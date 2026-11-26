La ruota gira. Bisogna già immaginarla come una Ninna Quario che porta la sua bambina sulle piste di Cervinia, una bambina terremoto a spazzaneve, sognando di diventare brava quanto la mamma, magari ritrovandosela fra trent’anni persino più forte di lei. Più forte di tutte. Questa versione fantasy di Federica Brignone sboccia in modo deciso e definitivo proprio sciando sulle piste di Cervinia. Salita in quota per cercare la Tigre, ha trovato solo un dolore più cocciuto delle sue migliori intenzioni. Così, parlando chiaro e netto, stavolta ha tirato la riga: «È andata bene l’anno scorso, con quell’impresa dei due ori olimpici. Ma non sono più disposta a sopportare il dolore di un anno fa».

Game over. Finisce il più bel gioco dello sci femminile italiano. La leggenda della Brignone invincibile, che un popolo intero avrebbe appassionatamente perpetuato all’infinito, sfuma tra i titoli di coda malinconici. Nello stesso istante si apre già quella di Record&Ricordi, con la sua mole monumentale di imprese e di trofei. Più che altro, chi si scorderà mai quella postura e quello stile, tra i paletti degli slalom e della celebrità. O così o fine, si è detta salendo a Cervinia. Dentro o fuori. Tutto o niente. La sua gamba ha deciso per lei, imponendosi su cuore e ragione. Un modo impietoso di indicare l’uscita, ma uscita s’impone. A vent’anni si può provare e riprovare fino all’esaurimento, a trentasei bisogna trovare la forza di guardarsi allo specchio e tirare conclusioni di sola dignità. Un’altra Brignone, una mezza Brignone, una Brignone dolente e magari frignona, la rifiuta lei per prima. Non è portando in giro una versione patetica di sé che si può allungare l’elastico del successo e della popolarità. Inutile, anzi puerile, chiedersi se faccia bene o faccia male: fa quello che si sente. Il che nella vita resta l’unica strada per la felicità, almeno quella possibile e a portata di mano.

Per gli altri deve bastare una certezza: se non è riuscita a rialzarsi lei, la signora dei rialzi, significa che davvero deve finire, qui e adesso. Ci evitiamo se non altro la chiusura peggiore, il finale dei tormenti e delle frustrazioni, il finale che avrebbe scolorito l’immagine nitida e sgargiante della Brignone travolgente, il carrarmato più dolce ed elegante che sia mai comparso su pista da sci. Resta inteso che l’Italia in questo momento non perde solo un’atleta d’alta gamma: perde un simbolo e un modello a largo raggio, l’esempio rassicurante di come non proprio necessariamente il fenomeno debba essere divo, divino, diveggiante. Se un ricordo ci lascia Federica, è proprio questo: anche la migliore può essere molto più donna che primadonna.