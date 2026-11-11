Conegiano e Milano si involano in testa

A senso unico il big match di giornata. Un’ora e venti è bastata alla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano per espugnare il PalaIgor dell’Igor Gorgonzola Novara e portarsi a casa i tre punti con un secco 0-3 (21-25, 18-25, 21-25). Ottava partita su otto senza perdere set per le Pantere di coach Santarelli, che con i 22 punti di Haak (67% in attacco, 3 ace) e i 16 di Zhu (50% di efficienza sia in ricezione che in attacco) hanno surclassato le Zanzare di coach Barbolini, tenute a galla soltanto dai 17 punti di Tolok (51% di efficienza).

Ha sudato invece le proverbiali sette camicie la Numia Vero Volley Milano per battere la Valsabbina Millenium Brescia, spuntandola infine dopo quattro set e oltre due ore di gioco (27-25, 23-25, 25-18, 25-20). Le giallonere hanno ricorso a tutte le energie possibili per tenere testa ad una delle due capolista del campionato, ma alla fine si sono dovute arrendere allo strapotere di capitan Egonu, determinante ancora una volta con 32 punti segnati e il premio di MVP. All’opposta azzurra, 6058 punti in Serie A, mancano ora solo 31 punti per superare Carmen Turlea (6088) e diventare la top scorer all-time del campionato, considerando Regular Season e Playoff dalla stagione 1999-00, la prima con il Rally Point System e con ragionevole certezza dei dati raccolti. Ottimo ancora il contributo del muro delle meneghine, a segno con ben 14 monster blocks (4 di Danesi e 4 di Gennari, che ha giocato al posto di Bosio). Per Brescia, buone le prove di Mihaljevic, 19 punti, Novosel (11) e Markovic (10).

Consolidata la posizione alle spalle del duo di testa per la Reale Mutua Fenera Chieri, che in tre set equilibrati ha avuto la meglio su Il Bisonte Firenze (17-25, 24-26, 22-25). Decisiva la rimonta nel secondo set dal 22-19 per la squadra di coach Negro, condotta egregiamente al successo dalle preziosi mani di Van Aalen, MVP. A referto, 15 punti per Németh, 12 per Nervini e 10 per Eggleston. Per le Bisontine sesto k.o. di fila, troppi i 23 errori commessi.

Alle spalle delle Collinari la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che dopo due ore e trenta di gioco ha piegato a Biella la Laica Cioccolato Uyba con il risultato di 2-3 (25-19, 20-25, 25-23, 24-26, 10-15). Partita equilibrata e divertente tra le due formazioni, che le neroverdi hanno conquistato grazie ad un tie-break di carattere, condizionato da uno sprint finale dal 9-10 che ha spezzato le difese bustocche. Ai 24 punti di Wada e ai 19 di Battista hanno risposto per le ospiti cinque giocatrici in doppia cifra: l’MVP Bici (18), Frantti (18), Candi (17, 6 muri), Kochurina (14) e Bolzonetti (12).

Altra prestazione maiuscola della Cda Volley Talmassons FVG che, fuori casa, ha superato in quattro set le insidie poste dalla Cbf Balducci Hr Macerata (18-25, 16-25, 25-12, 22-25). Dopo due frazioni condotte senza rischiare e un terzo set lasciato alle padrone di casa, le friulane di coach Parazzoli hanno percepito il rischio che la partita si riaprisse e l’hanno chiusa con un autorevole finale di quarta frazione. Grabic e Frosini sugli scudi con 17 e 16 punti, alle arancionere non è bastata la top scorer Decortes (19).

Infine, brutto passo falso della Savino Del Bene Scandicci, che si è arresa in cinque set ad una splendida Omag Consolini Volley 1907 (13-25, 18-25, 25-22, 30-28, 15-13). Dopo due set praticamente dominati si è spenta la luce per le toscane, che hanno lasciato il campo alla squadra di coach Bellano, che non si è di certo tirata indietro, sognando l’impresa. E l’impresa è arrivata, dopo un convincente terzo set e uno straordinario quarto, rimontato dal 18-21. Applausi a scena aperta per le padrone di casa nel tie-break finale, ribaltato dopo un avvio a favore delle ospiti. Grandi meriti alle due attaccanti più in forma del momento, l’MVP Rivero, 25 punti, e Bracchi, a segno con 22, e alla centrale Jehlarova (15), in una gara in cui comunque ha prevalso lo spirito di squadra di San Giovanni. Opportunità sprecata per Scandicci, per cui non sono stati sufficienti i 16 punti di Bosetti, i 15 di Bergmann e i 14 di Van Ryk e Aleksic.

La giornata si chiuderà domani, giovedì 12 novembre, con il posticipo tra Bergamo e Cuneo.

TUTTE LE SFIDE

Cbf Balducci Hr Macerata - Cda Volley Talmassons Fvg

CBF Balducci HR superata al Fontescodella in quattro set dalla CDA Volley Talmassons FVG nell’ottava giornata di andata della LVF A1 Fineco: le arancionere, sotto 0-2 dopo i primi due parziali, non riescono a completare la rimonta dopo un ottimo terzo set e devono rimandare l’appuntamento con la terza vittoria stagionale. Le friulane, invece, centrano il quarto successo in campionato, grazie ai 17 punti della MVP Grabic, ai 16 di Frosini e alla lucida regia di Scola. Per le maceratesi 19 centri per Decortes e 12 per Schut (4 ace), Talmassons vince la sfida a muro (9 vs 6) e sfrutta i 16 errori in attacco della padrone di casa.

