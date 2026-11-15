Conegliano e Milano suonano la nona

ROMA - Nella 9a giornata di andata continua il duello a distanza fra Prosecco Doc Imoco Conegliano, corsara a casa della ChorusLife Bergamo, e la Numia Vero Volley Milano, vittoriosa sulla Granda Volley Cuneo, entrambe alla nono successo consecutivo in altrettante partite. Le pantere perdono il primo set del loro campionato. La ChorusLife Bergamo riesce infatti nell’impresa di vincere il secondo set, l’unica parentesi di una partita controllata dalle Pantere (13-25, 25-23, 18-25, 19-25). Premio di MVP per l’ex Manfredini, sempre più a suo agio con le trevigiane: 13 punti con 3 ace (10 totali per Conegliano) e 1 muro. Con Yao al posto di Wolosz, la squadra di coach Santarelli non si snatura: al fianco della centrale classe ’06, doppia cifra anche per la top scorer Haak (17), Gabi (12), Sillah (10) e Folie (10). Senza Pietrini e Meli, a brillare per coach Cervellin la solita Kipp (17).

Le meneghine di coach Blengini, 27 punti conquistati su 27 disponibili e solo due set persi, hanno risolta la pratica in poco più di un’ora 0-3 (13-25, 17-25, 13-25), il finale. Non arriva il record di All-Time Top Scorer per Egonu: 10 punti segnati per la capitana di Milano, 21 restanti per superare la quota di 6088 punti fissata da Carmen Turlea. Al fianco della nativa di Cittadella, bene le due bande Piva, top scorer con 14 punti, e Lanier, MVP con 13, entrambe a segno con continuità ed efficienza del 50% e del 52%. Poco da segnalare lato Cuneo: 22 errori, 9% di efficienza in attacco complessiva. Troppa la differenza tra le due formazioni.

Conferma il terzo posto la Reale Mutua Fenera Chieri che, dopo un primo set iniziato bene (8-2) ma combattuto fino alla fine (25-21), supera 3-0 la Cbf Balducci Hr Macerata dominando le successive due frazioni (25-13 e 25-10). A compromettere la partita per le arancionere, al di là della qualità dell’avversaria, anche i 16 errori commessi in attacco, per un’efficienza dell’8%. Premio di MVP per Lubian, 10 punti (1 ace e 3 muri), chiude a 14 la top scorer Németh e a 11 la statunitense Cooper.

Dopo un primo set sofferto, torna al successo la Savino Del Bene Scandicci che, in quattro giochi, piega la Laica Cioccolato Uyba (22-25, 25-23, 25-13, 25-16). Decisivo l’ingresso nel corso della seconda frazione dell’MVP Eze, perfetta nella distribuzione del gioco. Ben servita dalla regista, Van Ryk mette a ferro e fuoco la difesa bustocca con 26 punti, chiudendo nel tabellino davanti a Skinner (17), Bosetti (13) e Aleksic (10). Due set di alto valore non sono bastati alla squadra di coach Barbolini, che si consola con la doppia cifra delle sue laterali Grozer (14), Battista (13) e Wada (10) ma soprattutto con la bella prova della centrale Marchesini, 13 punti con il 57% di efficienza e 4 muri.

Stesso risultato anche a Latisana, ma in favore delle ospiti. In quattro set, è l’Igor Gorgonzola Novara a prendersi i tre punti contro le padrone di casa della Cda Volley Talmassons FVG (19-25, 25-23, 18-25, 13-25). Dopo aver ceduto il primo parziale, le friulane trovano il pareggio confermando il buon periodo di forma di Frosini (21 punti), ma complessivamente sbagliano tanto (30 errori, 16 in attacco) e capitolano poi davanti alla maggiore qualità delle piemontesi. Premio di MVP per Grobelna, 21 punti, si fermano a 16 Tolok e a 12 Herbots.

Successo pesantissimo al PalaGeorge per l’Omag Consolini Volley 1907, che supera 0-3 la Valsabbina Millenium Brescia al termine di un incontro deciso sul filo del rasoio (28-30, 17-25, 24-26). A fare la differenza in favore della squadra di coach Bellano il primo e il terzo set, vinti ai vantaggi dopo un lungo testa a testa contro le avversarie giallonere. Grande amarezza per coach Solforati, che deve accontentarsi dei 18 punti della top scorer Mihaljevic, che si conferma un ottimo innesto. Per le romagnole, ancora sugli scudi Bracchi (15), Rivero (13) e Jehlarova (13, 4 muri).

