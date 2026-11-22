ROMA - I riflettori nella 10a giornata si sono accesi decisamente al Forum di Assago dove davanti a 13000 spettatori, nuovo record assoluto per la nostra A1 femminile, ne sono successe davvero tante. Innanzitutto la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si è confermata una super corazzata capace di superare l'imbattuta Numia Vero Volley Milano per 1-3 (21-25, 25-14, 23-25, 26-28) al termine di una sfida davvero spettacolare. Le due corazzate, entrambe arrivate allo scontro diretto a punteggio pieno, danno vita a una partita di altissimo livello ed estremo equilibrio (95-92 il computo totale dei punti). Milano, dopo aver ceduto il primo set e aver dominato il secondo, riesce infatti a portarsi avanti a metà sia del terzo che del quarto parziale (16-14 in entrambi i casi), ma nei finali di frazione sono le trevigiane a fare la differenza, mostrando maggiore lucidità nei momenti più contesi. A spuntarla sono così ancora le Pantere di coach Santarelli, mentre per le meneghine resta stregato il palazzetto di Assago. La serata entra poi nella storia anche per l’impresa di Paola Egonu, premiata peraltro nel prepartita come MVP of the Month FIAT di ottobre: l’opposta azzurra mette a terra 33 punti e, firmando il ventunesimo sigillo del match, diventa la top scorer all-time della Serie A1 superando i 6.088 punti di Carmen Țurlea. In casa Milano brillano anche Lanier (17 punti) e Kurtagic (12 con 6 muri), ma dall’altra parte della rete risponde una monumentale Haak, premiata MVP con 29 punti, ben supportata da Gabi (16) e Zhu (12). Presenti in campo il Presidente e l’Amministratore Delegato della Lega Volley Femminile, Vito Cozzoli ed Enzo Barbaro, e diverse personalità dello sport come la stessa Turlea e Filippo Tortu.

Nelle altre partite, dopo il successo di Chieri nell’anticipo, prosegue il momento d’oro della Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che vince il derby contro la Cbf Balducci Hr Macerata per 1-3 (25-17, 19-25, 22-25, 20-25). Le arancionere sorprendono le ospiti nel primo set, ma poi devono arrendersi alla qualità della squadra di coach Pistola, che conferma il suo quarto posto in classifica. Decortes metta la firma su 22 punti ma, dopo la prima frazione, Macerata commette ben 29 falli e non riesce a trovare la giusta continuità per impensierire le ospiti. Premio di MVP per Frantti, 14 punti come Bici e uno in più di Bolzonetti.

Subito dietro le pesaresi, secco 3-0 della Savino Del Bene Scandicci contro la Valsabbina Millenium Brescia (25-18, 25-19, 25-19). A Palazzo Wanny, le toscane sono imprendibili nei primi due set, poi ribaltano il vantaggio giallonero dal 13-16 al 25-19 del terzo parziale che chiude i conti. Van Ryk mette a segno 21 punti, buona la prova di Nwakalor che piazza 7 muri (11 punti).

Vittoria sofferta ma importantissima per la ChorusLife Volley Bergamo, che passa 3-0 contro la Cda Volley Talmassons FVG (25-18, 25-23, 25-22). Primo set in controllo per le orobiche, poi due frazioni molto equilibrate risolte soltanto nel finale dalla squadra di coach Cervellin. Bene le tre laterali delle padrone di casa: Kipp chiude da top scorer con 16 punti, seguono Stigrot con 13 e Pietrini con 11, ottime anche in ricezione (47% di efficienza per la tedesca, addirittura il 64% su 25 palloni ricevuti per l’azzurra). Tra le ospiti bene Frosini (14) ed Herrera Blanco (12).

Prosegue il momento d’oro dell’Omag Consolini Volley 1907 così come quello buio della Granda Volley Cuneo: al Palazzetto dello Sport di Cervia finisce 3-0 per le romagnole (28-26, 25-27, 25-20, 25-16), al terzo successo consecutivo. Dopo due frazioni equilibrate e risolte nel finale con il minimo dello scarto, il pareggio lo spezza un terzo set concreto delle padrone di casa, che mettono in discesa l’incontro e conquistano i tre punti. Se Cuneo si mette in bella mostra a muro (15 colpi vincenti, otto di una super Ferrarini), San Giovanni risponde al servizio con 10 ace. Cinque giocatrici in doppia cifra da entrambi i lati, ma a splendere è una incontenibile Bracchi da 24 punti, meritatamente MVP.

Infine, torna il sorriso a Il Bisonte Firenze: interrotta la striscia di sette sconfitte consecutive grazie all’1-3 in casa della Laica Cioccolato Uyba (22-25, 25-21, 21-25, 23-25). Coach Orefice trova finalmente la prestazione a lungo cercata: ottima la regia di Agrifoglio, che manda in doppia cifra cinque compagne, ed eccellente la prestazione a muro, con ben 18 blocks di squadra. Otto di questi li firma l’MVP Caruso (14 punti totali), determinanti anche le prove di Cugno, top scorer con 20 punti e di Milosic (13 con 5 muri). Pesante k.o. per la squadra di coach Barbolini, che però si consola con l’ottimo ingresso della giapponese Otomo, a referto con 17 punti.