Le arancionere conquistano subito un break in avvio di gara con servizio (9-5) e i colpi di Decortes (8 centri nel set), ma le friulane spingono dai nove metri, trovando un contro break di 1-7 che dall’11-8 porta le ospiti al 12-15. Fase che segna il parziale: Talmassons da lì in poi trova sempre più certezze e chiude 18-25 con Frosini protagonista (8 punti, 77%). La CBF Balducci HR ci riprova nel secondo (9-6), come nel set precedente però le padrone di casa accusano un passaggio a vuoto e subiscono la reazione di Talmassons: le friulane piazzano un altro maxi break che le porta fino al 12-20 e chiudono senza problemi 16-25, l’attacco ospite gira al 42% contro il 21% (5 errori) delle maceratesi, Herrera Blanco e Gannar 4 punti a testa. Ancora una buona partenza arancionera nel terzo (9-4), stavolta la CBF Balducci HR non toglie il piede dall’acceleratore trovando sicurezza in ogni fondamentale (17-8) e va a conquistarsi meritatamente il parziale (25-12), con i 5 punti di Schut (60% e 2 ace) e i 4 di Piomboni (80%). Nel quarto riparte di slancio la CBF Balducci HR (3-0) ma Talmassons rialza subito la testa (3-6): è il parziale più combattuto, le arancionere arrivano ancora al +3 (17-14, 6 centri per Decortes) ma le friulane non mollano (17-17) e sono più lucide nel finale piazzando il break decisivo dal 20-19 al 22-25 con Frosini e Grabic.

Coach Lionetti scende in campo con Bonelli-Decortes, Farriol-Mazzaro, Gardini-Schut, Caforio libero. Coach Parazzoli risponde con Scola-Frosini, Gannar-Herrera Blanco, Grabic-Bakodimou, Mistretta libero.

Primo break arancionero con i colpi di Mazzaro (3-1), Decortes (4-1) e Farriol a filo rete per il 6-2, poi c’è il contrattacco di Bakodimou (6-4). Non riesce la difesa Talmassons (7-4), Schut mani out (8-5), poi ace dell’olandese (9-5), risponde dai nove metri Bakodimou (9-7), Gardini palla in campo, 10-7. Ancora Gardini (11-8), Grabic contrattacco (11-10), Decortes out (11-11), Frosini a segno (11-12), muro Frosini, 11-13. Toccato l’attacco Gardini (12-13), incomprensione in attacco arancionera (12-15), Decortes vincente (14-16), Schut pallonetto, 15-17. Muro Gannar (15-19), Decortes lungolinea (16-19), Gardini mani out (17-20), poi non trova il campo (17-21), entra Piomboni, Decortes passa, 18-21. Ace Grabic (18-23), Frosini a segno (18-24), chiude Bakodimou 18-25.

L’ace di Schut apre il secondo set (1-0), poi si va punto a punto (3-3), Decortes mani out (4-3), Frosini out (5-3), fallo Bakodimou, 6-3. Muro Schut (8-5), Farriol primo tempo (9-6), Grabic contrattacco (9-8), non passa Schut, 9-9. Herrera Blanco muro (9-10), entrano Carraro e Stoyanova, la bulgara a segno (10-10), ace Grabic col nastro, 10-12. Gardini out (10-13), non riesce la rigiocata arancionera (10-14), Stoyanova out (10-15), rientrano Bonelli e Decortes, Gannar contrattacco, 11-17. Dentro anche Mazzon per Mazzaro, Herrera ace (11-18), c’è Piomboni per Gardini, Decortes vincente (12-18), Gannar muro, 12-20. Muro Decortes (13-20), poi va a segno (14-21), Grabic pallonetto (14-23), chiude Frosini 16-25.

Ace Piomboni rimasta in campo nel terzo set (2-0), c’è anche Mazzon per Farriol, Decortes contrattacco (3-0), errore al servizio Herrera (5-2), Schut mani out, 6-3. Ace Schut (7-3), muro Piomboni (8-3), Mazzon in fast (9-4), muro Mazzaro, 11-5. Frosini out (12-5), ace Bonelli (13-5), errore al servizio Talmassons (15-7), Mazzon primo tempo, 16-8. Schut contrattacco (17-8), Gannar out (18-8), Mazzon a filo rete (19-8), ancora Schut, 20-9. Dentro Barbazeni, Schmit e Vighetto nella CDA, Mazzon ancora (21-9), ace Schut (22-9), c’è Rossetto in campo nelle friulane, va a segno lei (23-12), chiude il muro di Mazzaro, 25-12.

Quarto set, Grabic out (2-0), Frosini errore (3-0), muro Grabic (3-2), Frosini passa, 3-3. Toccato l’attacco Grabic (3-4), Frosini contrattacco (3-5), Herrera primo tempo (3-6), Mazzaro a segno, 4-6. Herrera non passa (5-6), Schut out (5-8), Mazzaro vincente (6-8), muro Decortes (7-8), Schut palla in campo, 8-9. Decortes pipe (9-10), Piomboni lungolinea (10-10), ancora lei (11-10), Decortes piazza il 12-10. Schut out (12-12), Decortes pallonetto (14-12), Piomboni gran colpo (15-12), Scola tocco vincente, 15-14. Decortes a segno (16-14), Herrera non passa (17-14), Mazzaro errore (17-16), muro Grabic (17-17), poi la croata non trova il campo, 18-17. Un lungo video check sulla palla contesa a filo rete viene assegnato alle arancionere (19-18), Mazzon piazza (20-19), Bakodimou contrattacco (20-21), ace Frosini (20-22), Decortes out (20-23), Schut a segno (21-23), toccato l’attacco Bakodimou (21-24), Piomboni annulla (22-23), Grabic chiude 22-25.

I protagonisti

Alessia Mazzaro (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo venute oggi qui con l'idea di fare punti perché era uno scontro diretto importante. Loro sono state molto brave, ci hanno messo tanta pressione all'inizio, difendevano e battevano forte. Poi c'è stata una bella reazione da parte nostra. Speravo riuscissimo a portarla al quinto set perché ce lo meritavamo, avevamo preso ritmo e trovato continuità. Chiaramente, alla fine, quei due errori in più fanno la differenza. Loro hanno continuato ad aggredirci, quindi merito a loro. Noi dobbiamo ancora lavorare su un paio di meccanismi per riuscire, in momenti come questi, ad aggrapparci a qualche sicurezza in più ».