TUTTE LE SFIDE

Cda Volley Talmassons Fvg – Igor Gorgonzola Novara

Vittoria da tre punti a Latisana per la Igor Volley di Massimo Barbolini, che supera Talmassons con una prestazione in crescendo e chiusa con due set di altissimo livello. Le azzurre si aggiudicano il primo parziale, cedono il secondo di misura e poi alzano il ritmo in battuta, mettendo in difficoltà la formazione friulana fino a tagliare il traguardo, trascinate da un’ottima Kaja Grobelna (21 punti e 4 muri, MVP dell’incontro).

Talmassons in campo con Scola in regia e Frosini opposta, Barbazeni e Gannar al centro, Grabic e Bakomidou in banda e Mistretta libero; Novara con Grobelna opposta a Cambi, Squarcini e Bonifacio centrali, Herbots e Tolok schiacciatrici e Moro libero.

Botta e risposta tra Grabic (ace, 2-0) e Grobelna (muro, 2-2), poi Novara allunga 3-5 e poi ancora 5-8 con Grobelna. Talmassons ricuce con Grabic e Frosini (10-10), Gannar spara out l’11-14 ma poi firma il nuovo -1 (13-14) prima della diagonale di Herbots che vale il nuovo vantaggio azzurro sul 14-17. Tolok in diagonale porta Talmassons al timeout (15-20) ma le friulane non reagiscono più e Bonifacio chiude con un muro e un attacco (19-25).

Tolok fa subito break (ace, 2-4), Herbots scappa in diagonale (5-7) ma Barbazeni ricuce a muro (9-9) prima del nuovo vantaggio firmato da Squarcini (11-12) e Herbots (11-13); muro su Tolok (16-15) per il sorpassso, Novara rimette la freccia (16-17) ma Frosini “strappa” nuovamente l’inerzia al termine di uno scambio infinito (18-17) con Frosini che sigla in diagonale il break decisivo sul 22-19. Novara non molla e rientra fino al 23-23, poi Grabic (maniout) e Barbazeni (ace) si prendono il parziale (25-23).

La reazione della Igor è veemente: Bonifacio ace per lo 0-3 e break che si protrae sullo 0-5, Cambi allunga a muro (4-10) e Tolok ne fa due in fila per il 4-12 che costringe Parazzoli al timeout, sul servizio di Herbots. Il break rimane aperto fino al 4-14, poi Talmassons reagisce con Barbazeni che ci prova (14-19, ace) e Novara che riprende il ritmo con Grobelna (15-21, poi ancora 17-24) che conquista il set point; chiude ancora lei, in parallela, 18-25.

Tre punti in fila di Tolok per lo 0-4 che apre il quarto set, ace di Cambi per il 2-8 che, di fatto, ipoteca tutto. Frosini ci prova (4-8), Talmassons rientra 6-9 ma Grobelna scappa (6-11) e due belle difese di Franzoso propiziano i colpi di Squarcini e Herbots (6-13). Novara non si ferma più: primo tempo di Bonifacio (11-18), due difese di Moro e diagonale di Tolok (11-19) con il matche scorre via fino al 13-25 che sigilla lo 0-3.

I protagonisti

Francesca Scola (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo molto contente di aver potuto giocare davanti a un pubblico così caloroso, che ci ha sostenute dall’inizio alla fine, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Queste sono partite dalle quali si può imparare davvero tanto. Personalmente, avere dall’altra parte della rete una palleggiatrice campionessa olimpica rappresenta un’importante occasione per confrontarmi con il massimo livello e trarre nuovi insegnamenti. Al di là del risultato, affrontare squadre di questa caratura deve essere per tutte noi un’opportunità di crescita. Ora dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare in palestra e migliorare, con l’obiettivo di riuscire a competere a un livello sempre più alto. Ogni partita di questo campionato ci lascia qualcosa di importante e dobbiamo essere brave a farne tesoro ».

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Inizio facendo i complimenti a Talmassons, che ha fatto un’ottima partita in avvio, mettendoci in difficoltà. Noi siamo state brave a vincere il primo set e ad alzare poi tanto il ritmo nel terzo e quarto, mettendo grande pressione in battuta ma crescendo anche con il muro-difesa. Sono tre punti importanti, continuiamo a lavorare in vista delle prossime sfide che saranno ancora più toste ».

Il tabellino

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (19-25 25-23 18-25 13-25) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Grabic 9, Barbazeni 6, Frosini 21, Bakodimou 8, Gannar 11, Scola, Mistretta (L), Rossetto 1, Cassan, Vighetto, Schmit. Non entrate: Herrera Blanco, Lengweiler, Molinaro. All. Parazzoli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Squarcini 6, Cambi 4, Tolok 16, Bonifacio 8, Grobelna 21, Herbots 12, Moro (L), Alsmeier 1, Franzoso, Perinelli, Weske. Non entrate: Awoleye, Carraro, Bartolini. All. Barbolini.

ARBITRI: Brancati, Armandola., Durata set: 24', 33', 25', 32'; Tot: 114'.