TUTTE LE SFIDE

Omag Consolini Volley 1907 - Granda Volley Cuneo

Omag, la risposta è da tre punti. La partita non era ancora in discesa quando la Omag ha deciso di prendersela. Dopo aver vinto un primo set tiratissimo e aver lasciato a Cuneo il secondo ai vantaggi, la squadra di Bellano non ha cercato scorciatoie: ha alzato il livello del proprio gioco, ritrovato efficacia e preso progressivamente il controllo della gara. Il 3-1 finale racconta una vittoria di sostanza, che porta in classifica tre punti preziosi nella corsa alla salvezza.

Davanti agli 812 spettatori del Palasport di Cervia, la Omag si aggiudica un primo set combattutissimo (28-26), ma deve fare i conti con la reazione delle piemontesi, che pareggiano ai vantaggi (25-27). È qui che la squadra cambia marcia: nel terzo parziale ritrova precisione e incisività (25-20), per poi prendere decisamente il controllo del gioco nel quarto, chiuso 25-16.

Una prova di squadra, nella quale spicca Martina Bracchi, protagonista con 24 punti, 21 in attacco e 3 ace. Per lei anche il riconoscimento di MVP. In doppia cifra Adelusi, Wilson, Jehlarová e Rivero, a conferma di una distribuzione offensiva che ha offerto più soluzioni alla squadra.

I protagonisti

Martina Bracchi (Omag Consolini Volley 1907)- « È una vittoria importantissima, che ci dà grande soddisfazione perché finalmente stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto quotidianamente in allenamento. Cuneo ha lottato fino all’ultimo, rendendo la partita ancora più intensa e combattuta. Complimenti a loro, ma oggi siamo davvero felicissime per questo risultato e per la prestazione della squadra ».

Linda Magnani (Granda Volley Cuneo)- « Credo che oggi ci sia mancato coraggio e la giusta voglia di vincere, perché nei primi due siamo riuscite a stare vicine a loro. Inoltre siamo sempre partite sotto, spendendo tanto per recuperare e con questo andamento non è sempre facile farlo ».

Il tabellino

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 - GRANDA VOLLEY CUNEO 3-1 (28-26 25-27 25-20 25-16) –

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 14, Morello 1, Bracchi 24, Wilson 14, Adelusi 14, Rivero 12, Panetoni (L), Eroktay 1, Bagnoli, Nardo. Non entrate: Giuliani, Brandi, Scialanca. All. Bellano.

GRANDA VOLLEY CUNEO: Tikhomirova 1, Koulisiani 10, Grafort 14, Baka 14, Ferrarini 12, Signorile, Magnani (L), Pucelj 12, Mcbride 3, Cucu 2, Pasquino, Bonafede. Non entrate: Guidi. All. Tisci.

ARBITRI: Papadopol, Gaetano.

Durata set: 31', 34', 27', 24'; Tot: 116'.

BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 10 ace, 15 err; Granda Volley Cuneo 3 ace, 9 err.

ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 61 vinc, 3 err; Granda Volley Cuneo 50 vinc, 12 err.

MURI: Omag Consolini Volley 1907 9 vinc; Granda Volley Cuneo 15 vinc.Cbf Balducci Hr Macerata - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

MVP: Martina Bracchi (Omag)

Spettatori: 812

Laica Cioccolato Uyba - Il Bisonte Firenze

Con una prestazione di tattica, di tecnica, ma anche di grande cuore e di orgoglio, Il Bisonte Firenze supera per 1-3 a Biella la Laica Cioccolato UYBA, e interrompe la striscia di sette sconfitte consecutive che stava diventando un fardello difficile da portarsi dietro. All’e-work Forum la squadra di coach Orefice è stata finalmente capace di tradurre in punti la qualità del gioco espresso, non sperperando le situazioni di vantaggio e anzi, riuscendo a uscire anche da momenti complicati (come sul 17-14 nel quarto set) con pazienza e tanto lavoro sporco a muro (18 i monster block di squadra) e in difesa: non per niente il premio di MVP è andato a Sara Caruso, mostruosa sotto rete con 8 muri ma anche con 6 punti in attacco (e il 46% di efficienza), ma probabilmente lo avrebbe meritato anche Sofia Valoppi, che sta tornando finalmente ai suoi livelli dopo l’infortunio e che è stata protagonista di recuperi eccezionali in difesa. Tutti segnali positivi che, insieme all’ottima prova del resto della squadra (con tutte le titolari messe in doppia cifra da Agrifoglio), fanno sperare che la svolta sia finalmente arrivata, anche se il trend andrà confermato già dalla prossima partita casalinga contro Macerata.

Barbolini schiera Seki in regia, Wada opposto, Battista e Grozer in posto quattro, Torcolacci e Munarini al centro e Pelloni libero.

