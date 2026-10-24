Milano supera la UYBA in tre set

ROMA- La Numia Vero Volley Milano non ha intenzione di fermarsi: le ragazze di Blengini centrano la quinta vittoria consecutiva e proseguono a punteggio pieno il proprio cammino nella LVF A1 Fineco. All’Allianz Cloud di Milano, la Laica Cioccolato UYBA si arrende 3-0 (25-20; 25-22; 25-15). Ancora una volta capitan Egonu è protagonista in attacco con 25 punti, mentre Piva (10 punti) e Danesi (11 punti con 5 muri) raggiungono la doppia cifra. Solidità e continuità, in una prestazione corale che permette alla Numia di chiudere con 13 block totali. Da sottolineare l’impatto di Sato, determinante nel secondo set con un grande turno al servizio, che consente a Milano di rimontare e sorpassare le avversarie in una fase delicata del match. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 novembre all’Opiquad Arena, quando Bosio e compagne affronteranno la Omag Consolini Volley 1907.

Per la sfida contro Busto Arsizio, coach Blengini conferma il sestetto titolare delle ultime uscite, con Bosio in regia ed Egonu opposta, Piva e Lanier in posto quattro, Danesi e Kurtagić al centro e Fersino nel ruolo di libero. La Numia parte con grande intensità, la formazione di Barbolini prova a restare in scia ma Milano cresce in attacco e trova in Egonu un riferimento costante: la sua parallela vale il 13-8. A fare la differenza è anche – ancora una volta – il turno al servizio di Bosio, che contribuisce a scavare un solco importante nell’economia del set. Le ospiti provano a rifarsi sotto nel finale, ma la Numia mantiene il controllo e chiude con Sato, che trova le mani del muro avversario per il 25-20.

Nella seconda frazione, Vero Volley è costretta a inseguire una UYBA più incisiva in avvio, che allunga fino al 9-13. Egonu firma il sorpasso con una grande diagonale sul 15-14 poi la svolta arriva con Sato, protagonista al servizio con turno devastante, arricchito dall’ace per il 19-14 che permette alle meneghine di prendere margine. Capitan Egonu chiude sul 25-22, assicurando a Milano anche il secondo parziale.

Nel terzo set, la formazione di Blengini riparte con lo stesso ritmo, decisa a chiudere la pratica. Il muro di casa diventa ancora una volta protagonista: tre block consecutivi siglano lo strappo per il 10-3. Egonu raggiunge quota 25 punti sul 21-13, mentre a mettere il sigillo sulla gara è Sato, che con il muro del 25-15 corona una grande prova personale e di squadra. La Numia Vero Volley Milano conquista così la quinta vittoria in altrettante gare e guadagna la vetta della classifica in solitaria a punteggio pieno.

I protagonisti

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo molto contente di questo inizio di campionato. Stiamo lavorando tanto e sodo, e penso che i risultati si vedano in campo. Anche oggi è stata una gran bella partita, che sapevamo non sarebbe stata facile dato che la UYBA è sempre una squadra insidiosa, ma noi siamo state brave a imporre la nostra qualità dall’inizio. Il gruppo è in crescita, cerchiamo di riportare in partita quello che proviamo durante la settimana, siamo sulla strada giusta ».

Enrico Barbolini (Laica Cioccolato Uyba)- « E' stata ovviamente una partita dura e difficile, però ci dà anche spunti importanti perché abbiamo provato a fare delle cose un po' diverse, tentando di alzare la qualità del lavoro. Abbiamo sfruttato più del solito il nostro roster, dando un po' di esperienza di campo a chi ne aveva poca e anche a chi non ne aveva. Onore a Milano ma un grosso applauso anche a noi perché abbiamo provato a fare quello che avevamo preparato e forse anche qualcosa in più. Non è pensabile che ci riesca subito tutto ma prendiamo ciò che di positivo abbiamo fatto stasera ».

Il tabellino

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – LAICA CIOCCOLATO UYBA 3-0 (25-20; 25-22; 25-15)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 1, Lanier 1, Danesi 11, Egonu 25, Piva 10, Kurtagic 4, Fersino (L), Gennari, Tapia, Sato 7, Vazquez. N.e.: Dautova, Sartori, Di Napoli (L). All: Blengini.

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Munarini 6, Seki, Battista 11, Torcolacci 5, Wada 3, Grozer 8, Pelloni (L), Otomo 5, Spaziano, Parlangeli, Monaco, Malual 5. N.e.: Martinez Vela, Marchesini All: Barbolini.

Numia Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 6, muri 13, errori 14, attacco 36%

Laica Cioccolato Uyba: battute vincenti 1, battute sbagliate 7, muri 9, errori 16, attacco 28%

MVP: Yoshino Sato (Numia Vero Volley Milano)

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