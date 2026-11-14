Altino al primo cin cin contro Altamura

VASTO (CHIETI)- Al PalaBCC arriva finalmente il primo successo in campionato per la Tenaglia Altino Avastese Volley: che, nell’anticipo dell’ 8° giornata, contro la Panbiscò Leonessa Altamura conquista tre punti preziosi al termine di una gara combattuta. La Tenaglia Altino Avastese Volley rompe il digiuno e conquista la prima vittoria stagionale. Davanti al proprio pubblico, le frentane superano con un 3-0 la Panbiscò Leonessa Altamura (25-22, 27-25, 25-20), portando a casa tre punti importanti e una bella iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato. La partita si apre con un primo set combattuto, nel quale Altino riesce a mantenere il controllo nei momenti decisivi e a chiudere sul 25-22, mettendo subito la gara sui binari giusti. Ancora più intenso il secondo parziale: le due formazioni si affrontano punto a punto, senza concedersi margine. Si va ai vantaggi, dove la Tenaglia dimostra carattere e lucidità, riuscendo a spuntarla sul 27-25 e portandosi a un solo set dalla vittoria. Nel terzo parziale le frentane continuano a spingere, determinate a non lasciare spazio alla rimonta delle pugliesi. Altamura prova a restare in partita, ma Altino gestisce il vantaggio e trova il definitivo 25-20. A mettere la parola fine all’incontro è Claudia Provaroni, che chiude la partita con un attacco vincente e dà il via alla festa biancorossa. Una vittoria che vale molto più dei tre punti: dopo le difficoltà delle prime giornate, la Tenaglia ritrova il sorriso e raccoglie il primo risultato pieno della stagione. Un successo da cui ripartire, con fiducia ed entusiasmo, per affrontare i prossimi impegni

I protagonisti

Gaia Riva (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « È stata una bella partita, aspettavamo da tanto questi 3 punti, c’è stata una crescita rispetto alle partite precedenti quindi siamo molto soddisfatte. È un motivo in più per continuare a crescere e fare meglio, sempre con più grinta. Ci siamo allenate meglio rispetto alle altre settimane, avevamo voglia di riscatto, e questo sabato abbiamo messo in pratica tutto ciò che abbiamo provato ad allenamento ».

Alessia Pulliero (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Purtroppo non riesco a guardare solo la mia buona prestazione, ma di squadra non è stata una bella prestazione. Un 3-0 pesante, anche se uscivamo da una settimana positiva dopo la vittoria contro Messina. Ora torneremo a lavorare. Entrambe le squadre cercavano punti, quindi la voglia di vincere c’era ad Altino come da noi. Fuori casa però abbiamo commesso un po’ troppi errori, sia in battuta che in attacco. Gli obiettivi sono diversi rispetto alla nostra posizione in classifica e la posta in palio delle prossime partite è alta, quindi sicuramente lavoreremo in palestra su questi aspetti ».

Il tabellino

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 3-0 (25-22 27-25 25-20) -

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Riva 11, Mori 4, Stival 4, Provaroni 9, Bernasconi 6, Lupoli 4, Ferrara (L), Omonoyan 9, Maiezza 1, Ghibaudo, Pixner. Non entrate: Pili, Farelli, Ndoye. All. Tortorici.

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Orlandi 7, Madan Rosales 8, Svobodova 4, Pulliero 12, Serafini, Arciprete 15, Biagini (L), Mastrangelo 3, Adubea 1, Braida, D'onofrio, Evola. Non entrate: Cacciatore, Agbortabi. All. Dell'Anna.

ARBITRI: Pasciari, Villano.

Durata set: 28', 37', 26'; Tot: 91'.

BATTUTE: Tenaglia Altino Avastese Volley 4 ace, 7 err; Panbisco' Leonessa Altamura 2 ace, 11 err.

ATTACCHI: Tenaglia Altino Avastese Volley 36 vinc, 7 err; Panbisco' Leonessa Altamura 42 vinc, 11 err.

MURI: Tenaglia Altino Avastese Volley 8 vinc; Panbisco' Leonessa Altamura 6 vinc.

MVP: Gaia Riva (Tenaglia Altino Avastese)