Dominika Giuliani operata alla mano
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- A seguito dell’infortunio rimediato durante il Trofeo McDonald’s di Imola, la schiacciatrice dell’Omag San Giovanni in Marignano Dominika Giuliani è stata sottoposta a intervento chirurgico per la frattura del mignolo della mano sinistra.
L’intervento, eseguito con successo, è perfettamente riuscito. Per l’atleta si prospetta ora un periodo di recupero e riabilitazione, con tempi di rientro in campo non inferiori ai 30 giorni.
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