Conegliano passa 3-0 sul campo di Chieri

Zhu Ting in grande spolvero, il suo matchpoint è uno dei 14 punti della sua gara, arricchiti da 2 muri: ma l’mvp è Gabi, 11 centri con il 52% in attacco. Nel pre-partita vengono omaggiati dalla società locale Anastasia Cekulaev e Vincenzo Mallia, ex di serata al Pala Gianni Asti.

Per le padrone di casa di coach Nicola Negro giocano nel sestetto Van Aalen, Nemeth, Nervini, Eggleston, Lubian, Stuut e Spirito libero. Pantere di coach Santarelli partono con Wolosz al palleggio, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Fahr e Manfredini al centro e De Gennaro libero.

Nel primo scambio lungo del match Zhu regala il primo break alla Prosecco DOC, seguito dall’appoggio mortifero di Wolosz (2-4). Haak doppia le avversarie (13 punti per la svedese con 1 muro e 1 ace alla fine) e arriva il primo time-out per la panchina di casa (4-8), Lubian non permette alle Pantere di scappare mentre Wolosz manda a punto tutte le attaccanti (8-13). Chieri risale con il muro (12-14), Fahr sfonda due volte con il primo tempo (4 centri nel primo con il 100% in attacco) e la difesa di De Gennaro si trasforma in punto (16-20). Piovesan, Di e Adigwe sono le risorse di Santarelli per il finale, le Pantere mantengono i nervi freddi e fanno il primo passo (19-25).

Squillo gialloblù con Haak in attacco e a muro per sbloccare il secondo set (2-6), con Manfredini e Zhu Wolosz ha tutte le armi per garantire un nuovo sprint (3-10). Arici affianca De Gennaro in seconda linea, Gabi centra il 7-15 (cinica la carioca nel secondo parziale con 5 punti e l’83% in attacco), Manfredini dopo diversi turni a servizio positivi pesca due ace e regala 10 set point: Adigwe, ingaggiata da Di, concretizza subito dopo e il raddoppio è immediato (14-25).

Punto super di Haak nel primo break del terzo set, Fahr gonfia un vantaggio già incoraggiante (1-5). Con Eggleston la Reale Mutua si rimbocca le maniche e torna in partita, Nemeth fissa la parità (7-7). Gabi si scalda tra difesa e attacco scaricandone tre di fila (8-11), Haak pianta il servizio vincente (uno dei 7 punti dell’opposta nel parziale), ma al primo momento no del parziale coach Santarelli chiama l’interruzione (16-16). Si scalda il Pala Gianni Asti, Fahr mura al momento propizio (17-19), scatto Zhu con il muro (20-22), la stessa cinese concretizza.

I protagonisti

Nicola Negro (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Una partita difficile perché Conegliano ci ha messo molta pressione con la battuta fin dall'inizio rallentando molto il nostro gioco, la nostra battuta invece è stata poco incisiva e loro hanno avuto un cambio palla molto alto e costante per tutte la partita. Probabilmente potevamo prenderci qualche rischio in più sia con la battuta sia in attacco sia soprattutto in fase di contrattacco. Diciamo comunque va bene così, vediamo che la distanza da Conegliano c'è e ci dà indicazioni importanti per lavorare e crescere durante la stagione ».

Sarah Fahr (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo molto soddisfatte, conoscevamo i rischi di questa trasferta e le insidie che nasconde una big come Chieri, hanno un bel ritmo e noi siamo riuscite a compiere una prestazione molto positiva ottenendo il risultato migliore. Ma i nostri occhi sono già puntati a domenica contro Talmassons, ultima prova prima della Supercoppa ».

Il tabellino

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (19-25 14-25 22-25) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Stuut 4, Nemeth 16, Nervini, Lubian 10, Van Aalen 1, Eggleston 4, Spirito (L), Akrari 1, Guezen, Giacomello, Glaab, Eckl, Cooper. Non entrate: Regoni. All. Negro.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Braga Guimaraes 12, Fahr 7, Haak 14, Zhu 14, Manfredini 6, De Gennaro (L), Adigwe 1, Arici, Yao, Piovesan. Non entrate: Sillah, Cekulaev, Folie. All. Santarelli.

ARBITRI: Vagni, Scotti

Durata set: 24', 20', 28'; Tot: 72'.

BATTUTE: Reale Mutua Fenera Chieri '76 1 ace, 10 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 4 ace, 6 err.

ATTACCHI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 29 vinc, 10 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 48 vinc, 11 err.

MURI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 6 vinc; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 2 vinc.

MVP: ‘Gabi’ Braga Guimaraes (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 2474