Coach Orefice, privo dell’infortunata Lokhmanchuk, schiera Agrifoglio in palleggio, Cugno opposto, Damaske e Baird in banda, Milošič e Caruso al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre

In un match fin da subito sul filo dell’equilibrio, il primo break è della UYBA con l’errore in attacco di Baird (8-6), poi Il Bisonte reagisce con il muro di Milosic e l’attacco di Damaske (9-10), e sull’11-11 piazza un parziale di 0-3 con attacco ed ace di Cugno che costringe Barbolini al time out (11-14): al rientro le farfalle ritrovano in un amen la parità con Wada e Munarini (15-15), poi l’attacco out di Cugno vale il 18-17 e il conseguente time out di Orefice, che sul 18-18 inserisce Tanase in battuta per Baird ottenendone l’ace fortunato del 18-19. Firenze insiste, l’attacco di Cugno del 19-21 costringe Barbolini a fermare il gioco, poi è ancora l’argentina ad allargare il gap con un difficilissimo attacco da seconda linea (20-23), ma l’ace di Wada riavvicina l’UYBA sul 22-23: qui Damaske è bravissima a trovare la diagonale vincente del 22-24 al termine di un lungo scambio, poi Orefice inserisce Piacentini, Boldini e Baird per Agrifoglio, Cugno e Tanase, e dopo un altro rally durissimo è Caruso a chiudere col muro del 22-25.

Nel secondo set Il Bisonte prova a tenere l’inerzia con una scatenata Milosic (due muri e due primi tempi per l’1-5), poi Barbolini inserisce Otomo per Grozer, e dopo l’attacco di Wada, il turno al servizio della neoentrata giapponese procura un parziale di 5-0 fino al primo tempo di Torcolacci (7-5): le bisontine si riorganizzano e impattano con l’attacco out di Wada (7-7), poi dopo una fase equilibrata – con Orefice che inserisce Acciarri per Caruso – l’errore di Baird regala il + 2 alle farfalle (14-12), ma Milosic impatta subito col muro del 14-14. Altra fase punto a punto, poi è di nuovo Otomo (otto punti nel parziale col 66% di efficienza) a sparigliare le carte con due grandi attacchi per il 20-17, con Orefice che ferma il gioco e poi sul 21-17 inserisce Tanase per Baird, ma Otomo mura Acciarri per il 22-17 e alla fine è un errore in battuta di Tanase a regalare il 25-21 alla Laica.

Nel terzo set rimane in campo Otomo, e l’equilibrio è assoluto, con le due squadre che si alternano in vantaggio ma senza mai breakkare, poi sul 17-16 entra Tanase per Baird e sul muro di Caruso del 17-18 Barbolini decide di fermare il gioco: al rientro arriva il primo + 2 del set con l’errore di Torcolacci (17-19), ma Busto ritrova presto la parità con Battista (20-20) e allora è Orefice a spendere il time out, ricavendone due punti di fila con Damaske e Caruso (20-22) e provocando il nuovo time out di Barbolini. Al rientro è un altro muro di Caruso (il quarto del set, con sei punti totali) a valere il 20-23, poi Cugno trova il mani-out del 20-24 e sul secondo set point è Tanase a chiudere 21-25 dopo una super difesa di Sofia Valoppi.

Nel quarto rimane in campo Tanase, e sul 3-5 di Damaske Barbolini inserisce Grozer e Malual per Battista e Wada, con la tedesca che prima impatta (5-5), poi si fa murare da Caruso e mette out l’attacco successivo (5-8), costringendo Barbolini al time out: Busto si risveglia all’improvviso sull’8-11 e piazza quattro punti di fila con Otomo, l’ace di Seki, Torcolacci e Malual (12-11), Orefice ferma il gioco ma Grozer e Malual trovano il + 3 (15-12), poi Barbolini inserisce Marchesini per Munarini sul 16-13 e Orefice risponde con Baird per Tanase sul 17-15, con il muro di Caruso e l’attacco di Cugno che valgono la nuova parità (17-17) e il conseguente time out Barbolini. La partita è palpitante, Cugno si inventa l’attacco del + 2 (19-21), poi sul 20-22 rientra Tanase per Baird ma l’UYBA è ancora viva e Malual impatta (22-22): qui Cugno è freddissima (22-23) e l’errore di Malual vale due match point (22-24), con Grozer che annulla il primo (23-24) e Damaske che, dopo il time out di Orefice, attacca la palla che chiude la partita (23-25) e sblocca finalmente Firenze.

I protagonisti

Enrico Barbolini (Allenatore Laica Cioccolato Uyba)- « Sicuramente una brutta partita da vedere. L'abbiamo affrontata con troppo nervosismo che è il nostro peggior nemico, forse anche prima dell'avversario. Dobbiamo fare mea culpa e ripartire dalle cose tecniche che sappiamo essere le nostre armi migliori. Abbiamo ancora partite importanti da giocare e dobbiamo avere la mente lucida per mettere in campo tutto quello che abbiamo. Mi dispiace per chi è entrato oggi dalla panchina, perché ha fatto bene ma poi si è lasciato risucchiare dal nervosismo generale. Tuttavia credo che anche questo possa fare esperienza e quindi ne faremo tesoro ».

