siamo sbloccate, questa era una partita molto insidiosa. Dinanzi alle difficoltà non ci siamo sgretolate, siamo rimaste li a soffrire tutte insieme e ognuna ha dato il proprio contributo a questa vittoria. Sono particolarmente felice per tutto il gruppo. Abbiamo scacciato i mostri che ci portavamo sulle spalle per l’esito delle scorse partite ma oggi non era importante come, era importante vincere, per il morale e per prendere consapevolezza della squadra che siamo ».

Gaia Novello (Narconon Volley Melendugno)- « Torniamo a casa amareggiate per il risultato, ma consapevoli che la squadra sta crescendo giorno dopo giorno, trovando sempre più amalgama e consapevolezza in campo: questo fa ben sperare per il proseguo della nostra stagione. Oggi abbiamo incontrato un buon Fasano che voleva riscattarsi, e in più alcuni fondamentali non sono andati come al solito. Ne prenderemo atto: da martedì torneremo a lavorare in palestra a testa bassa e con ancora più energia, pronte a correggere ciò che serve e a mettercela tutta per portare a casa punti nella prossima partita. Vi aspettiamo al palazzetto! ».

Il tabellino

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-23 25-27 25-21 25-20) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Turco 2, Salinas 8, Salvatori 7, Korhonen 25, Bulovic 12, Caneva 10, Vittorio (L), Pozzoni 2, Favaretto 2, Bondavalli, Da Pos, Lavagnino. All. Totero.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Novello 16, Tomasetig 6, Malik 19, Perfetto 13, Gianfico 5, Avenia 3, Morandini (L), Micheletti 4, Meoni 2, Massaglia 1, Roserba, Lijewska, Compagnin. All. Giunta.

ARBITRI: Polenta, Bonomo.

Durata set: 29', 38', 31', 29'; Tot: 127'.

BATTUTE: Olio Pantaleo Volley Fasano 1 ace, 10 err; Narconon Volley Melendugno 4 ace, 14 err.

ATTACCHI: Olio Pantaleo Volley Fasano 54 vinc, 12 err; Narconon Volley Melendugno 58 vinc, 18 err.

MURI: Olio Pantaleo Volley Fasano 13 vinc; Narconon Volley Melendugno 7 vinc.

MVP: Federica Vittorio (Olio Pantaleo Volley Fasano)

Spettatori: 200

I RISULTATI

Sigel Seap Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (19-25, 25-21, 26-24, 25-21);

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova 2-3 (25-18, 20-25, 25-22, 21-25, 10-15);

Erreci Busto Arsizio - Tenaglia Altino Avastese Volley 3-1 (23-25, 25-16, 25-22, 25-17) Giocata ieri;

Panbiscò Leonessa Altamura - Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-1 (25-17, 25-17, 19-25, 25-19);

Club Italia - Caldaie Melgari VBC Cremonese 0-3 (21-25, 21-25, 14-25) Giocata ieri;

Itas Trentino - Wash4Green Monviso Volley 1-3 (23-25, 25-23, 16-25, 17-25) Giocata ieri;

Clai Imola Volley - Bartoccini +energia Perugia 0-3 (21-25, 24-26, 19-25);

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno 3-1 (25-23, 25-27, 25-21, 25-20)

Ha riposato: Ferraro SMI Roma Volley

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 19, Erreci Busto Arsizio 18, Nuvolì Altafratte Padova 15, Bartoccini +energia Perugia 15, Wash4Green Monviso Volley 14, Itas Trentino 13, Olio Pantaleo Volley Fasano 11, Club Italia 10, Ferraro SMI Roma Volley 10, Sigel Seap Marsala Volley 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 7, Clai Imola Volley 7, Panbiscò Leonessa Altamura 7, Trasporti Bressan Offanengo 6, Narconon Volley Melendugno 4, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3, Tenaglia Altino Avastese Volley 1.

IL PROSSIMO TURNO

Venerdì: 13 novembre 2026, ore 20.30

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Itas Trentino



Sabato 14 novembre 2026, ore 17.00

Tenaglia Altino Avastese Volley - Panbiscò Leonessa Altamura



Sabato 14 novembre 2026, ore 18.00

Trasporti Bressan Offanengo - Ferraro SMI Roma Volley



Domenica 15 novembre 2026, ore 16.00

Sigel Seap Marsala Volley - Clai Imola Volley



Domenica 15 novembre 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Erreci Busto Arsizio

Bartoccini +energia Perugia - Club Italia

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Narconon Volley Melendugno

Wash4Green Monviso Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Riposa: CBL Costa Volpino