Giorgia Frosini (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo davvero felici per questa vittoria, perché sapevamo quanto fosse importante conquistare punti in uno scontro diretto come quello contro Macerata. Non è stata una partita semplice, ma siamo state brave a reagire nei momenti di difficoltà e a rimanere unite, soprattutto nel quarto set, quando siamo riuscite a recuperare lo svantaggio e a chiudere la partita. Questi tre punti sono fondamentali per il nostro obiettivo e ci danno ancora più fiducia dopo il successo contro Firenze. Sono orgogliosa di questo gruppo, perché stiamo dimostrando di avere carattere e tanta voglia di crescere. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con la stessa determinazione, perché il campionato è ancora lungo e ci aspettano tante sfide importanti ».

Il tabellino

CBF BALDUCCI HR MACERATA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (18-25 16-25 25-12 22-25) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Farriol 2, Bonelli 2, Gardini 5, Mazzaro 6, Decortes 19, Schut 12, Caforio (L), Piomboni 7, Mazzon 5, Stoyanova 1, Carraro. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Gannar 8, Scola 2, Grabic 17, Herrera Blanco 9, Frosini 16, Bakodimou 11, Mistretta (L), Rossetto 1, Cassan, Barbazeni, Vighetto, Schmit. Non entrate: Lengweiler, Molinaro. All. Parazzoli.

ARBITRI: Papadopol, Verrascina.

Durata set: 25', 26', 22', 43'; Tot: 116'.

BATTUTE: Cbf Balducci Hr Macerata 6 ace, 7 err; Cda Volley Talmassons Fvg 5 ace, 12 err.

ATTACCHI: Cbf Balducci Hr Macerata 47 vinc, 16 err; Cda Volley Talmassons Fvg 50 vinc, 9 err.

MURI: Cbf Balducci Hr Macerata 6 vinc; Cda Volley Talmassons Fvg 9 vinc.

MVP: Leonardo Grabic ( Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 570

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Altro colpo esterno della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che si conferma imbattuta fuori casa (11 punti conquistati su 12) e sbanca di nuovo il Pala BigMat di Firenze, impianto dove aveva già vinto nella prima giornata contro Scandicci, superando 0-3 il Bisonte.

Le ragazze di coach Negro non giocano la loro miglior partita alternando momenti di buona pallavolo ad altri in cui subiscono la pressione avversaria. A fare la differenza in tutti i tre set sono le fasi conclusive quando la qualità e la maggior sicurezza di Chieri spostano gli equilibri a suo favore.

Il primo set termina 17-25, con strappo decisivo dal 17-17. Il secondo set è vinto 24-26 in rimonta da 23-20. Nel terzo set le ragazze di Negro cambiano passa sul 20-20 andando a chiudere 22-25.

Nel giorno della sua presenza numero 100 in biancoblù Sarah Van Aalen riceve il premio di MVP. In attacco, dove Chieri chiude con un complessivo 50% di positività, spiccano i 15 punti di Nemeth, i 12 di Nervini e i 10 di Eggleston. Da segnalare anche i primi punti stagionali (4) realizzati da Gray, entrata nel finale del secondo set e rimasta in campo fino a fine gara.

Grande equilibrio fino al 5-5 quando Baird con due attacchi vincenti dà a Firenze il primo doppio vantaggio (7-5). Il distacco a favore del Firenze raggiunge i 3 punti dopo l’11-8 di Cugno e Negro si vede costretto a fermare il gioco. Al rientro in campo Nervini, Eggleston e Lubian riportano subito il punteggio in parità (11-11). Chieri passa per la prima volta in vantaggio grazie al pallone del 16-17 attaccato sul nastro di Milosic. Il 17-18 realizzato da Nervini porta sulla linea dei 9 metri Nemeth: il suo turno di battuta prosegue fino al termine del set che viene vinto 17-25 con punto conclusivo di Lubian.

Nel secondo set Chieri guadagna quasi subito 2 punti di vantaggio (3-5) che incrementa a 3 dopo il 7-10 di Akrari. Firenze torna subito a contatto e con due muri consecutivi di Caruso e Cugno passa a condurre 12-11. Si prosegue punto a punto fino al 17-17. Gray rileva Akrari. Qui il Bisonte piazza un parziale di 5-2 che la porta a 22-19 (Caruso). Seguono il 22-20 di Nemeth, il 23-20 di Caruso e il 23-21 di Eggleston. Due errori in attacco di Cugno e Caruso restituiscono la parità a Chieri, che poi torna avanti 23-24 grazie al muro di Gray su Baird. Nell’azione successiva la diagonale dalla seconda linea di Cugno viene inizialmente data fuori ma poi il videocheck corregge il punteggio in 24-24. Eggleston conquista una seconda palla set (24-25), sfruttata al meglio da Nervini (24-26).

Nel terzo parziale da 3-3 il Bisonte passa a 5-3 grazie ad Acciarri e un errore di Lubian. Chieri recupera il punto break sull’8-8 con Nemeth e Nervini. Si prosegue punto a punto fino a 15-15. Baird con un attacco da posto 4 e un ace restituisce il doppio vantaggio a Firenze (17-15). Time-out di Negro. Con un parziale di 1-3 firmato Nervini, Van Aalen ed Eggleston il punteggio torna in parità (18-18), quindi un’azione molto combattuta conclusa dall’errore in attacco di Cugno e un secondo attacco fuori di Damaske regalano a Chieri il 18-20. Orefice prima ferma il gioco, poi tenta le carte Boldini, Lokhmanchuk e Zojzi. Sul 20-22 Gray incrementa il vantaggio ospite (20-23). Nemeth conquista tre palle match (21-24). La prima viene annullata da Baird (22-24), nello scambio successivo Nemeth chiude 22-25.

I protagonisti

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Dispiace ma è soprattutto frustrante non saper chiudere i set, perché anche oggi ci siamo trovati più volte in vantaggio, ma la palla dopo il 20 pesa tanto. Stiamo facendo tanta fatica coi posti 4, stiamo cercando di velocizzare i palloni per avere un gioco più rapido, ma ci vuole tempo. È frustrante perché siamo sempre lì, abbiamo giocato sullo stesso livello anche contro una squadra come Chieri, poi però non riusciamo a vincere neanche un set: l’unica medicina che conosco è il lavoro, e ancora di più, in questi momenti, la squadra deve trovare una mentalità in campo per cercare di unirsi, di entrare in una bolla e di chiudere finalmente i set. Anche contro Chieri, che gioca ultrarapido, abbiamo avuto tante opportunità sui contrattacchi, ma la transizione rimane ancora il nostro tallone d’Achille ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Credo non sia stata la nostra miglior partita. Credo anche che Firenze abbia giocato una buona gara spingendo molto. Sono felice che siamo riuscite a chiudere la partita con una vittoria conquistando i tre punti ».