BATTUTE: Cda Volley Talmassons Fvg 5 ace, 12 err; Igor Gorgonzola Novara 4 ace, 9 err.

ATTACCHI: Cda Volley Talmassons Fvg 42 vinc, 16 err; Igor Gorgonzola Novara 54 vinc, 2 err.

MURI: Cda Volley Talmassons Fvg 9 vinc; Igor Gorgonzola Novara 10 vinc.

MVP Kaja Grobelna (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1100

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci Hr Macerata

Ottavo successo stagionale in nove giornate per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che supera anche la Cbf Balducci Hr Macerata riprendendosi il terzo posto in classifica e centrando la matematica qualificazione al tabellone della Coppa Italia Frecciarossa con quattro turno d’anticipo rispetto al termine del girone d’andata.

La vittoria sulle marchigiane poggia su una convincente prova di forza delle biancoblù che chiudono i conti in meno di un’ora e mezza. Coach Negro fa un po’ di turnover schierando titolari le bande Guezen e Cooper. La partenza è fulminante ma poi Chieri si complica un po’ la vita e vince la prima frazione 25-21, con allungo decisivo soltanto sul 20-20. Senza storia i due set successivi che terminano con eloquenti punteggi di 25-13 e 25-10.

Tre le chieresi in doppia cifra: Nemeth (14), Cooper (11) e Lubian (10), quest’ultima premiata MVP.

Chieri parte fortissimo costringendo Lionetti a spendere il primo time-out già sul 4-0 dopo gli attacchi di Nemeth, Cooper, Lubian e il muro di Lubian. Al rientro in campo Gardini firma il 4-1. Dopo quello iniziale di Akrari, il turno di battuta di Nemeth frutta un secondo break a 7-2. Da lì la partita diventa più equilibrata. La fase prolungata di punto a punto è interrotta dal recupero di Macerata da 12-7 a 12-10 con due ace di Schut che spingono Negro a fermare il gioco. Alla ripresa Nemeth sblocca Chieri (13-10). Le ospiti rosicchiano un altro punto grazie al pallonetto di Schut che vale il 15-14. Nelle azioni successive Macerata pareggia grazie all’errore in ricezione di Cooper, che cede il campo a Nervini (15-15), quindi passa a condurre dopo l’attacco di lungo di Guezen (15-16). Secondo time-out di Negro. Nemeth pareggia 16-16, poi Lubian serve l’ace del 17-6. Time-out di Lionetti. Sul 20-20 gli errori di Schut, Decortes e Gardini, inframezzati dal 23-20 di Nemeth, danno quattro palle a Chieri. Al secondo tentativo Nervini sigla il 25-21.

Negro torna al sestetto iniziale nel secondo parziale. Sull’1-1 due errori ospiti in attacco e un ficcante turno di servizio di Nemeth fruttano un allungo a 8-2. Lionetti prima ferma il gioco, poi inserisce Piomboni per Gardini. Mazzaro realizza l’8-3. A differenza del primo set l’inerzia resta in mano a Chieri. Il distacco continua a crescere raggiungendo i 6 punti con Guezen (11-5), gli 8 con Nemeth (15-7), i 9 con Cooper (19-10) e gli 11 dopo un’incomprensione di Macerata sotto rete (21-10). In tutta tranquillità le biancoblù si aggiudicano la frazione 25-13 alla seconda palla set con Giacomello.

Sull’ 1-3 del terzo set Cooper, Nemeth e Guezen capovolgono il punteggio in 7-3. Lionetti cambia palleggio inserendo Carraro. Schut realizza il 7-4. Chieri piazza un secondo strappo a 12-4 su servizio di Cooper per poi toccare il +10 con un ace di Van Aalen (16-6). Intanto Gray rileva Akrari. Nel finale il vantaggio biancoblù continua a crescere raggiungendo i 14 punti dopo il 23-9 di Lubian. Conquistate 14 palle set con Cooper (24-10), Stoyanova attacca fuori facendo scendere i titoli di coda alla prima palla match (25-10).

I protagonisti

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Un 3-0 importantissimo. L'ho già detto nella scorsa partita che valgono anche i set. Quindi un 3-0 è fondamentale per la classifica che stiamo riuscendo a mantenere. Quando entro cerco di fare del mio meglio, ho un sacco di energie da voler utilizzare, sono contenta se entro e faccio bene ».

Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sapevamo di affrontare una squadra importante come Chieri. Il primo set non siamo partiti benissimo, abbiamo provato a cambiare qualcosa spingendo al servizio, poi il secondo e il terzo set onestamente abbiamo fatto poco noi, grande merito a loro che ci hanno messo in difficoltà, però da parte nostra è mancato tutto a partire dall'atteggiamento. Torneremo in palestra a pensare a cosa dobbiamo migliorare in questo momento ».

