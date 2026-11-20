Una partita che rappresenta tanto in termini di classifica e anche di continuità. Contro l’Iren Genova Quinto è scontro salvezza. Un match da vincere sia per i tre punti, sia per dare fiducia alla squadra e potersi allontanare dalle zone rosse. Domani allo Stadio del Nuoto di Monterotondo alle ore 17.00 (diretta YouTube sul canale della società) arriverà la compagine ligure. Le due realtà lottano per lo stesso obiettivo. La squadra di Calcaterra è in crescita e anche la sconfitta nella scorsa giornata contro il Trieste ha dato delle indicazioni positive. Contro una squadra di livello superiore i leoni se la sono giocata fino ai minuti finali, dimostrando di potersi affermare con coraggio e carattere. Ora in casa, nel vero fortino, i leoni sono chiamati in questa ottava giornata a raccogliere i frutti del lavoro e di conquistare la terza vittoria stagionale. In graduatoria la Roma Vis Nova è in ottava posizione con 7 punti, mentre Quinto in penultima con 4 punti: una vittoria e sei sconfitte per i liguri. Attenzione a Puccio, il loro terminale offensivo. La Vis Nova può contare su Mercep e Muscat, mentre è ancora ai box Jerko Penava.