Il tabellino

IL BISONTE FIRENZE – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (17-25 24-26 22-25) –

IL BISONTE FIRENZE: Agrifoglio, Baird 8, Milosic 4, Cugno 13, Damaske 6, Caruso 8, Valoppi (L), Acciarri 3, Tanase 1, Zojzi 1, Lokhmanchuk, Boldini. Non entrate: Fanfani (L). All. Orefice.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Eggleston 10, Akrari 3, Nemeth 15, Nervini 12, Lubian 5, Van Aalen 4, Spirito (L), Gray 4, Guezen, Eckl, Regoni. Non entrate: Glaab, Giacomello, Cooper. All. Negro.

ARBITRI: Carcione, Brunelli.

Durata set: 22′, 27′, 26′; Tot: 75′.

BATTUTE: Il Bisonte Firenze 2 ace, 13 err; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1 ace, 11 err.

ATTACCHI: Il Bisonte Firenze 39 vinc, 10 err; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 48 vinc, 6 err.

MURI: Il Bisonte Firenze 3 vinc; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 4 vinc.

MVP: Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri ‘76)

Spettatori: 543

Numia Vero Volley Milano - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Mantiene l'imbattibilità in campionato la Numia Vero Volley Milano. Nel turno infrasettimanale valido per l'ottava giornata della LVF A1 Fineco le ragazze di Chicco Blengini, nonostante non abbiano espresso la loro miglior pallavolo, hanno superato con il punteggio di 3-1 (27-25; 23-25; 25-18; 25-20) la neopromossa Banca Valsabbina Millenium Brescia. Ottavo successo su otto gare disputate per Egonu e compagne che, con i tre punti di oggi, mantengono la prima posizione in classifica - a pari merito con Conegliano - con 24 punti. Protagonista ed MVP della sfida è ancora la capitana Paola Egonu: 32 punti con 3 muri per la numero diciotto di Milano che, ben supportata da Khalia Lanier (13), ha preso per mano la squadra portandola alla conquista dell'ennesimo successo di stagione. Bene la distribuzione di Giulia Gennari - a referto con 5 punti - e la prova sottorete di Anna Danesi, che ha terminato il match in doppia cifra con 10 punti. Ottimi anche gli ingressi di Rebecca Piva e di Francesca Bosio, che con un monster block ha chiuso l'incontro. La Numia tornerà in campo domenica 15 novembre alle ore 18 per la terza partita della settimana: in casa della Granda Volley Cuneo le milanesi andranno a caccia della nona vittoria consecutiva.

I protagonisti

Giulia Gennari (Numia Vero Volley Milano)- « È stata una partita difficile. Ci abbiamo messo un po’ a ingranare, ma siamo cresciute con il passare dei minuti. Sicuramente ci sono alcuni aspetti da analizzare e su cui lavorare per arrivare al meglio ai prossimi impegni. Sono molto contenta di aver giocato: stare in campo fa sempre bene. Della partita di questa sera mi è piaciuta la nostra reazione nel momento di difficoltà, dove siamo riuscite a sbloccarci e a conquistare la vittoria. Domenica a Cuneo mi aspetto un’altra battaglia: affronteremo una squadra alla ricerca di punti importanti. Noi dovremo restare concentrate e pensare al nostro gioco per portare a casa il risultato ».

Dalila Modestino (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Giocare questo tipo di partite, a questo livello, è molto soddisfacente. Per quanto riguarda il risultato, forse potevamo fare qualcosina di più. Certamente siamo consapevoli delle caratteristiche dell’avversario, quindi ritengo che siamo state molto brave. Tutti i fondamentali sono andati bene, ma dobbiamo migliorare in attacco e dobbiamo mettere giù più palloni. Questo sarà fondamentale per la prossima gara: domenica sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto ».

Il tabellino

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (27-25 23-25 25-18 25-20) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Gennari 5, Lanier 13, Danesi 10, Egonu 32, Sato 3, Sartori 5, Fersino (L), Piva 6, Bosio 1, Kurtagic. Non entrate: Tapia Cruz, Dautova, Di Napoli (L), Vazquez Gomez. All. Blengini.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 2, Nardelli 9, Modestino 4, Mihaljevic 19, Novosel 11, Markovic 10, Parrocchiale (L), Kavalenka 3, Schillkowski, Veneva. Non entrate: Bytsenko, Ruggieri, Olivotto. All. Solforati.

ARBITRI: Cavalieri, Serafin.

Durata set: 32′, 31′, 26′, 31′; Tot: 120′.

BATTUTE: Numia Vero Volley Milano 3 ace, 16 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 2 ace, 13 err.

ATTACCHI: Numia Vero Volley Milano 58 vinc, 10 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 48 vinc, 9 err.

MURI: Numia Vero Volley Milano 14 vinc; Banca Valsabbina Millenium Brescia 8 vinc.

MVP: Paola Egonu (Numia Milano)

Spettatori: 2664

Laica Cioccolato Uyba - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Prestazione di cuore e carattere per la Laica Cioccolato UYBA, che tra le mura amiche dell’e-work Biella Forum costringe al quinto set la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, una delle formazioni più in forma di questo avvio di campionato. Finisce 2-3 per le ospiti, ma il punto conquistato dalle farfalle ha un peso importante, soprattutto per come è arrivato: al termine di una battaglia intensa, giocata a viso aperto contro un’avversaria di grande qualità e senza poter contare su Leana Grozer, costretta ai box da un affaticamento muscolare.

La squadra di coach Barbolini ha comunque risposto presente fin dai primi scambi, mettendo in campo determinazione, aggressività e tanta voglia di lottare. Nel primo set è soprattutto Miku Otomo a dare la scossa, con un approccio convincente e un servizio particolarmente pungente. A fare la differenza anche il muro di capitana Battista, protagonista di una prova generosissima che la vedrà chiudere con ben 5 block vincenti. Le farfalle giocano con personalità e conquistano con merito il vantaggio iniziale.