Il tabellino

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-21 25-13 25-10) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Guezen 6, Akrari 5, Nemeth 14, Cooper 11, Lubian 10, Van Aalen 1, Spirito (L), Giacomello 2, Gray 2, Nervini 2, Glaab, Regoni. Non entrate: Eggleston, Eckl. All. Negro.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Schut 9, Farriol 5, Bonelli, Gardini 9, Mazzaro 5, Decortes 2, Caforio (L), Stoyanova 2, Carraro 2, Piomboni, Mazzon. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

ARBITRI: Zavater, Pazzaglini.

Durata set: 28', 24', 23'; Tot: 75'. MVP: Lubian.

BATTUTE: Reale Mutua Fenera Chieri '76 6 ace, 7 err; Cbf Balducci Hr Macerata 5 ace, 4 err.

ATTACCHI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 43 vinc, 3 err; Cbf Balducci Hr Macerata 28 vinc, 16 err.

MURI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 4 vinc; Cbf Balducci Hr Macerata 1 vinc.

MVP: Marina Lubian (Reale Mutua Fenera Chieri ‘76)

Spettatori: 1214

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Omag Consolini Volley 1907

La Omag firma un blitz a Montichiari superando la Banca Valsabbina Millenium Brescia per 3-0 (30-28, 25-17, 26-24). Una prestazione di sostanza e intelligenza per le ragazze di Massimo Bellano, capaci di gestire con lucidità i momenti più decisivi.

Le Leonesse si portano inizialmente in vantaggio (6-3), ma il muro di Jehlarova rimette il match in parità (6-6). Prende avvio un acceso testa a testa: il muro di Novosel sigla il +2 bresciano (13-11), ma l’attacco di Bracchi ribalta il risultato (17-19). Il ritmo si fa sempre più intenso e il finale è spettacolare: Rivero conquista il set point (23-24), ma Novosel lo annulla (24-24) e Nardelli fa suo il vantaggio (25-24). La Millenium passa quattro volte in vantaggio, ma alla fine sono le ospiti a festeggiare: è Rivero a mettere la firma sul set, chiudendolo sul 28-30. Nel frattempo, nel corso del set sono entrate Kavalenka e Schillkowski su Bartolucci e Mihaljevic. Il botta e risposta prosegue anche nel secondo parziale: la situazione si sblocca sul 9-9, quando San Giovanni prova ad allungare con Jehlarova (9-11), ma Novosel riconquista subito il pareggio (11-11). L’Omag ci riprova e, questa volta, ha ragione: Bracchi mette a terra il punto del +3 (11-14), Eroktay sigla il 14-19. Brescia è nel blackout totale e la Consolini ne approfitta: Wilson ottiene il 16-24, l’errore al servizio di Veneva - subentrata da poco - chiude il parziale sul 17-25. Il terzo set è una vera lotta: la Millenium si porta sul +2 con Novosel (11-9) e prova a mantenere le distanze con Modestino (15-13), ma San Giovanni rimane in agguato. Coach Bellano opta per un timeout e, al rientro, l’Omag si porta sul -1 con Bracchi e pareggia i conti con Rivero dai 9 metri. Coach Solforati fa la stessa mossa e inserisce nuovamente Kavalenka e Schillkowski su Bartolucci e Mihaljevic. L’Omag è infuocata: Bracchi porta in vantaggio le sue (18-19) e Erokatay allunga sul +2 (20-22). Rivero ha il braccio caldissimo e si prende il match point (22-24), ma il muro di Markovic rimanda il verdetto ai vantaggi (24-24). Alla fine, è l’Omag Consolini Volley 1907 a portare a casa i tre punti (24-26). MPV è proprio l'ex del match, Jessica Rivero, premiata da Luca Mangino di Duepuntozero, match sponsor di giornata.

I protagonisti

Valentina Bartolucci (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Questa sconfitta brucia molto, visti soprattutto i due set finiti ai vantaggi. Nel primo set ci siamo perse su alcune cose facili. Se l'avessimo chiuso a nostro favore, l'inerzia della partita sarebbe stata diversa. Ci dispiace ma non possiamo nemmeno piangerci troppo addosso, dobbiamo dimenticare subito e continuare a lavorare in palestra ».

Jessica Rivero (Omag Consolini Volley 1907)- « Sono molto contenta che abbiamo fatto un 3-0. Ci aspettavamo una partita molto lunga. Arriviamo da una partita molto tosta contro Scandicci. Alla fine abbiamo buttato fuori la grinta anche perchè fisicamente eravamo molto stanche. Sono contenta, abbiamo lavorato bene, siamo state ordinate e molto decisive nei punti importanti ».

