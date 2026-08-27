Musica, domani MC Menor Jp a Fiesta

Dopo il successo della prima esibizione , il giovanissimo MC Menor JP, re dello streaming e di TikTok, astro nascente delle periferie di San Paolo, torna come special guest venerdì 28 Agosto al Fiesta Roma Latin Festival . MC Menor JP, il giovanissimo fenomeno che sta rivoluzionando la scena del funk brasiliano a livello globale a soli sedici anni, MC Menor JP (all'anagrafe Jean Paulo) è già considerato uno dei portavoce più influenti della nuova ondata della musica urban sudamericana. Originario di San Paolo, l'artista ha saputo intercettare lo spirito della sua generazione fondendo le radici del Funk Ostentação con le sonorità elettroniche e ipnotiche del Funk Mandelão, caratterizzato da beat incalzanti, bassi distorti e un ritmo sincopato nato per far ballare.I suoi testi raccontano la realtà del riscatto sociale, i sogni dei giovani delle favelas e la voglia di divertirsi, il tutto supportato da metriche veloci e da un carisma importante. Tracce diventate virali su TikTok e stabilmente nella Top 50 di Spotify hanno superato i confini del Brasile e di conquistato le piste da ballo di tutta Europa.