Dal secondo parziale la sfida si trasforma in una battaglia punto a punto. Vallefoglia alza il livello del proprio gioco e trova risorse preziose in Kochurina e Bolzonetti, entrambe autrici di 5 punti nel set, riuscendo a ristabilire la parità.

Il terzo game è forse quello che racconta meglio il carattere della UYBA. Sotto 13-17, le biancorosse sembrano in difficoltà, ma trovano la forza di reagire grazie a una strepitosa Yoshino Wada, letteralmente incontenibile in attacco. La giapponese mette a segno ben 12 punti nel solo parziale, trascinando le compagne a una rimonta entusiasmante che vale il nuovo vantaggio nel conto dei set.

Vallefoglia, però, conferma tutte le proprie qualità e nel quarto set torna a spingere, affidandosi soprattutto a Bici, autrice di 8 punti nel parziale. La UYBA non molla di un centimetro e prova fino all’ultimo a chiudere i conti, sospinta da una Battista tutto cuore, ma nel finale punto a punto sono le ospiti ad avere la meglio: il 24-26 porta la sfida al tie-break.

Anche il quinto set si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre a contendersi ogni pallone. Nella seconda parte del parziale, però, Vallefoglia trova lo spunto decisivo grazie a Frantti e Bici, riuscendo a completare la rimonta e a conquistare la vittoria.

Successo dunque per la formazione di coach Pistola, che ha confermato di essere una squadra ben organizzata, solida e particolarmente efficace al servizio. Frantti e Bici chiudono con 18 punti a testa, mentre al centro si distingue Kochurina, autrice di 14 punti.

In casa UYBA spicca la prestazione di Wada, top scorer biancorossa con 24 punti, a tratti davvero inarrestabile. Fondamentale anche il contributo della capitana Battista, 19 punti e 5 muri, mentre Miku Otomo chiude a quota 12, confermando qualità e personalità.

Al termine della gara arrivano gli applausi per le farfalle, protagoniste di una prestazione di grande generosità. Resta un pizzico di rammarico per una vittoria sfiorata, ma soprattutto la consapevolezza di poter competere anche contro avversarie di alto livello.

Un punto d’oro, dunque, per la Laica Cioccolato UYBA, che aggiunge un altro tassello importante al proprio percorso e può guardare con rinnovata fiducia al prossimo impegno. Il calendario non concede soste: domenica le biancorosse saranno di scena a Firenze contro la Savino Del Bene Scandicci, per un’altra sfida di altissimo livello.

Nel primo set: la UYBA inizia confermando le titolari di domenica con l’unica eccezione di Otomo, schierata in posto 4 al posto di Grozer, mentre Vallefoglia schiera il suo miglior 6+1. L’avvio è per le biancorosse, che spingono con Otomo al servizio e lavorano bene a muro con Battista (9-4), con Munarini che firma il 15-10. La UYBA lotta e conquista il lunghissimo scambio che porta al 17-12 (ancora muro Battista, per le ospiti dentro Bridi in regia), mentre Wada si esalta al servizio con l’ace del 18-12 e Munarini mura il 19-12. Nel finale la UYBA amministra senza assilli e chiude 25-19 (5 punti di Battista nel parziale, 4 di Frantti).

Nel secondo parziale si ricomincia con i 6+1 di inizio match e le farfalle iniziano ancora bene con Wada (7 punti nel game) che trova continuità in posto 2 (5-3); Vallefoglia non molla e anzi sorpassa con Kochurina ispirata anche dai 9 metri e con Candi che mura l’8-11. Bolzonetti allunga con l’ace del 10-14, Wada e Munarini accorciano (13-15), ma Bici non ci sta (13-17); con l’innesto di Parlangeli in seconda linea la UYBA prova il recupero con Wada e Otomo (19-21), ma nel finale Candi sale in cattedra e spinge Vallefoglia al 20-25 (Kochurina e Bolzonetti 5 punti a testa).

Nel terzo set si parte in equilibrio (5-5), poi le ospiti allungano con Frantti e Bici (5-8); Wada e Battista ritrovano il pari e superano sui servizi di Otomo (11-10 dentro Bridi per Vallefoglia), poi la squadra di Pistola riprende in mano le redini del gioco con due ace di Kochurina e l’attacco di Bici (13-17). Wada ci prova ancora (15-17, 17-18, 19-20 bene Parlangeli dentro in seconda linea), Otomo batte forte, Torcolacci pareggia e supera (attacco e muro per il 21-20); Wada passa sempre (23-22, 12 punti nel parziale per lei), Munarini chiude con il muro 25-23.

Nel quarto periodo la UYBA parte forte con Otomo che mura il 6-4, anche se Bici recupera subito (6-6) e si procede in parità (9-9), poi Kochurina trova l’allungo (10-13); Munarini non ci sta e tiene in scia le farfalle (14-15), Otomo di potenza ritrova il pari (15-15). Candi con l’ace tenta un nuovo allungo (16-18), Bici fa 18-21, ma è la capitana Battista a suonare la carica con la doppietta del 20-21. Candi mura il 20-23, ma non è finita: Battista e Wada fanno 22-23, mentre Bici regala il 23-23. Nel concitato finale due muri di Vallefoglia allunga il match al tie-break (24-26). Bici 8 punti nel parziale.

Nel tie break Franti inizia fortissimo (0-3), ma Torcolacci e Wada spingono la UYBA al pari (4-4); Otomo da posto 4 firma la tripletta che porta al cambiocampo (8-7), poi il servizio di Kochurina propizia l’8-9 di Frantti, mentre Gray firma l’ace del 9-11. Nel finale Bici fa 9-13 e Vallefoglia vola al 10-15 conclusivo.

I protagonisti

Alice Torcolacci (Laica Cioccolato Uyba)- « Ci dispiace che non sia arrivata la vittoria perchè penso che avremmo potuto portarci a casa la partita nel quarto set. Abbiamo sfiorato i tre punti, ci è mancata un po' di lucidità e non siamo state abbastanza ciniche, non riuscendo poi a portare l'energia nel quinto set. Nonostante questo abbiamo combattuto fino alle fine e di questo sono molto felice. Vedo miglioramenti nel carattere e questo è molto importante ».

