Tre posticipi chiudono la 5a di andata

ROMA- Quattro partite giocate, tre ancora da disputare. La prima metà della quinta giornata di LVF A1 Fineco si è conclusa ieri, domenica 25 ottobre. Il weekend ha riconsegnato una classifica diversa rispetto alla scorsa settimana: Milano è al momento prima in solitaria da imbattuta, Chieri ha raggiunto il quarto posto mentre Macerata e Cuneo hanno conquistato il primo successo in stagione relegando Brescia al fondo della classifica. Le tre sfide mancanti potrebbero però rimischiare tutte le carte.

Oggi, martedì 27 ottobre alle ore 20 (diretta DAZN), l’Omag Consolini Volley 1907 ospiterà a Cervia la ChorusLife Volley Bergamo. Le romagnole proveranno a staccare nuovamente la coda della graduatoria, ma affronteranno una squadra che ha stupito nelle prime giornate, interessa a riprendersi il quarto posto.

Mercoledì 28 ottobre due big match attenderanno le due reduci della Supercoppa FIAT. Alle ore 20, sempre in diretta DAZN, le campionesse di Bari della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sfideranno una delle migliori squadre di ottobre, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Due formazioni imbattute, distanziate da un solo punto: quattro successi pieni per le pantere, un tie-break invece nel record delle pesaresi. La squadra di coach Santarelli dovrà subito mettere da parte i festeggiamenti perché la Vallefoglia vista fin qui non è una squadra da sottovalutare.

Alle ore 20.30 in diretta Rai Sport e DAZN, una delle sfide tra i top team delle ultime stagioni. Dopo un k.o. sicuramente sofferto ma che ha riconsegnato probabilmente anche la miglior prestazione stagionale, la Savino Del Bene Scandicci ritroverà Palazzo Wanny per lo scontro diretto contro l’Igor Gorgonzola Novara. Sarà la sfida tra due delle attaccanti più in forma del mese, Van Ryk e Tolok, decisive sia per punti segnati (91 e 81, seconda e quinta tra le top scorer) che al servizio (9 e 8 ace, prima e seconda in classifica), ma anche dell’ex Barbolini. Due squadre che hanno cambiato diverse figure chiave rispetto alla passata stagione e che, dopo un inizio altalenante, vogliono riaffermarsi nelle prime posizioni del campionato.

LE TRE SFIDE

Omag Consolini Volley 1907 - ChorusLife Volley Bergamo

Dopo le prime quattro giornate di campionato, la Omag si prepara ad affrontare Bergamo con l'obiettivo di conquistare punti importanti. La formazione romagnola arriva all'appuntamento dopo la sconfitta sul campo della Igor Gorgonzola Novara, al termine di una gara nella quale le Zie hanno tenuto testa alle avversarie nei primi due set, cedendo soltanto nelle battute finali, prima di perdere contatto nel terzo parziale.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Omag Consolini Volley 1907, 3 successi ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Rebecca Scialanca a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Maria Adelaide Babatunde a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023; Ilaria Battistoni a San Giovanni In Marignano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020



Massimo Bellano (Allenatore Omag Consolini Volley 1907)- « Bergamo si è collocata in questa stagione nella seconda fascia del campionato, subito a ridosso delle grandi, con la possibilità di insidiarle. Ha un roster importante e, a mio parere, è anche una squadra molto ben allenata. Il livello di difficoltà della partita sarà quindi ancora molto alto». Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, - continua Bellano - consapevoli che il nostro livello deve crescere in entrambe le fasi di gioco: sia nel cambio palla sia nella fase break. Siamo ancora nella prima parte della stagione e si tratta di un percorso di crescita generale. Non esiste una formula magica per battere Bergamo: dovremo cercare di esprimere qualità in tutti i fondamentali».

Silke Van Avermaet (ChorusLife Volley Bergamo)- « Abbiamo analizzato quello che non ha funzionato contro Milano e lavorare, ora dobbiamo ripartire da quello che sappiamo fare. La stagione è lunga e vogliamo tornare subito a essere la squadra che abbiamo dimostrato di poter essere ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Dopo la vittoria a Bari in Supercoppa, oggi la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Volley sarà al Palaverde per la ripresa degli allenamenti agli ordini di coach Santarelli, in vista del turno infrasettimanale casalinga di mercoledì sera alle ore 20.00 (arbitri Marconi e Giardini, diretta DAZN in abbonamento) contro la Megabox Vallefoglia, valido per la 5° di campionato. E' il 12° confronto tra le due squadre, finora negli undici precedenti tutte vittorie per le Pantere. In classifica Conegliano è seconda con 12 punti (4 vittorie su 4, zero set persi) dietro a Milano che ha una partita in più, mentre Vallefoglia è stata protagonista di un grande avvio ed è subito dietro al terzo posto con 11 punti frutto di 4 vittorie su 4. La Coppa vinta a Bari sarà esibita anche nel pre-partita in un'apposita postazione in zona bar e sarà possibile per il pubblico fare la foto-ricordo con il trofeo.

