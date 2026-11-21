La bicicletta come mezzo sportivo nasce in Francia e Inghilterra a metà Ottocento, con i primi velocipedi a pedali che rivoluzionarono la mobilità individuale, ma è negli Stati Uniti, in California, che negli anni Settanta un gruppo di appassionati della zona di Marin County, tra cui Gary Fisher e Joe Breeze, trasforma vecchie biciclette da spiaggia con telai rinforzati e freni a tamburo in mezzi adatti ai sentieri sterrati del Mount Tamalpais, dando ufficialmente vita alla mountain bike moderna, che nel giro di un decennio ha conquistato mercato e competizioni in tutto il mondo. Il cicloturismo, invece, ha una tradizione più antica e diffusa, legata ai lunghi viaggi in bicicletta attraverso l’Europa fin dal primo Novecento, quando i primi viaggiatori iniziarono a raccontare l’attraversamento di interi continenti su due ruote. La bellezza di questa disciplina è nella libertà di attraversare paesaggi diversi mantenendo comunque un contatto diretto con l’ambiente, gli odori, i suoni e i cambi di altitudine del territorio attraversato, in un’esperienza che unisce lo sforzo fisico al piacere della scoperta progressiva del paesaggio, tappa dopo tappa, borgo dopo borgo. L’attrezzatura necessaria comprende la bicicletta specifica, da cicloturismo con telaio robusto e portapacchi o mountain bike con sospensioni e copertoni tassellati, casco obbligatorio, abbigliamento tecnico e, per i percorsi più lunghi, borse portapacchi o zaino idrico con kit di riparazione.