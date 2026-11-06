Roma Vis Nova, arriva Posillipo

ROMA - Non bisogna farsi ingannare dalla classifica, ma giocare senza pensieri e cercare la vittoria. La Roma Vis Nova dopo il successo ottenuto la scorsa settimana sul campo del Telimar cercherà il bis. Domani allo Stadio del Nuoto di Monterotondo alle ore 17 (con diretta sul canale youtube della società) se la vedrà con il Posillipo. Una partita difficile, da prendere con le molle. Sappiamo quanto la squadra di Calcaterra abbia in casa un’altra marcia, che deve inserire se vuole battere una squadra di calibro e blasone come quella campana. E attenzione alla classifica perché il Posillipo ha 6 punti in graduatoria frutto delle due vittorie contro Lazio e Telimar, ma ha avuto un calendario molto difficile affrontando Savona, Brescia e Pro Recco. Una realtà che disputa le coppe e vola nei piani alti. I romani, dal canto loro, proveranno a fare il colpaccio e alimentare l’azione della settimana passata. Contro l’Ortigia il successo è sfuggito per un calo a metà gara, fattore che non si dovrà ripetere. La squadra di ritorno da Palermo si è allenata bene in settimana ed è motivata.