Il tabellino

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 0-3 (28-30 17-25 24-26)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 3, Nardelli 4, Modestino 10, Mihaljevic 18, Novosel 9, Markovic 9, Parrocchiale (L), Kavalenka 1, Schillkowski, Veneva. Non entrate: Ruggieri, Olivotto. All. Solforati.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Bracchi 15, Wilson 7, Adelusi 5, Rivero 13, Jehlarova 13, Morello, Panetoni (L), Eroktay 9, Nardo, Brandi, Giuliani, Bagnoli. Non entrate: Scialanca. All. Bellano.

ARBITRI: Verrascina, Rossi.

Durata set: 35', 25', 31'; Tot: 91'.

BATTUTE: Banca Valsabbina Millenium Brescia 1 ace, 7 err; Omag Consolini Volley 1907 1 ace, 7 err.

ATTACCHI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 44 vinc, 7 err; Omag Consolini Volley 1907 53 vinc, 7 err.

MURI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 9 vinc; Omag Consolini Volley 1907 8 vinc.

MVP: Jessica Rivero (Omag Consolini Volley 1907)

Spettatori: 1500

Savino Del Bene Scandicci – Laica Cioccolato Uyba

La Savino Del Bene Scandicci si ritrova dopo lo stop infrasettimanale di Cervia e supera per 3-1 la Laica Cioccolato UYBA!

Una sfida complessa e non approcciata al meglio per le ragazze di coach Gaspari che, complici i diversi errori commessi, lasciano andare il primo parziale per 22-25. Dalla seconda frazione, grazie anche all’inserimento in itinere di Eze (MVP del match), Alberti e Sirressi, le biancoblù recuperano l’iniziale svantaggio e si impongono per 25-23, trascinate da un’infermabile Kiera Van Ryk (10 punti nel set). I successivi due parziali sono poi stati ad appannaggio della Savino Del Bene Volley, capace di ritrovare sicurezze in tutti i fondamentali e imporsi con ampio margine per 25-13 e 25-16.

A livello statistico, Kiera Van Ryk è risultata la Top Scorer del match con 26 punti, seguita da Skinner (17), Bosetti (13) e Aleksic (10). Per le bustocche, quattro le atlete in doppia cifra: le due schiacciatrici Grozer (14) e Battista (13), oltre a Marchesini (13) e Wada (10).

Per quanto concerne la sfida a muro, la Savino Del Bene Volley a realizzato 9 muri complessivi (uno in più rispetto alle farfalle), mentre ha servito con meno intensità (1-3 il computo degli ace diretti). Le percentuali in ricezione sono poi speculari (63% di positività per entrambe le formazioni), al contrario dell’attacco, che premia le padrone di casa (51%-37%).

Con i tre punti conquistati questa sera, Maja e compagne salgono a 17 punti in classifica e si apprestano ad affrontare una settimana di allenamenti in vista del nuovo match casalingo di domenica 22 novembre alle ore 17:00, in cui le toscane affronteranno la Banca Valsabbina Millennium Brescia.

La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 formato da Ognjenovic al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Skinner. La coppia di centrali è formata da Aleksić e Nwakalor. Il libero è Armini.

Le ospiti propongono il sestetto composto dalla diagonale nipponica Seki-Waka, in posto 4 la capitana Valeria Battista insieme a Grozer e il tandem di centrali formato da Munarini e Marchesini. Il libero è Pelloni.

Avvio di match equilibrato tra le formazioni (6-8). Proseguono le due squadre a braccetto, con le ospiti che riescono a mettere la freccia sull’ace di Battista (14-16). Rimane in vantaggio la Laica Cioccolato UYBA con Marchesini (17-20). L’errore di Van Ryk al servizio permette alle farfalle di andare sul +3 (20-23), prima di chiudere in proprio favore il parziale con Battista (22-25).

E’ la Laica Cioccolato UYBA a imporre il ritmo nel nuovo set (0-5). Prova a rientrare in corsa la Savino Del Bene Volley (6-8) ma le ospiti continuano a giovare degli errori di Maja e compagne (7-11). Nonostante il muro di Van Ryk sia vincente per le biancoblù (12-14), prosegue la marcia della squadra di coach Barbolini (14-17). Due punti di Skinner provano a mantenere le sue vicine nel punteggio, con la Savino Del Bene Volley che riesce poi a impattare a quota 22. Sul finale, un lungo scambio chiuso da Van Ryk regala il set alle padrone di casa per 25-23.

Nella terza frazione sono confermate in campo Eze, Alberti e Sirressi. E’ la squadra di coach Gaspari a mettere il piede sull’acceleratore (8-5). Sebbene in vantaggio della Savino Del Bene Volley sia consistente, il coach toscano blocca il gioco sul 14-10. La parallela di Van Ryk proietta le biancoblù sul +6 (18-12), in controllo anche nella fase finale del set grazie al lungo turno al servizio di Bergmann (23-12). Il set-point è firmato dalla parallela di Caterina Bosetti (25-13).