PRECEDENTI: 11 (11 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Chiara De Bortoli a Conegliano Imoco nel 2015/2016; Loveth Oghosasere Omoruyi a Conegliano Imoco nel 2020/2021, 2021/2022



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « E' stato un grande weekend per noi a Bari, sia dal punto di vista della vittoria e del bellissimo trofeo che abbiamo portato a casa, sia dal punto di vista dell'entusiasmo dell'ambiente che è stato davvero eccezionale. Siamo tornati molto carichi e soddisfatti da Bari, ma ora siamo subito a focalizzarci sulla settimana che si aspetta con due match, uno casalingo mercoledì e uno a Firenze domenica. Oggi torniamo in palestra e faremo le nostre valutazioni per la partita di mercoledì con Vallefoglia che sarà subito un match molto impegnativo. Nonostante l'assenza di Omoruyi la Megabox ha fatto una grande partenza di campionato, è una delle squadre più in forma e verrà al Palaverde per provare a farci lo sgambetto. Avremo bisogno dell'aiuto del nostro fantastico pubblico, il Palaverde caldo ci darà la spinta per fare un'altra partita tosta contro un'avversaria di qualità ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Dopo la bella vittoria con Cuneo, che sicuramente ci dà grande morale perché vincere 3-0 ci dà grande carica con le quattro vittorie consecutive, il nostro lavoro continua in vista di una nuova partita. Quella con Conegliano sarà sicuramente una grande sfida, sappiamo il valore della squadra che non ha bisogno di presentazioni. Noi dobbiamo andare a e giocare il tutto per tutto senza pressioni e con coraggio, e vediamo quello che succede ».

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara

Archiviata la parentesi della Supercoppa italiana, la Savino Del Bene Volley è pronta a tornare in campo in Serie A1. Mercoledì 28 ottobre, alle ore 20.30, le ragazze di coach Marco Gaspari ospiteranno al Pala BigMat di Firenze la Igor Gorgonzola Novara, nella sfida valida come recupero della quinta giornata di campionato. La formazione scandiccese arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 3-1 nella finale di Supercoppa contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, al termine di una prestazione di carattere e qualità, nella quale ha saputo tenere testa alle campionesse d’Italia. Dall’altra parte della rete, Novara, guidata da coach Massimo Barbolini, si presenta alla sfida dopo aver osservato un turno di riposo nel fine settimana. L’ultima gara disputata dalle piemontesi risale infatti al 21 ottobre, quando hanno superato per 3-0 la Omag Consolini Volley 1907. Una sfida dal peso specifico importante per entrambe le formazioni, due protagoniste del massimo campionato italiano che si affrontano in una gara che può incidere sul percorso in regular season.

PRECEDENTI: 31 (21 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Sara Alberti a Novara Igor nel 2016/2017; Maja Aleksic a Novara Igor nel 2024/2025; Caterina Bosetti a Novara Igor nel 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Sofia D'Odorico a Novara Igor nel 2016/2017, 2021/2022; Benedetta Bartolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022; Giulia Carraro a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020; Britt Herbots a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025; Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015 - Allenatori: Massimo Barbolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Fabio Gabban a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Mercoledì si riparte con il campionato e giochiamo contro una squadra che, come noi, è cambiata abbastanza, o perlomeno ha modificato il proprio assetto di gioco rispetto alle ultime stagioni. Sappiamo che è una squadra dotata di grande esperienza, con giocatrici abituate a saper uscire anche dai momenti difficili. Dovremo quindi continuare a lavorare sulla crescita di tutta la squadra, un percorso che stiamo cercando di portare avanti dall'inizio del campionato. Siamo in una fase di crescita, ma abbiamo visto che in determinate situazioni ci manca ancora quel cinismo che il campionato italiano richiede. Sappiamo che affronteremo una squadra che gioca con un sistema veloce e che, nelle situazioni fuori sistema, può contare sulla fisicità di Tolok, una giocatrice che a volte è difficile da contenere. La squadra dovrà quindi essere molto efficace in battuta, ordinata a muro e in difesa e cercare di non innervosirsi in alcune situazioni di gara ».

Kaja Grobelna (Igor Gorgonzola Novara)- « Affrontiamo una grande squadra, lo sappiamo, e dobbiamo approcciare la sfida con la consapevolezza che ci saranno dei momenti difficili ma che sarà fondamentale rimanere in partita e reagire, senza perdere le nostre certezze. Abbiamo affrontato quattro partite fin qui, dobbiamo portare con noi in questa fase di crescita tutti gli insegnamenti scaturiti da questi primi impegni e affrontare i prossimi lavorando sodo, come stiamo facendo. Mercoledì sarà una sfida durissima ma sono convinta che ci faremo trovare pronte ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI POSTICIPI DELLA 5a GIORNATA

Martedì: 27 ottobre 2026, ore 20.00

Omag Consolini Volley 1907 - ChorusLife Volley Bergamo Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Salvati Serena

Mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Marconi Michele, Giardini Massimiliano

Mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Vagni Ilaria, Santoro Angelo