Sara Caruso (Il Bisonte Firenze)- « Questa vittoria ci fa tanto bene all’umore, ci serviva troppo: venivamo da un momento di difficoltà dovuto anche a vari infortuni, però abbiamo dimostrato che stiamo tornando e spero che torneremo anche più forti di prima. Il muro è stato uno dei fondamentali su cui ci siamo concentrate di più in questa settimana: sono felice del mio risultato personale, ma credo sia dovuto a tutto il lavoro che abbiamo fatto nei minimi dettagli. Complimenti a tutta la squadra perché abbiamo giocato una partita splendida ».

Il tabellino

LAICA CIOCCOLATO UYBA - IL BISONTE FIRENZE 1-3 (22-25 25-21 21-25 23-25) –

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 1, Grozer 8, Torcolacci 8, Wada 11, Battista 9, Munarini 6, Pelloni (L), Otomo 17, Malual 7, Monaco, Parlangeli, Marchesini. Non entrate: Martinez Vela, Spaziano. All. Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Agrifoglio, Baird 11, Milosic 13, Cugno 20, Damaske 13, Caruso 14, Valoppi (L), Tanase 4, Acciarri 1, Piacentini, Boldini. Non entrate: Fanfani (L), Zojzi. All. Orefice.

ARBITRI: Rossi, Grossi.

Durata set: 27', 31', 27', 35'; Tot: 120'.

BATTUTE: Laica Cioccolato Uyba 2 ace, 9 err; Il Bisonte Firenze 3 ace, 11 err.

ATTACCHI: Laica Cioccolato Uyba 59 vinc, 10 err; Il Bisonte Firenze 55 vinc, 11 err.

MURI: Laica Cioccolato Uyba 6 vinc; Il Bisonte Firenze 18 vinc.

MVP: Sara Caruso (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 888

ChorusLife Volley Bergamo - Cda Volley Talmassons Fvg

La ChorusLife Volley Bergamo riparte, ritrova il sorriso e soprattutto ritrova punti pesanti. Al PalaFacchetti, contro la CDA Volley Talmassons, arriva una vittoria netta in tre set (25-18, 25-23, 25-22), che permette alle rossoblù di mettere in cassaforte tre punti preziosi e di proseguire la propria scalata in classifica.

A trascinare Bergamo è una Lena Stigrot in grande evidenza. La schiacciatrice tedesca si prende la scena, chiude da MVP e firma una prestazione di sostanza e qualità: 13 punti, 52% in attacco, 13 punti vincenti e 3 muri, numeri che raccontano il peso della sua presenza in una partita gestita con determinazione e lucidità.

Bergamo parte forte, prende subito il controllo del primo set e costruisce il successo con un gioco efficace, capace di mettere pressione a Talmassons. Nel secondo parziale le friulane provano a complicare la strada, ma le rossoblù rispondono nei momenti decisivi, mostrando carattere e concretezza. Anche il terzo set resta combattuto, ma ChorusLife Volley Bergamo mantiene la presa e chiude la partita senza concedere spazio a riaperture.

Una vittoria che vale più del risultato: è una risposta, è fiducia, è un segnale. Bergamo torna a muovere la classifica, raccoglie tre punti fondamentali e continua a guadagnare terreno, rilanciando la propria corsa.

La strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta. E Bergamo ha voglia di continuare a salire.

I protagonisti

Lena Stigrot (ChorusLife Volley Bergamo)- « Sono molto contenta di questa vittoria, perché era una partita importante per noi. Sapevamo di dover scendere in campo con la giusta attenzione e aggressività, senza lasciare spazio a Talmassons. Abbiamo lavorato bene, anche nei momenti in cui loro hanno provato a metterci in difficoltà, e siamo riuscite a mantenere il controllo. Sono felice anche della mia prestazione, ma soprattutto dei tre punti e di quello che stiamo costruendo come squadra. Stiamo crescendo, abbiamo ritrovato fiducia e queste vittorie ci aiutano a guardare avanti con maggiore consapevolezza. Vogliamo continuare a salire in classifica e sappiamo che dobbiamo farlo attraverso il lavoro, partita dopo partita ».

Il tabellino

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-0 (25-18 25-23 25-22) –

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 1, Stigrot 13, Meli 9, Kipp 16, Pietrini 11, Van Avermaet 8, Gelin (L), Bassi 1, Battistoni. Non entrate: Carletti, Rocca, Babatunde, Esposito, Agazzi. All. Cervellin.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Grabic 10, Herrera Blanco 12, Frosini 14, Bakodimou 8, Gannar 3, Scola 2, Mistretta (L), Schmit, Cassan (L), Vighetto. Non entrate: Lengweiler, Molinaro, Rossetto, Barbazeni. All. Parazzoli.

