L'Erreci supera Altino in quattro set

CASTELLANZA (VARESE)- Prosegue il buon momento della Erreci Busto Arsizio, che supera per 3-1 (23-25, 25-16, 25-22, 25-17) la Tenaglia Altino, nell'anticipo della 7a giornata, centrando il terzo successo consecutivo. La squadra allenata da coach Michele Marchiaro soffre nel primo set e in avvio di secondo ma pian piano trova il suo ritmo in attacco e va a prendersi tre punti preziosi per la classifica. Le abruzzesi incassano l’ennesima sconfitta stagionale mostrando però segnali di crescita e tanta voglia di lottare. In casa bustocca l’MVP ò Giulia Marconato (17 punti con il 60% offensivo e 4 muri); ottimo anche il rendimento della compagna di reparto, Francesca Cosi (11 col 50% e 3 muri). Top scorer è invece Mija Šiftar con 20 punti. Per Altino spiccano Sara Stival (18) e Astou Ndoje con 13. Il 4-1 iniziale dura poco perché Altino lo cancella in fretta ed apre ad una fase di set equilibrata. Anche il secondo allungo bustocco (14-10) viene annullato dalla Tenaglia, che prende fiducia e mette la testa avanti fino al 22-24. A fissare il 23-25 è l’errore in battuta di Fusco. Nel secondo parziale Ghibaudo e compagne riescono a rimanere in scia (10-9) nonostante i tentativi di allungo della Erreci ma a metà della frazione le padrone di casa piazzano l’accelerata decisiva (15-10, 20-14) sulla spinta di Cosi (ottima a muro) e Šiftar. A fissare il 25-16 è l’ace della centrale ex Trento. La Erreci prende con decisione il controllo della gara e trovando buone soluzioni offensive va sul 10-5. Le biancorosse gestiscono la frazione (14-9, 19-14) ma sul 24-17 soffrono il turno al servizio di Farelli. Altino si riavvicina fino al 24-22 ma è l’errore della stessa banda classe 2006 a fissare il 25-22. Nel quarto parziale l’equilibrio viene rotto dalle bustocche, che vanno ad allungare il vantaggio in progressione (16-10, 23-16) con un gioco fluido ed efficace ed il punto finale messo a terra da Edinara

I protagonisti

Francesca Cosi (Erreci Busto Arsizio)- « Noi scherzando lo diciamo che siamo un motore diesel ed abbiamo bisogno di scaldarci prima di partire. Alla fine però l'importante è avere concretizzato la partita; dal secondo set in poi abbiamo fatto vedere il nostro gioco e siamo andate serene. Ci siamo rese conto che nel primo set abbiamo commesso molti errori, quindi bisognava ridurli; tolte queste imprecisioni, poi abbiamo fatto vedere il gioco della Erreci ».

Martina Ferrara (Tenaglia Altino Avastese Volley )- «Ci dispiace, siamo un po’ rammaricate. Sappiamo che Busto Arsizio è una squadra costruita per vincere, ma a noi fondamentalmente non importa chi c’è dall’altro lato del campo, perché dobbiamo costruire e trovare le nostre certezze. Il campionato è lungo, ogni partita fa storia a sé e adesso arrivano quelle che possono essere più alla portata, dove dovremo provare a raccogliere quello che abbiamo seminato finora».