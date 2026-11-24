​La squadra di coach Sinibaldi riesce a portare a casa l’intera posta nonostante la perdurante emergenza al centro, che ha costretto ancora una volta la palleggiatrice Stocco a giostrare nel ruolo atipico di centrale in diagonale con Bovo. Proprio Bovo conquista il titolo di MVP con 10 punti personali (50% in attacco e 3 muri), affiancata in doppia cifra da Fiorio e Mazzon, entrambe a quota 10 punti, oltre ai 7 sigilli firmati dalla stessa Stocco.

​Dopo un primo set controllato agevolmente dalle padrone di casa (25-19), Altino ha provato a contendere con orgoglio la seconda frazione, restando a contatto fino alle battute conclusive ma arrendendosi nel finale sul 25-22, prima del 25-16 che ha chiuso i conti nel terzo set. Alle ospiti di coach Tortorici non sono bastati i 10 punti di Riva e i 9 a testa di Provaroni e Omonoyan per smuovere la classifica.

I protagonisti

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Altino è arrivata qui cambiando qualcosa nell’assetto tattico con la volontà di provarci, complimenti all’allenatore per come l’ha gestita, noi però siamo state brave a mettere in campo il giusto atteggiamento, abbiamo lavorato bene sul muro-difesa grazie al quale stiamo crescendo e questo ci ha permesso d’’imporre il nostro gioco. Sono contento delle soluzioni d’attacco che pian piano stiamo portando in campo, soprattutto da parte di quelle atlete meno impegnate sino a questo momento, questo senza nulla togliere a chi ci sta dando molte gioie da inizio anno, infine sempre molti complimenti a Martina (Stocco) per tutto quello che sta facendo mostrando un notevole senso di appartenenza e attaccamento alla maglia ».

Gabriele Tortorici (Allenatore Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Una costante che si presenta dalla prima giornata è che noi ce la giochiamo con tutti ma ci manca sempre qualcosa. Noi abbiamo affrontato oggi un'AltaFratte molto solida che ci ha concesso poco, da parte nostra non abbiamo trovato mai la battuta che è stata a volte fallosa e che spesso non ha messo in difficoltà la ricezione padovana che con palla in testa diventa ingiocabile. Questa è una costante purtroppo che ci porta insicurezza e la classifica non aiuta ».

Il tabellino

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY 3-0 (25-19 25-22 25-16) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 7, Mason 3, Mazzon 10, Bovo 10, Fiorio 10, Lewis 8, Maggipinto (L), Mirarchi, Angelina, Sposetti Perissinotto. Non entrate: Genovese, Bozzoli. All. Sinibaldi.

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Omonoyan 9, Provaroni 9, Pixner 7, Lupoli 1, Riva 10, Bernasconi 2, Ferrara (L), Stival 1, Mori 1, Maiezza, Ghibaudo, Farelli, Ndoye. All. Tortorici.

ARBITRI: Laghi, Di Lorenzo.

Durata set: 26', 28', 24'; Tot: 78'.

BATTUTE: Nuvoli' Altafratte Padova 3 ace, 8 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 2 ace, 16 err.

ATTACCHI: Nuvoli' Altafratte Padova 35 vinc, 7 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 32 vinc, 11 err.

MURI: Nuvoli' Altafratte Padova 10 vinc; Tenaglia Altino Avastese Volley 6 vinc.

MVP: Laura Bovo (Nuvolí AltaFratte Padova)