ARBITRI: Brunelli, Lentini.

Durata set: 24', 26', 25'; Tot: 75'. MVP: Stigrot.

BATTUTE: ChorusLife Volley Bergamo 1 ace, 8 err; Cda Volley Talmassons Fvg 1 ace, 9 err.

ATTACCHI: ChorusLife Volley Bergamo 51 vinc, 6 err; Cda Volley Talmassons Fvg 44 vinc, 7 err.

MURI: ChorusLife Volley Bergamo 7 vinc; Cda Volley Talmassons Fvg 4 vinc.

MVP: Lena Stigrot (ChorusLife Volley Bergamo)

Spettatori: 1365

Savino Del Bene Scandicci - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Vittoria rotonda per la Savino Del Bene Scandicci che, nel match della decima giornata d’andata, piega in tre set la Banca Valsabbina Millennium Brescia per 3-0!

Arriva dunque il secondo successo consecutivo in Serie A1 per la squadra di coach Gaspari, capace di bissare la bella vittoria casalinga della scorsa settimana tra le mura amiche del Pala BigMat.

Prima dell’inizio del match è stato presentato a Partner, stampa e istituzioni il Progetto “Facciamo rete contro le molestie“, iniziativa nata dalla collaborazione tra Savino Del Bene Volley, Artemisia, GEST, at-autolinee toscane e Unicoop Firenze. Nello specifico, dando seguito all’iniziativa nata durante la scorsa stagione sportiva, per ogni muro realizzato dalla Savino Del Bene Volley nelle gare casalinghe di campionato, il Partner Unicoop Firenze devolverà 30 euro all’Associazione Artemisia.

Ritornando alla cronaca del match, a tinte biancoblù l’avvio di partita, con Bosetti e compagne che imprimono grande pressione alle leonesse e si aggiudicano la frazione senza troppi problemi (25-18).

Nel secondo parziale è invece la Banca Valsabbina Millennium Brescia ad allungare fino a metà set ma le toscane, con una Nwakalor nuovamente protagonista, si impongono sul finale per 25-19.

Come nel secondo parziale, sono ancora le ospiti a dettare inizialmente il gioco, mettendo in difficoltà le padrone di casa. Superata la metà di frazione, un’ottima Van Ryk, vera trascinatrice offensiva con 11 punti segnati nel set, ha permesso alla Savino Del Bene Volley di chiudere la partita in proprio favore (25-19)

E’ proprio l’opposta canadese Kiera Van Ryk la Top Scorer dell’incontro con 21 punti, seguita da Nwakalor (11 con 7 muri), Aleksic (8) e dall’MVP del match Bosetti (7). Per le ospiti, sono Novosel (9), Markovic e Veneva (8) le migliori realizzatrici.

A livello statistico, la Savino Del Bene Volley ha realizzato ben 13 muri vincenti (5 i block da parte delle ospiti) e segnato 4 punti al servizio (1 solo ace per le leonesse). Anche le percentuali di ricezione sorridono alle padrone di casa (64%-57%), così come quelle d’attacco (38%-29%).

Confermato il quinto posto in classifica in Serie A1 con 20 punti, Maja e compagne si focalizzeranno ora sull’esordio europeo stagionale. Mercoledì 25 novembre alle ore 18.30, sempre al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Volley affronterà le azere del Turan Tovuz nel primo match dell’edizione 2027 della CEV Champions League.

La Savino Del Bene Volley scende in campo con il 6+1 formato da Eze al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Bergmann mentre la coppia di centrali è formata da Aleksić e Nwakalor. Il libero è Armini.

Coach Solforati propone il sestetto composto da Bartolucci in regia e Mihaljevic nel ruolo di opposta, le laterali Nardelli e Novosel con al centro il duo Markovic-Modestino. Il libero e capitano è Parrocchiale.

E’ favorevole alla Savino Del Bene Volley l’avvio di match, subito a +5 grazie al servizio di Eze (10-5). Un nuovo ace di Eze, il terzo nello stesso turno, porta la squadra di Gaspari a +10 (15-5). Si mantiene avanti la squadra toscana con Van Ryk (18-8), ma prova la Banca Valsabbina Millennium Brescia a rientrare nel parziale con l’ingresso di Veneva (22-16). L’errore di Kavalenka regala il set-point alle padrone di casa, che chiudono sul servizio errato di Bartolucci (25-18).

Dopo aver perso il primo set, riparte con vigore la squadra di coach Solforati, capace di rimanere sempre a +2 fino a metà parziale (9-11). Riesce la Savino Del Bene Volley ad assorbire lo svantaggio, portandosi anche avanti con Bergmann (15-14). Il muro di Nwakalor su Mihaljevic crea il primo vero divario tra le formazioni nel set (19-16), rendendo in seguito le padrone di casa imprendibili sul finale. La stessa Nwakalor (4 punti nel set) sigilla il secondo parziale in primo tempo per il 25-19.

