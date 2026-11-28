LATISANA (UDINE)- La Numia Vero Volley Milano torna a conquistare l’intera posta in palio nella LVF A1 Fineco. In occasione dell’ anticipo dell’undicesima giornata, le ragazze di Blengini superano con un netto 0-3 (18-25; 14-25; 17-25) la CDA Volley Talmassons Fvg, riscattando immediatamente la prima battuta d’arresto stagionale contro Conegliano. Una prova solida e senza sbavature per le ragazze di Blengini, che ritrovano certezze sotto rete e nella gestione del muro-difesa, mettendo a referto 11 block vincenti, di cui 5 firmati da Danesi, che chiude con 10 punti e il premio di MVP. Ottima la distribuzione di Bosio, che manda in doppia cifra tutte le principali bocche da fuoco milanesi: Egonu (14 punti), Lanier (11) e Piva (10). Tre punti importanti che permettono a Vero Volley di salire a quota 30 in classifica, riagganciando momentaneamente Conegliano in vetta, con le venete che devono ancora disputare la propria gara di giornata.

La Numia parte con il piede giusto e nelle primissime battute tenta subito un primo allungo, ma Talmassons ricuce lo svantaggio. Milano prende il largo nella fase centrale e scappa grazie al break al servizio di Danesi (11-16). Efficaci soprattutto a muro, le ragazze di Blengini gestiscono il margine fino alla chiusura, siglata da Kurtagić con un primo tempo vincente (18-25).

Nella seconda frazione Vero Volley riparte con la stessa intensità, senza concedere spazio alle padrone di casa. Ancora una volta è il turno in battuta di Danesi a favorire l’allungo milanese, con la centrale che mette in difficoltà la ricezione friulana fino al 2-9. Piva si fa poi trovare pronta in attacco, mentre Bosio gestisce con precisione la regia, coinvolgendo efficacemente Egonu, Lanier e le centrali, permettendo alla Numia di scavare il solco. Il vantaggio cresce progressivamente e Milano mantiene saldamente il controllo del gioco. E’ ancora Kurtagić a porre il sigillo finale sulla frazione, questa volta con un monster block (14-25).

Nel terzo set le meneghine conservano lo stesso atteggiamento dei primi due parziali, mantenendo alta l’intensità e non lasciando particolari occasioni alle avversarie. Dopo un avvio positivo, la formazione di Blengini strappa nuovamente a metà set, trascinata dalle proprie soluzioni offensive. Egonu e Lanier consolidano il punteggio e la Numia Vero Volley Milano porta a casa il match dopo un errore al servizio di Frosini (17-25), conquistando così tre punti importanti per riprendere la corsa in campionato.

I protagonisti

Francesca Scola (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sapevamo di affrontare una squadra di altissimo livello. Abbiamo provato a metterle in difficoltà, ma Milano ha dimostrato tutta la sua qualità. Giocare davanti a un pubblico così numeroso è stato davvero emozionante e ringraziamo tutti i tifosi per il sostegno. Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite, fondamentali per il nostro obiettivo salve » .

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano) « Siamo state brave: non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma questa sera abbiamo fatto bene, soprattutto perché questo non era un campo semplice. Talmassons ha dimostrato di saper mettere in difficoltà tante squadre, quindi nella vittoria di oggi c’è tanto merito nostro nell’aver messo qualità da subito. La gestione del muro-difesa è stata una chiave importante della partita: abbiamo murato e difeso bene specialmente contro le bande e credo che questa sia stata la chiave del gioco. Adesso ci attende la Champions League con una trasferta non semplice: pensiamo a riposarci un po’ e poi studieremo l’avversario ».

Il tabellino

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (18-25 14-25 17-25) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 2, Grabic 6, Herrera Blanco 4, Frosini 15, Bakodimou 1, Gannar 2, Mistretta (L), Rossetto 1, Vighetto, Lengweiler, Schmit, Cassan, Barbazeni. Non entrate: Molinaro. All. Parazzoli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio, Lanier 11, Danesi 10, Egonu 14, Piva 10, Kurtagic 8, Fersino (L), Sato 1, Dautova 1, Tapia Cruz 1, Sartori, Boldini. Non entrate: Di Napoli, Vazquez Gomez. All. Blengini.

ARBITRI: Rossi, Faia. Durata set: 26', 24', 22'; Tot: 72'.

BATTUTE: Cda Volley Talmassons Fvg 1 ace, 8 err; Numia Vero Volley Milano 4 ace, 9 err.

ATTACCHI: Cda Volley Talmassons Fvg 28 vinc, 8 err; Numia Vero Volley Milano 41 vinc, 8 err.

MURI: Cda Volley Talmassons Fvg 2 vinc; Numia Vero Volley Milano 11 vinc.

MVP: Anna Danesi (Numia Milano)

Spettatori: 3500