Cuneo travolgente in casa contro Firenze

Avvio equilibrato, ma Cuneo avanti 8-7. Il cambio di passo arriva nel cuore del parziale, con le Gatte bravissime a prendere tre punti di margine (16-13). Nel finale Firenze prova a rientrare (21-19), ma le biancorosse gestiscono alla grande e chiudono 25-23.

Il secondo set vede l’ottima partenza delle Gatte: 8-3. Nel cuore del set ottima conduzione delle biancorosse, che salgono sul 16-11. Dopodiché Cuneo non si gira più indietro, chiudendo sul 25-19.

Firenze si scuote nel terzo set e sale 7-8. Così le bisontine spingono forte e salgono sul 12-16. Dopodiché la reazione delle Gatte c’è, ma non è sufficiente perché Firenze riapre la partita: 16-25.

Il quarto è decisivo set mette il punto esclamativo per Cuneo, avanti 8-4 in avvio. Così le Gatte gestiscono il vantaggio, arrivando 16-10. Nel finale però le emozioni non mancano, Firenze infatti rientra sotto e accende il finale. Le Gatte però hanno fame di vittoria e chiudono con il brivido 25-21.

I protagonisti

Francesca McBride (Granda Volley Cuneo)- « Sono molto fortunata a vivere questo gruppo e questa squadra. Abbiamo giocato bene, tenendo alto il ritmo e lottando dall’inizio alla fine. Ora sono stanca, ma sono molto felice per la partita e per come abbiamo giocato ».

Beatrice Negretti (Il Bisonte Firenze)- « Purtroppo questa è stata la mia ultima partita con Il Bisonte, quindi sono molto triste perché mi sono trovata benissimo a Firenze: tutti, dalla società allo staff alle ragazze, mi hanno accolta alla grande, e anche oggi avrei voluto dare di più. Sapevamo che in questo campionato bisogna lottare fino all’ultimo pallone contro tutte le squadre, c’è tantissimo rammarico, ma secondo me questa squadra ha le potenzialità per fare una grande stagione: forse non abbiamo ancora trovato la quadra giusta, però sono fiduciosa che presto le ragazze ci riusciranno ».

Il tabellino

GRANDA VOLLEY CUNEO - IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-23 25-19 16-25 25-21)

GRANDA VOLLEY CUNEO: Baka 17, Ferrarini 8, Signorile 2, Pucelj 16, Koulisiani 6, Mcbride 20, Bonafede (L), Tikhomirova, Guidi. Non entrate: Grafort, Cucu, Pasquino, Magnani (L). All. Tisci.

IL BISONTE FIRENZE: Caruso 6, Agrifoglio, Baird 4, Milosic 4, Cugno 24, Damaske 14, Negretti (L), Acciarri 4, Boldini 3, Tanase 2, Lokhmanchuk, Zojzi. Non entrate: Fanfani (L). All. Orefice.

ARBITRI: Zavater, Armandola

Durata set: 26', 29', 24', 29'; Tot: 108

BATTUTE: Granda Volley Cuneo 4 ace, 10 err; Il Bisonte Firenze 3 ace, 8 err.

ATTACCHI: Granda Volley Cuneo 55 vinc, 11 err; Il Bisonte Firenze 47 vinc, 10 err.

MURI: Granda Volley Cuneo 10 vinc; Il Bisonte Firenze 11 vinc.

MVP: Francesca McBride (Granda Volley Cuneo)

Spettatori: 840