Riprende in equilibrio il match nella terza frazione (6-6). La solidità in difesa delle leonesse permette alle ospiti di avanzare (6-9) ma è immediato il rientro della Savino Del Bene Volley con Van Ryk a quota 10-10. Prova nuovamente l’allungo la Banca Valsabbina Millennium Brescia con Veneva (13-16), costringendo Bosetti e compagne a rincorrere. L’attacco vincente di Nwakalor consegna il vantaggio alla Savino Del Bene Volley (20-19) che mette definitivamente la freccia: la parallela di Van Ryk chiude la contesa (25-19).

I protagonisti

Marco Gaspari ( Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Il primo obiettivo erano i tre punti e, per conquistare i tre punti, avrei accettato qualsiasi cosa. Il secondo obiettivo, che ci avrebbe portato più facilmente a raggiungere i tre punti, era quello di crescere soprattutto nella fase break. Il terzo obiettivo era iniziare a essere più consapevoli dei nostri mezzi, perché è un aspetto fondamentale che in questo anno ci sta caratterizzando, nel bene e nel male: non riusciamo a esprimere quello che realmente siamo. Bene la vittoria, discreta la fase break. Anzi, se togliamo la battuta, la fase break è andata molto bene. In attacco, invece, non abbiamo disputato una delle nostre migliori partite. Però, se possiamo permetterci, dopo una partita vinta 3-0 con parziali buoni, di essere critici, dobbiamo farlo nel modo giusto, perché a mio avviso la crescita passa proprio da queste cose. Era quindi molto importante, dopo la partita con Busto Arsizio, essere un pochino più concreti e meno a corrente alternata. Oggi abbiamo avuto ancora qualche momento di corrente alternata, ed è anche impensabile che non ci sia per nulla. Adesso si riparte dalla sfida di Champions League di mercoledì ».

Paola Ruggieri (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « È stato stupendo esordire in Serie A1, sono molto contenta, anche se la partita non è andata nei migliori dei modi. Comunque stiamo lavorando bene. La Savino ha avuto più continuità di noi, ci rifaremo ».

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-18 25-19 25-19) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bergmann 5, Nwakalor 11, Van Ryk 21, Bosetti 7, Aleksic 8, Eze 6, Armini (L). Non entrate: Alberti, Graziani, Ognjenovic, Van Hecke, D'odorico, Sirressi (L), Skinner. All. Gaspari.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 2, Nardelli, Modestino 5, Mihaljevic, Novosel 9, Markovic 8, Parrocchiale (L), Veneva 8, Kavalenka 6, Ruggieri, Schillkowski. Non entrate: Olivotto. All. Solforati.

ARBITRI: Saltalippi, Sumeraro

Durata set: 24', 24', 28'; Tot: 76'.

BATTUTE: Savino Del Bene Scandicci 4 ace, 11 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 1 ace, 6 err.

ATTACCHI: Savino Del Bene Scandicci 41 vinc, 5 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 32 vinc, 10 err.

MURI: Savino Del Bene Scandicci 13 vinc; Banca Valsabbina Millenium Brescia 5 vinc.

MVP: Caterina Bosetti (Savino Del Bene Volley)

Spettatori: 1665

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Che maratona, e che vittoria: tra mille emozioni e ribaltamenti, la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano batte 3-1 la Numia Vero Volley Milano. È la 10a vittoria di fila in LVF A1 Fineco delle Pantere che si issano per la prima volta in testa solitaria alla classifica, sempre a punteggio pieno. Pubblico da record all’Unipol Forum di Assago: 12.925 spettatori per una partita a 5 stelle della squadra di coach Santarelli. MVP del match Isabelle Haak con 29 punti nella gara.

Coach Daniele Santarelli schiera dall’inizio Wolosz al palleggio e Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Folie e Manfredini centrali, De Gennaro libero. Dall’altra parte coach Blengini si affida a Bosio, Egonu, Piva, Lanier, Danesi, Kurtagic e Fersino libero.

Regna l’equilibrio nei primi scambi, Zhu segna il primo punto break gialloblù (chiuderà a quota 12), Manfredini apre la sua gara a muro infilando il primo mini-vantaggio (4-6). Due di fila di Haak per mantenere le distanze (8-10, svedese strepitosa nel primo set con 10 punti, 77% in attacco), Egonu si accende, Zhu difende anche con il pancake (12-14), Wolosz arma Gabi e salva per propiziare il 14-17. Piovesan in campo a servizio, murata di Zhu per spegnere l’entusiasmo di casa (19-22), con l’aiuto del nastro Manfredini chiude il primo set dalla battuta (21-25).

Fersino si moltiplica per i primi scambi lunghi del secondo set, Wolosz mura con istinto il pallonetto da posto 2, poi Egonu anima il Forum e porta coach Santarelli al primo time-out del secondo set (9-5). È il primo momento di difficoltà delle Pantere (14-6), Sillah, Cekulaev e Piovesan sono le nuove carte a parziale in corso: Haak si sblocca (18-10), Di e Adigwe rilevano la diagonale, Piva trova l’ace dopo Egonu, Adigwe muove il suo tabellino, Lanier chiude un secondo parziale ampiamente controllato dalla Numia (25-14).