Punto a punto l’inizio del quarto set (8-8). La diagonale di Skinner è vincente per il doppio vantaggio della Savino Del Bene Volley (12-10). Il muro di Alberti vale il +4 a metà frazione (18-14), con le biancoblù capaci di prendere ancora il largo per il 20-15. Sul finale di set, il muro di Aleksic fa esplodere il Pala BigMat (25-16).

I protagonisti

Sandor Kántor (Allenatore Savino del Bene Scandicci)- « Nel primo set, secondo me, eravamo nervosi. Quando ci siamo tranquillizzati, la squadra ha cominciato a girare meglio, e non solo con le titolari. Avete visto che oggi abbiamo inserito giocatrici dalla panchina che hanno portato veramente un’anima in campo. Era quello che serviva, perché sappiamo che nella pallavolo, quando cominciamo a difendere, la partita diventa più bella da vedere e anche più bella da giocare. Sono veramente contento per le nostre atlete perché, secondo me, oggi hanno fatto una crescita incredibile ».

Valeria Battista (Laica Cioccolato Uyba)- « Sapevamo che Scandicci non era probabilmente nel suo miglior periodo, siamo partite molto bene, ma un black out nel secondo set ha compromesso tutto. E' uno dei nostri difetti, quello di non riuscire a resettare subito, forse anche perchè siamo un gruppo molto giovane. Peccato, era un'occasione d'oro che ci siamo lasciate sfuggire ».

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - LAICA CIOCCOLATO UYBA 3-1 (22-25 25-23 25-13 25-16) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 17, Nwakalor 1, Van Ryk 26, Bosetti 13, Aleksic 10, Ognjenovic, Armini (L), Alberti 5, Eze 2, D'odorico, Sirressi (L), Bergmann. Non entrate: Graziani, Van Hecke. All. Gaspari.

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 3, Grozer 14, Marchesini 13, Wada 10, Battista 13, Munarini 4, Pelloni (L), Otomo 1, Spaziano 1, Torcolacci 1, Parlangeli, Malual. Non entrate: Martinez Vela, Monaco. All. Barbolini.

ARBITRI: Giardini, Mazzara'.

Durata set: 23', 32', 22', 25'; Tot: 102'.

BATTUTE: Savino Del Bene Scandicci 1 ace, 12 err; Laica Cioccolato Uyba 3 ace, 12 err.

ATTACCHI: Savino Del Bene Scandicci 64 vinc, 4 err; Laica Cioccolato Uyba 49 vinc, 9 err.

MURI: Savino Del Bene Scandicci 9 vinc; Laica Cioccolato Uyba 8 vinc.

MVP: Chidera Eze (Savino Del Bene Volley)

Spettatori: 1475.

Granda Volley Cuneo – Numia Vero Volley Milano

Il percorso netto della Numia Vero Volley Milano prosegue anche in Piemonte. Nella trasferta sul campo della Granda Volley Cuneo, valida per la nona giornata della LVF A1 Fineco, le ragazze di Blengini conquistano il nono successo consecutivo, imponendosi con il punteggio di 0-3 (13-25; 17-25; 13-25). Una prestazione senza affanni per Danesi e compagne, capaci di dettare il ritmo e di mantenere il controllo dal primo all’ultimo pallone. Positivo il ritorno in cabina di regia di Bosio, con una distribuzione che ha mandato in doppia cifra capitan Egonu (10 punti), Piva (14) e Lanier (13). Proprio la schiacciatrice americana è stata premiata come MVP della sfida, grazie alla costante presenza ed efficacia sul fronte offensivo. Importante anche il contributo al centro di Kurtagić, autrice di 9 punti, di cui 4 a muro. Da segnalare, infine, l’esordio ufficiale del libero Virginia Di Napoli, classe 2008 e proveniente dal settore giovanile del Consorzio. Con questa vittoria, la Numia si porta momentaneamente in vetta alla classifica in solitaria a quota 27, in attesa degli altri risultati. Il prossimo appuntamento sarà una delle gare più attese della stagione: domenica 22 novembre alle ore 18, all’Unipol Forum di Assago, andrà in scena la supersfida contro la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano.

Per la sfida in Piemonte, coach Blengini schiera la diagonale Bosio–Egonu, Piva e Lanier come schiacciatrici, Danesi e Kurtagić al centro e Fersino libero. L’avvio è caratterizzato da diversi errori al servizio da entrambe le parti, ma Vero Volley riesce presto a prendere in mano il gioco e a far valere la propria superiorità. Lanier ed Egonu contribuiscono al primo allungo, con Piva a dare continuità alla spinta offensiva: Milano scappa fino al +10 (8-18), gestendo poi senza patemi il vantaggio e chiudendo il parziale sul 13-25.