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Non era facile venire qui a vincere dopo i cinque set giocati sabato con Chieri e cinque giorni passati lontano da casa. Loro sono molto più forti di quanto non dica la loro classifica, sono molto felice della vittoria perché è arrivata giocando di squadra, aiutandoci tutte e dimostrando che siamo un gruppo maturo ed unito ».

Il tabellino

LAICA CIOCCOLATO UYBA – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (25-19 20-25 25-23 24-26 10-15) –

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 3, Otomo 12, Torcolacci 9, Wada 24, Battista 19, Munarini 6, Pelloni (L), Spaziano, Parlangeli, Monaco, Malual. Non entrate: Grozer, Martinez Vela, Marchesini. All. Barbolini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Kochurina 14, Gray 2, Bolzonetti 12, Candi 17, Bici 18, Frantti 18, De Bortoli (L), Bridi 1, Blasi, Giovannini. Non entrate: Davidovic, Varela Gomez, Bierria. All. Pistola.

ARBITRI: Pozzato, Cerra., Durata set: 28′, 26′, 33′, 35′, 15′; Tot: 137′. MVP: Bici.

BATTUTE: Laica Cioccolato Uyba 2 ace, 13 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6 ace, 14 err.

ATTACCHI: Laica Cioccolato Uyba 61 vinc, 9 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 66 vinc, 12 err.

MURI: Laica Cioccolato Uyba 10 vinc; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 10 vinc.

MVP: Erblira Bici ( Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 713

Omag Consolini Volley 1907 - Savino Del Bene Scandicci

La Savino Del Bene Volley incassa la quarta sconfitta in campionato, la terza al tie-break in questa stagione. Nella sfida dell’ottava giornata di Serie A1, disputata al Palazzetto dello Sport di Cervia, la formazione di coach Marco Gaspari si arrende per 3-2 all’Omag Consolini Volley 1907, dopo aver conquistato i primi due set e aver avuto l’occasione di chiudere la partita nel quarto parziale.

La Savino Del Bene Volley è partita con il piede giusto e si è aggiudicata senza particolari difficoltà i primi due set, rispettivamente per 13-25 e 18-25. Le padrone di casa hanno reagito nel terzo parziale, vinto 25-22, e hanno prolungato la sfida aggiudicandosi anche un combattutissimo quarto set per 30-28. Nel tie-break, nonostante il vantaggio al cambio campo (5-8), le ragazze di coach Gaspari hanno subito la rimonta romagnola e hanno ceduto per 15-13.

Sul piano individuale, la miglior realizzatrice della Savino Del Bene Volley è stata Bosetti con 16 punti, seguita da Bergmann con 15. Hanno chiuso in doppia cifra anche Van Ryk e Aleksić, entrambe autrici di 14 punti. Per l’Omag Consolini sono spiccati i 25 punti di Rivero e i 22 di Bracchi, mentre Jehlářová ha chiuso a quota 15.

A livello di squadra, Scandicci ha chiuso con il 43% in attacco, contro il 46% delle avversarie, ma ha prevalso nettamente nel fondamentale del muro, con 13 block vincenti contro i 7 della formazione romagnola. L’Omag Consolini ha invece chiuso la sfida con più ace delle avversarie (6-5). In ricezione, la Savino Del Bene ha registrato il 52% di positività, contro il 43% delle padrone di casa.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 15 novembre alle ore 17:00, quando al Pala BigMat ospiterà la Laica Cioccolato Uyba nella sfida valida per la nona giornata di Serie A1.

La Omag Consolini Volley 1907 scende in campo con la diagonale Morello-Adelusi, in banda Bracchi e Rivero, mentre al centro la coppia Jehlářová-Wilson. Il libero è Gelin.

La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 formato da Eze al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Bergmann. La coppia di centrali è formata da Aleksić e Graziani. Il libero è Armini.

La Savino Del Bene Scandicci conquista il primo set con un netto 13-25, prendendo subito il controllo della partita. Dopo un avvio travolgente, le ragazze di coach Gaspari si portano sul 3-8, allungando ulteriormente fino al 6-13 grazie al muro di Eze su Rivero. L’Omag Consolini prova a interrompere il ritmo delle toscane con due time-out, ma Scandicci continua a imporre il proprio gioco, aumentando progressivamente il vantaggio fino al 9-18. Nel finale la Savino Del Bene gestisce senza difficoltà il margine e chiude il parziale sul 13-25 con il muro vincente di Graziani.

La Savino Del Bene Scandicci conquista anche il secondo set, imponendosi per 18-25. Le toscane partono forte e, grazie al muro di Aleksić e all’ace di Van Ryk, si portano subito sull’1-4. Scandicci mantiene il controllo del parziale e allunga fino al 5-10, arrivando poi sul 9-14. L’Omag Consolini reagisce e, con un ace di Rivero, si riavvicina fino al 13-15, costringendo coach Gaspari a chiamare il primo time-out della gara. La risposta delle ospiti è immediata: dopo aver ristabilito le distanze, Scandicci trova l'allungo decisivo sul 15-20 grazie a due ace consecutivi di D'Odorico. Nel finale le ragazze di Gaspari amministrano il vantaggio e chiudono il set sul 18-25 con un attacco di seconda di Eze.

L’Omag Consolini Volley 1907 reagisce e conquista il terzo set per 25-22, riaprendo la partita. Dopo un avvio equilibrato, le padrone di casa trovano il primo vantaggio della gara sul 2-1 e riescono progressivamente a prendere il controllo del parziale. Sul 14-11 coach Gaspari chiama il time-out, ma la formazione romagnola allunga ulteriormente fino al 18-12, raggiungendo il massimo vantaggio di sei punti. La Savino Del Bene Volley prova a rientrare e, grazie a due muri vincenti di Bosetti e Graziani, si riporta sul 18-15. Nel finale Scandicci accorcia ancora le distanze fino al 23-21, ma l’Omag Consolini mantiene il sangue freddo e chiude il set sul 25-22 con Rivero.