Terzo set. Egonu fissa il primo break. (4-2), Folie accoglie il primo tempo ad alta quota di Wolosz (7-6, 10 centri e 4 muri per la centrali), la Prosecco DOC macina in attacco mentre Egonu diventa la top scorer di sempre del campionato italiano (11-11). Continua l’inseguimento gialloblù, l’aggancio arriva con il muro di Folie (16-16): lievita Zhu, ma la Numia scatta ancora (20-18), coach Santarelli chiama Piovesan e Arici al servizio. Gabi graffia per un vitale 22-22, Haak fa lo stesso e Milano sbaglia: e 1-2 sia (23-25, attacco al 65% nel gioco, Folie al 100%).

La maratona continua nel quarto set: Piva esulta per il 3-2, Haak per il controbreak (4-5). Manfredini rispolvera la fast (5-7), Lanier rosicchia un punto con le mani del muro (9-9). Tre muri Vero Volley con Kurtagic e Danesi spostano in un attimo l’ago della bialncia (13-11), Haak ricuce in un primo momento, il muro di Gabi fissa la nuova parità (16-16). Le intenzione bellicose della brasiliana proseguono (18-19), Haak le fa rima (20-21); spunta ancora Kurtagic per il nuovo vantaggio meneghino (21-22), Wolosz e Gabi si oppongono sul più bello: Egonu e Tapia annullano due matchpoint, si va ai vantaggi. Si ribalta presto la situazione, le Pantere ricaccia indietro le padrone di casa due volte, poi chiudono in bellezza con Gabi (26-28, 16 punti, 1 muro e il 54% in attacco per la carioca nella gara).

I protagonisti

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « Stasera contro Conegliano era una partita di campionato, ma in realtà contro di loro sembra sempre di giocare una Finale Scudetto. Vogliamo arrivare a fine anno a giocarci il tricolore contro l’Imoco, ovviamente pensando partita per partita perché il campionato è lungo e pesante, e sappiamo che anche altre squadre sono candidate per prendersi quel posto. Questa sera è stata una buona partita: negli ultimi anni stiamo alzando il livello contro di loro, anche perché le conosciamo a poco a poco sempre di più. La chiave della partita è stata tutta nei momenti finali del terzo e del quarto set, dove abbiamo fatto degli errori che contro di loro non potevamo permetterci, soprattutto in quei frangenti. Aldilà di questo credo che abbiamo espresso una buona pallavolo e fatto vedere delle belle cose: ripartiamo da quanto di buono si è visto questa sera ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « E’ stata una battaglia, sapevamo il valore di Milano e che potevano metterci in difficoltà. In certi frangenti siamo stati troppo frenetici, in altri intelligenti come nel primo set, bravi nel terzo a recuperarla in quel modo li. Alla fine è stata una bella vittoria, stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra che anche quando non è performante al top riesce comunque a venirne fuori. Ognuno si è preso le proprie responsabilità. Il successo forse in questo momento della stagione non conta nulla ma fa morale ».

Il tabellino

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (21-25 25-14 23-25 26-28) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 17, Danesi 3, Egonu 33, Piva 10, Kurtagic 12, Bosio 2, Fersino (L), Tapia Cruz 1, Sato, Gennari, Vazquez Gomez. Non entrate: Dautova, Sartori, Di Napoli. All. Blengini.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Braga Guimaraes 16, Folie 10, Haak 29, Zhu 12, Manfredini 5, De Gennaro (L), Sillah 2, Adigwe 1, Piovesan, Arici, Cekulaev, Yao. All. Santarelli.

ARBITRI: Verrascina, Piana.

Durata set: 26', 24', 26', 34'; Tot: 110'.

BATTUTE: Numia Vero Volley Milano 4 ace, 9 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 2 ace, 11 err.

ATTACCHI: Numia Vero Volley Milano 61 vinc, 6 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 66 vinc, 6 err.

MURI: Numia Vero Volley Milano 13 vinc; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 9 vinc.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 12925