Nella seconda frazione, la Numia riparte con lo stesso ritmo con cui aveva chiuso il primo set, portandosi subito avanti, ma Cuneo non si arrende e riesce a ricucire lo strappo impattando il punteggio (11-11). Nella parte centrale del parziale le meneghine cambiano nuovamente marcia e piazzano un break di sei punti (11-17), trascinate sottorete da Kurtagić. Fersino e compagne amministrano il vantaggio e chiudono con Lanier (17-25).

Nel terzo parziale l’avvio è equilibrato, con le padrone di casa che provano a restare in scia, ma è ancora Egonu a firmare l’allungo di Vero Volley, consolidato dagli attacchi di Lanier e dai colpi di Kurtagić al centro. Milano prende progressivamente il controllo del set, allungando fino al +10 (12-22) e gestendo senza difficoltà il finale. Nel corso della frazione arriva anche l’esordio ufficiale di Di Napoli, mentre a mettere il sigillo sulla partita è l’ace della neoentrata Dautova, che fissa il definitivo 13-25 e consegna alla Numia Vero Volley Milano altri 3 punti.

I protagonisti

Noemi Signorile (Granda Volley Cuneo)- « Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Abbiamo faticato, nonostante come gioco stessimo mostrando buone cose ultimamente. Queste sfide ti insegnano che, contro le grandissime squadre come loro, non puoi mai permetterti errori se vuoi provare a impensierirle. Cercheremo di ritrovare il nostro cammino per continuare ad andare avanti ».

Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)- « Oggi siamo state brave a imporre il nostro gioco e il nostro ritmo per tutto l'incontro. Abbiamo dato il massimo su ogni punto e in tutti i fondamentali, sfoggiando una bella prestazione collettiva. Il campionato per noi è partito nel migliore dei modi, ora arriva una delle partite più toste ed importanti della stagione, abbiamo una settimana per prepararci al meglio. Mi aspetto una gara combattuta, conosciamo il valore dell’avversario, noi dal canto nostro siamo consapevoli di quanto valiamo. Per chiudere su oggi, sono molto contenta per l’esordio di Di Napoli, è una bravissima ragazza che in allenamento si impegna tanto e ci aiuta sempre ».

Il tabellino

GRANDA VOLLEY CUNEO - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (13-25 17-25 13-25) –

GRANDA VOLLEY CUNEO: Signorile 1, Pucelj 4, Koulisiani 3, Mcbride 7, Baka 4, Ferrarini 3, Bonafede (L), Tikhomirova 3, Cucu, Magnani. Non entrate: Grafort, Pasquino, Guidi. All. Tisci.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 9, Bosio, Lanier 13, Danesi 3, Egonu 10, Piva 14, Fersino (L), Tapia Cruz 3, Dautova 1, Gennari, Sato. Non entrate: Sartori, Di Napoli (L), Vazquez Gomez. All. Blengini.

ARBITRI: Salvati, Lambertini.

Durata set: 20', 21', 21'; Tot: 62'. MVP: Lanier.

BATTUTE: Granda Volley Cuneo 1 ace, 11 err; Numia Vero Volley Milano 3 ace, 9 err.

ATTACCHI: Granda Volley Cuneo 24 vinc, 11 err; Numia Vero Volley Milano 45 vinc, 8 err.

MURI: Granda Volley Cuneo 0 vinc; Numia Vero Volley Milano 5 vinc.

MVP: Khalia Lanier (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 1826

ChorusLife Volley Bergamo – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Cambia il risultato, non la sostanza: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vince e resta in testa alla classifica a punteggio pieno, alla 9a giornata di LVF A1 Fineco la prima a rubare un set alle Pantere è la Choruslife Bergamo. Ma è la serata degli ace: 6 Pantere hanno bagnato la propria gara dai 9 metri, spicca Linda Manfredini. L’ex di serata è MVP con 14 punti, 3 servizi vincenti, 2 muri e il 50% in attacco, top scorer Isabelle Haak con 17 centri. La Prosecco DOC ora prepara il big match contro Milano, appuntamento domenica prossima all’Unipol Forum di Assago per le capoliste di A1.

Coach Daniele Santarelli sceglie capitan Yao Di in regia, Haak opposta, Gabi e Sillah schiacciatrici, Folie e Manfredini centrali, De Gennaro libero. Lato Choruslife, coach Cervellin sceglie Allaoui, Kipp, Esposito, Stigrot, Babatunde, Van Avermaet, libero Gelin.