L’Omag Consolini Volley 1907 si aggiudica anche il quarto set, imponendosi per 30-28 al termine di un parziale combattutissimo e portando la sfida al tie-break. La Savino Del Bene parte con decisione e, grazie a un buon turno al servizio di Eze e all’ace di Graziani, si porta sul 2-6, mantenendo un vantaggio di quattro-cinque punti fino al 9-14. Le padrone di casa reagiscono e, dopo essere scivolate sul 12-16, tornano progressivamente in partita, arrivando prima sul 16-17 e poi sul 17-18. Scandicci prova nuovamente ad allungare fino al 18-21, ma l’Omag non si arrende e trova la parità sul 23-23 con il muro di Jehlářová. Si apre così un finale punto a punto, nel quale le due squadre si alternano al comando senza riuscire a trovare lo strappo decisivo. L'allungo riesce alla formazione romagnola, che chiude sul 30-28 con Eroktay.

L’Omag Consolini Volley 1907 completa la rimonta e conquista il tie-break per 15-13, imponendosi per 3-2. La Savino Del Bene parte meglio e, grazie agli attacchi di Van Ryk e Bergmann, si porta sul 2-4, riuscendo ad allungare fino al 4-7. Al cambio campo Scandicci conduce 5-8, ma le padrone di casa reagiscono e, trascinate da Bracchi al servizio, ritrovano la parità sul 9-9, la prima dall'1-1. Il set prosegue punto a punto, con le due squadre che si alternano nel punteggio. Sul 10-10 l’Omag trova il break decisivo, portandosi sul 12-10 con un attacco in fast di Jehlářová. Scandicci prova a rientrare, ma la formazione romagnola mantiene il vantaggio e chiude sul 15-13 con Bracchi, completando la rimonta e conquistando la vittoria.

I protagonisti

Massimo Bellano (Omag Consolini Volley 1907)- « È stata una partita davvero bella, nella quale credo abbiamo fatto un ottimo lavoro di muro, difesa e contrattacco nei primi due set. Nel primo, però, il cambio palla è stato particolarmente deficitario. Nel secondo siamo riusciti a migliorare, ma non ancora abbastanza per competere con una squadra di questo livello. Dal terzo set abbiamo fatto un deciso passo avanti nel cambio palla, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo in contrattacco. Siamo comunque stati bravi a concretizzare il parziale e, nel quarto e nel quinto set, credo che abbiamo compiuto un vero capolavoro. Rimanere sempre in partita, anche quando eravamo sotto nel punteggio, dimostrando quella perseveranza e quella capacità di lottare su ogni pallone, è la dimostrazione di una squadra che ha carattere. È proprio questo un aspetto che, nelle partite precedenti, ci era stato un po’ rimproverato, senza forse considerare che questo è un gruppo nuovo, profondamente rinnovato, che ha bisogno anche di tempo e pazienza per trovare i propri equilibri. Non dobbiamo però perdere di vista chi siamo e quali sono i nostri obiettivi. Se perdiamo la consapevolezza della nostra dimensione, tutto può diventare più complicato. Dobbiamo invece essere bravi a divertirci, ad accettare anche gli errori e i nostri limiti, perché in questo momento siamo questi. Se impariamo ad accettarci per quello che siamo, potremo giocare con maggiore serenità, divertirci e toglierci anche belle soddisfazioni ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Partiamo facendo i complimenti a San Giovanni che, dopo due set in cui noi abbiamo giocato un'ottima pallavolo, non ha smesso di lottare. Per il resto, noi dobbiamo fare un mea culpa enorme per l'ennesima occasione che abbiamo buttato al vento, perché il quarto set, a questi livelli, non si può buttare via. È una responsabilità di tutti, di tutti noi, io in primis. Dobbiamo però capire che nel campionato italiano non c'è tanto da scherzare, perché gli avversari continuano a giocare e noi stiamo lottando per cercare di tenerci strette le posizioni alte della classifica. Così non si va da nessuna parte. Mi dispiace e chiedo scusa a nome di tutti ai tifosi, alla società e a chi ci segue, perché le sconfitte ci possono stare assolutamente e non si può pensare di vincere sempre, ma noi dobbiamo cambiare la mentalità con cui affrontiamo ogni singola partita. Abbiamo giocato due set ordinatissimi e ci siamo spenti senza una ragione. Siamo rientrati bene nel quarto set, molto bene, poi, con la palla in mano, non siamo riusciti a chiudere una partita che andava chiusa. Quindi merito a San Giovanni, come dicevo, e grandissimo demerito nostro ».

Il tabellino

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (13-25 18-25 25-22 30-28 15-13) –

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 15, Morello 1, Bracchi 22, Wilson 7, Adelusi 11, Rivero 25, Panetoni (L), Eroktay 3, Brandi 2, Nardo, Giuliani, Bagnoli. Non entrate: Scialanca. All. Bellano.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bergmann 15, Graziani 8, Van Ryk 14, Bosetti 16, Aleksic 14, Eze 6, Armini (L), Van Hecke 7, D’odorico 2, Ognjenovic. Non entrate: Alberti, Nwakalor, Sirressi (L), Skinner. All. Gaspari.

ARBITRI: Giglio, Lot.

Durata set: 20′, 25′, 31′, 34′, 20′; Tot: 130′. MVP: Rivero.

BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 6 ace, 12 err; Savino Del Bene Scandicci 5 ace, 5 err.

ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 73 vinc, 13 err; Savino Del Bene Scandicci 64 vinc, 7 err.

MURI: Omag Consolini Volley 1907 7 vinc; Savino Del Bene Scandicci 13 vinc.

MVP: Jessica Rivero ( Omag Consolini Volley)

Spettatori: 681

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

È una Prosecco DOC che continua a superarsi: ottava vittoria di fila, 8° successo per 3-0 e testa della classifica che vede sempre Wolosz e compagne in cima. Nel primo ostacolo alto della regular season di LVF A1 Fineco le Pantere sfoderano una prestazione eccellente, resistendo nel primo set e controllando gli ultimi due parziali. MVP Gabi, top scorer della gara Isabelle Haak con 22 punti.