Cbf Balducci Hr Macerata - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

La CBF Balducci HR non riesce a fermare la corsa della Megabox Ond.Savio Vallefoglia nel derby marchigiano del Fontescodella, decima giornata LVF A1 Tigotà: avanti 1-0, le arancionere subiscono la rimonta delle pesaresi, attuale quarta forza del campionato, che conquistano l’ottava vittoria stagionale. Di fronte al proprio pubblico, Caforio e compagne infiammano il palas nel primo set, poi viene fuori la formazione ospite con i 14 punti di Frantti (MVP) e Bici, oltre ai 13 dell’ex Bolzonetti. Tra le arancionere top scorer Decortes (22), in doppia cifra anche Piomboni (15). Vallefoglia piazza 8 ace contro i 5 maceratesi. Nel primo set la CBF Balducci HR scava il break (17-11) con un attacco che gira al 48% contro il 25% delle avversarie, concretizzando tante difese con Decortes (7 centri) e Piomboni (5): le arancionere tengono il vantaggio fino al 25-17. La Megabox Ond.Savio prova a reagire nel secondo trovando migliori risposte dall’attacco (salito al 37%) e anche da un servizio che crea problemi alla ricezione arancionera (17-21): i 7 punti di Bici sanciscono il 19-25. Terzo set dove Vallefoglia si appoggia ai colpi di Frantti (6 punti) e le arancionere a quelli di Decortes (8), le pesaresi trovano più volte il break (11-15, 13-17 e 18-24), le padrone di casa rincorrono fino alla fine ma non riescono a completare la rimonta (22-25), penalizzate dagli errori al servizio e in attacco. Ugualmente nel quarto set la Megabox Ond.Savio guadagna il break nel cuore del set (11-15) e lo tiene fino in fondo attaccando al 45% (4 punti a testa per Bici e Bolzonetti) vs il 28% delle maceratesi: 20-25 il finale

I protagonisti

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sono contenta del cambio di atteggiamento che abbiamo dimostrato, soprattutto per quanto riguarda la voglia di dimostrare qualcosa e la consapevolezza che dobbiamo crederci anche in partite che, sulla carta, possono essere un po’ più complicate. Questo è l’aspetto che ci portiamo a casa oggi: un passo in avanti rispetto alle ultime due gare, nelle quali avevamo perso un po’ di lucidità e concretezza in tante situazioni. Arriviamo da tante sconfitte e da un periodo complicato, quindi è normale che non sia facile. Allo stesso tempo, oggi ho visto una reazione da parte delle ragazze e penso che questa sia la strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare in palestra e sistemare le cose che in questo momento stanno funzionando. Oggi, per esempio, ho visto un atteggiamento diverso in difesa e tanta voglia di vincere. Ognuna di noi scende in campo con questo obiettivo. Adesso dobbiamo tornare in palestra e continuare a lavorare, perché dobbiamo riuscire a essere più concrete e a conquistare punti ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Stasera non siamo partite bene, ma questo non è un campo facile in cui giocare, loro hanno difeso tantissimo e sono state molto efficaci con i loro laterali. Dopo il primo set, siamo state brave a rientrare con uno spirito diverso, abbiamo messo a posto il muro difesa e siamo migliorate in battuta. Abbiamo combattuto tutta la partita, non abbiamo mostrato la nostra migliore pallavolo, ma vincere da tre punti non giocando bene era molto importante, soprattutto in vista del confronto diretto a Novara della prossima domenica ».

Il tabellino

CBF BALDUCCI HR MACERATA - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 1-3 (25-17 19-25 22-25 20-25) -

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Schut 7, Farriol 7, Bonelli 2, Piomboni 15, Mazzaro 4, Decortes 22, Caforio (L), Stoyanova 3, Gardini 3, Mazzon 1, Carraro. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 2, Varela Gomez 8, Gray, Bolzonetti 13, Candi 6, Bici 14, De Bortoli (L), Frantti 14, Blasi, Davidovic, Bridi. Non entrate: Bierria. All. Pistola.

ARBITRI: Lot, Adamo., Durata set: 23', 27', 30', 28'; Tot: 108'..

BATTUTE: Cbf Balducci Hr Macerata 5 ace, 17 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 ace, 12 err.

ATTACCHI: Cbf Balducci Hr Macerata 52 vinc, 14 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 43 vinc, 8 err.

MURI: Cbf Balducci Hr Macerata 7 vinc; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6 vinc.

MVP: Alexandra Frantti (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 920

I RISULTATI

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76 0-3 (19-25, 15-25, 24-26) Giocata ieri

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 1-3 (21-25, 25-14, 23-25, 26-28);

Cbf Balducci Hr Macerata - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1-3 (25-17, 19-25, 22-25, 20-25);

Laica Cioccolato Uyba - Il Bisonte Firenze 1-3 (22-25, 25-21, 21-25, 23-25);

ChorusLife Volley Bergamo - Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-18, 25-23, 25-22);

Omag Consolini Volley 1907 - Granda Volley Cuneo 3-1 (28-26, 25-27, 25-20, 25-16);

Savino Del Bene Scandicci - Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-18, 25-19, 25-19).

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 30, Numia Vero Volley Milano 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 25, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 23, Savino Del Bene Scandicci 20, ChorusLife Volley Bergamo 17, Igor Gorgonzola Novara 16, Omag Consolini Volley 1907 12, Cda Volley Talmassons Fvg 12, Laica Cioccolato Uyba 8, Il Bisonte Firenze 7, Cbf Balducci Hr Macerata 6, Granda Volley Cuneo 4, Banca Valsabbina Millenium Brescia 3.

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 28 novembre 2026, ore 20.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Numia Vero Volley Milano

Sabato 28 novembre 2026, ore 21.00

Granda Volley Cuneo - Savino Del Bene Scandicci



Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Laica Cioccolato Uyba

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Omag Consolini Volley 1907

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - ChorusLife Volley Bergamo