Due attacchi provati e due punti immediati, primo break Pantere con Haak (2-5). Sillah esulta per il primo ace (4-8, 5 punti e un mostruoso 100% offensivo per la neo 24enne), Gabi bagna la sua gara a muro e Di costringe la panchina a fermare di nuovo il gioco con il servizio vincente (6-14). Reazione Choruslife con Kipp, ma con Haak e Sillah la Prosecco DOC martella ancora, mentre l’ace se lo prende pure Folie (9-19): con la nuova diagonale anche Adigwe incide (12-22), con il primo tempo di Raffa lo 0-1 è realtà (13-25).

Dopo i due ace di inizio secondo set la Prosecco DOC parte in salita (3-0), Allaoui mura per segnare un nuovo allungo (7-3). Si rimboccano le maniche le Pantere: murata di Folie, break point di Haak che si ripete dai 9 metri per il primo vantaggio gialloblù nel parziale (12-13, svedese trascinatrice offensiva nel secondo con 5 punti realizzati). Nuovo scatto Bergamo, urge il primo time-out per coach Santarelli (16-13): Folie morde il freno per riprendere le padrone di casa (20-17), Manfredini accorcia ulteriormente (22-21), ma non basta. Chiude il set Allaoui, è 1-1 (25-23).

Mini-break Bergamo in avvio di terzo set (2-0), le Pantere costruiscono con le difese e sorpassano con il muro di Manfredini e l’attacco di Sillah (3-5, ben 5 i centri della classe 2006 nel parziale). Manfredini sale in cattedra e ne fa tre di fila (7-11), Haak non lesina nemmeno a muro e la Prosecco DOC certifica un nuovo dominio (10-17). Gabi e Adigwe respingono il nuovo assalto della Choruslife (16-21), l’impatto della giovane opposta fa la differenza: 18-25 il finale del terzo periodo.

Morde ancora in apertura di quarto parziale Haak (2-4), Sillah e Manfredini tornano al servizio vincente (5-8). Kipp apre la sfida a distanza con Haak (10-13), Gabi assume nuovo protagonismo in attacco (6 punti con il 100% offensivo nel parziale definitivo per la carioca), mentre Adigwe martella dai 9 metri (14-19). È il momento di Piovesan a servizio, Arici dà linfa in seconda linea, Manfredini lancia le Pantere a 6 matchpoint, il 19-25 dell’1-3 finale arriva su un errore avversario.

I protagonisti

Linda Manfredini (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Soddisfatta della mia prova e della vittoria, Bergamo ha attaccanti forti che ci hanno messo in difficoltà e per come hanno giocato nel secondo set hanno meritato il momentaneo pareggio. Ma sono contenta per come abbiamo giocato prima e dopo, gioco in una squadra con tante campionesse che mi ha aiutato a calarmi nella parte, il merito dell'MVP è anche loro ».

Il tabellino

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (13-25 25-23 18-25 19-25) –

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 2, Esposito 11, Babatunde 4, Kipp 17, Stigrot 11, Van Avermaet 8, Gelin (L), Bassi 2, Carletti 1, Battistoni, Rocca. Non entrate: Meli, Agazzi, Pietrini. All. Cervellin.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Yao 2, Braga Guimaraes 12, Folie 10, Haak 17, Sillah 10, Manfredini 13, De Gennaro (L), Adigwe 4, Wolosz, Piovesan, Arici. Non entrate: Cekulaev, Zhu. All. Santarelli.

ARBITRI: Scotti, Canessa. Durata set: 19', 25', 23', 25'; Tot: 92'.

BATTUTE: ChorusLife Volley Bergamo 3 ace, 15 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 10 ace, 16 err.

ATTACCHI: ChorusLife Volley Bergamo 46 vinc, 12 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 52 vinc, 3 err.

MURI: ChorusLife Volley Bergamo 7 vinc; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 6 vinc.

MVP: Linda Manfredini (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano )

Spettatori: 3811

I RISULTATI

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-21, 25-13, 25-10);

Granda Volley Cuneo - Numia Vero Volley Milano 0-3 (13-25, 17-25, 13-25);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-21) Giocata ieri;

Savino Del Bene Scandicci - Laica Cioccolato Uyba 3-1 (22-25, 25-23, 25-13, 25-16);

ChorusLife Volley Bergamo - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 1-3 (13-25, 25-23, 18-25, 19-25);

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Omag Consolini Volley 1907 0-3 (28-30, 17-25, 24-26); Cda

Volley Talmassons Fvg - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (19-25, 25-23, 18-25, 13-25).

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 27, Numia Vero Volley Milano 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 22, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20, Savino Del Bene Scandicci 17, Igor Gorgonzola Novara 16, ChorusLife Volley Bergamo 14, Cda Volley Talmassons Fvg 12, Omag Consolini Volley 1907 9, Laica Cioccolato Uyba 8, Cbf Balducci Hr Macerata 6, Granda Volley Cuneo 4, Il Bisonte Firenze 4, Banca Valsabbina Millenium Brescia 3.