Coach Barbolini sceglie Cambi, Grobelna, Tolok, Herbots, Bonifacio, Squarcini, Moro libero.Coach Daniele Santarelli schiera il sestetto di gala per la Classica: Wolosz in regia, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Folie e Manfredini centrali, De Gennaro è il libero.

Equilibrio in avvio, Zhu colpisce di seconda chiude lo scambio più lungo del primo set (16 punti e 62% in attacco nella gara per la cinese), Haak firma il secondo punto break di fila per il primo vantaggio, ma Tolok ribalta presto la situazione (7-6). Moro spinge Novara con due salvataggi (13-10), Wolosz risponde con un’alzata di pregio per la fast di Manfredini (15-12, solo 1 errore in 35 attacchi nel primo set, 51% a segno), due stilettate di Gabi valgono il pari (17-17). Ma nel momento di massima urgenza le Pantere non sbagliano più: sale in cattedra Folie a muro (18-20), Haak lancia la Prosecco DOC al set point e concretizza subito dopo per lo 0-1 (21-25).

Gabi, Zhu e doppio ace di Haak, l’avvio gialloblù nel secondo set recita 1-6. Dopo la reazione Igor è la carioca in posto 4 a ristabilire le distanze (6-12), Haak attacca a briglie sciolte anche sull’alzata in seconda linea di De Gennaro (9-18, 6 punti con il 57% nel parziale intermedio per la svedese): leggero accorcio delle zanzare con Grobelna, giro di Arici in seconda linea. Piovesan torna a servire sul set point, la sua battuta sparecchia la ricezione e apre la strada alla slash di Manfredini (18-25). Pantere solidissime nei fondamentali: De Gennaro guida la ricezione di squadra al 58%, Wolosz conduce l’attacco al 55%.

Il predominio prosegue nel terzo, Wolosz velocemente il braccio di Zhu (0-3). Haak letale dai 9 metri (1-5), Tolok si ribella, Manfredini con il servizio vincente porta la panchina di casa a chiamare il primo time-out (5-9). Haak viaggia con il pilota automatico (10-14), Folie “ruba” un punto dalla ricezione avversaria (16-20), Zhu non ha pietà da zona 4: Alsmeier annulla il primo matchball, al terzo tentativo è Haak a mettere il punto esclamativo (21-25, è l’11° punto della svedese nel parziale, 83% il mostruoso dato dell’efficienza).

I protagonisti

Massimo Barbolini (allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Cosa ci è mancato per chiudere il primo set? La loro qualità, che è venuta fuori nel finale di set. La pallavolo è bella perché tutte le volte si riparte da 0-0 e non bisogna farsi prendere dallo scoramento se Conegliano rimonta e vince un set, è la squadra più forte al mondo. Abbiamo iniziato male il secondo set, non siamo entrate nel gioco, per il terzo peccato perché siamo arrivati un paio di volte a -2, ma poi abbiamo fatto alcuni errori e Conegliano non perdona ».

Raphaela Folie (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Nel primo set abbiamo sofferto un po', ma grazie ad un bel break finale abbiamo vinto il parziale. Sono molto contenta della prestazione, siamo in crescita e possiamo essere davvero soddisfatte della vittoria di stasera, soprattutto per come abbiamo giocato il secondo e il terzo set. Lì abbiamo mantenuto un livello alto, Novara è una squadra ostica e noi siamo stati bravi sul muro e difesa ».

Il tabellino

IGOR GORGONZOLA NOVARA - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 18-25 21-25) -

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 1, Tolok 17, Bonifacio 3, Grobelna 12, Herbots 3, Squarcini 2, Moro (L), Alsmeier 4, Awoleye 2, Franzoso, Perinelli, Carraro, Weske. Non entrate: Bartolini. All. Barbolini.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 8, Folie 7, Haak 22, Zhu 16, Manfredini 8, De Gennaro (L), Piovesan, Arici. Non entrate: Sillah, Cekulaev, Adigwe, Yao, Manda. All. Santarelli.

ARBITRI: Rossi, Puecher.

Durata set: 26', 22', 25'; Tot: 73'.

BATTUTE: Igor Gorgonzola Novara 4 ace, 7 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 6 ace, 11 err.

ATTACCHI: Igor Gorgonzola Novara 36 vinc, 4 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 53 vinc, 3 err.

MURI: Igor Gorgonzola Novara 4 vinc; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3 vinc.

MVP: Gabriela Guimarães (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 2992

I RISULTATI

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (17-25, 24-26, 22-25)

Numia Vero Volley Milano-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (27-25, 23-25, 25-18, 25-20)

Laica Cioccolato Uyba-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (25-19, 20-25, 25-23, 24-26, 10-15)

ChorusLife Volley Bergamo-Granda Volley Cuneo Si gioca giovedì 12 novembre 2026, ore 20.50

Omag Consolini Volley 1907-Savino Del Bene Scandicci 3-2 (13-25, 18-25, 25-22, 30-28, 15-13)

Cbf Balducci Hr Macerata-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (18-25, 16-25, 25-12, 22-25)

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 18-25, 21-25)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 24 (8 – 0); Numia Vero Volley Milano 24 (8 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 19 (7 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 2); Savino Del Bene Scandicci 14 (4 – 4); Igor Gorgonzola Novara 13 (4 – 4); ChorusLife Volley Bergamo 12 (5 – 2); Cda Volley Talmassons Fvg 12 (4 – 4); Laica Cioccolato Uyba 8 (2 – 6); Omag Consolini Volley 1907 6 (2 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 6); Il Bisonte Firenze 4 (1 – 7); Granda Volley Cuneo 3 (1 – 6); Banca Valsabbina Millenium Brescia 3 (1 – 7).

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 14 novembre 2026, ore 21.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze



Domenica 15 novembre 2026, ore 16.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Igor Gorgonzola Novara



Domenica 15 novembre 2026, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Cbf Balducci Hr Macerata

Savino Del Bene Scandicci - Laica Cioccolato Uyba

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Omag Consolini Volley 1907



Domenica 15 novembre 2026, ore 18.00

Granda Volley Cuneo - Numia Vero Volley Milano



Domenica 15 novembre 2026, ore 20.00

ChorusLife Volley Bergamo - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano