Buona Virtus a Rieti: batte di misura la Sebastiani

Dopo il tributo riservato dal pubblico reatino agli ex di giornata Rodriguez e Piunti durante la presentazione delle squadre, coach Davide Villa sceglie il quintetto iniziale composto da Amato, Visintin, Jelinek, Leggio e Bortolin. Non prende parte alla gara Piunti, fermato da alcuni leggeri acciacchi fisici, mentre Amato è costretto ad abbandonare anzitempo il parquet, tenuto precauzionalmente a riposo dopo una leggera contusione per il resto della partita. In panchina anche Odzebe, attualmente in prova.

La Virtus approccia la sfida con grande aggressività, nei primi possessi recupera due palloni e mette a referto i primi quattro punti dell’incontro. Il primo canestro del match per la Sebastiani lo firma Devonte Green con una tripla. La Virtus risponde bene tenendo forte in difesa sulle iniziative reatine. Rodriguez firma il primo vero allungo capitolino sul 12-8 a 3’00’’ dalla prima sirena. Sono ancora i liberi dell’ex di giornata a mettere il sigillo sul primo quarto, che si chiude sul 17-13 in favore della Virtus GVM Roma 1960.

Botta e risposta a inizio secondo quarto, alla tripla di Imbrò risponde Chiera da tre punti. Le difese prevalgono sugli attacchi e nessuna delle due formazioni riesce a scavare un solco significativo: a 3’55” dall’intervallo lungo il tabellone recita infatti 25-24 per la Virtus. Green, oggi particolarmente ispirato e già a quota 14 punti nel primo tempo, a 1’10” dalla sirena firma il primo sorpasso reatino della serata sul 30-29. Nonostante la poca precisione da tre punti, la Virtus GVM Roma 1960 chiude avanti la seconda frazione sul 31-33. Al rientro dall'intervallo la Virtus non scende di tono. Con palloni recuperati, rimbalzi offensivi e i due punti di Visintin costringono a 8'34” dal termine del quarto coach Fabrizi al time out. Il quarto è caratterizzato da parziali e controparziali, il primo vero strappo lo dà la Sebastian con un break di 11-0 sul finire del quarto.

La Virtus non accusa il colpo e approccia bene la quarta frazione con Visintin e Toscano, riportandosi ad un solo possesso pieno di svantaggio. Nel momento di maggiore pressione virussina sale ancora in cattedra Devonte Green, ridando ossigeno sul +10 ai suoi. Fa il suo esordio a 4:00 dalla fine in maglia Virtus Odzebe, mandando a bersaglio dall’angolo la tripla del -7 al suo primo pallone toccato. Pullazi alimenta ancora la rimonta, dilatando il parziale sull’8-0, riportando a sole due lunghezze di distanza i suoi. Il finale è un thriller: a 50 secondi dalla fine Chiera fa 1/3 in lunetta, commettendo poi fallo su Piccin. Il numero 10 reatino fa 1/ 2 in lunetta. Gli ultimi 10 secondi la Virtus ha la palla per vincere, ma il tiro di Jelinek va fuori, chiudendo la partita sul 61-59.

Il commento di coach Villa: “Sono soddisfatto dei primi due quarti, abbiamo preso tiri aperti che potevano avere un'altra sorte, ma sono contento per l’approccio messo dai ragazzi in campo. Negli ultimi due quarti Rieti ha alzato l’intensità, l’assenza di Piunti ci ha costretto a giocare con quintetti anomali con Leggio e Pullazi da centro. Adesso ci concentriamo sull’impegno di mercoledì, cercando di dare il massimo davanti ai nostri tifosi per il trofeo Ancillotto”.

Real Sebastiani Rieti 61

Virtus GVM Roma 1960 59

Parziali: 1Q:13-17, 2Q:31-33, 3Q:51-44, 4Q:61-59

Arbitri: Gai, Barbieri, Picchi

Real Sebastiani Rieti - White 8, Fatone ne, Obljubech, Bellini ne, Imbrò 5, Green 19, Piccin 5, Rota 8, Deme 6, Jerkovic 4, Severini 5, Bartoli ne, Sow 1, allenatore Fabrizi

Virtus GVM Roma 1960 - Chiera 8, Amato, Toscano 1, Odzebe 3, Jelinek 4, Visintin 11, Rodriguez 9, Leggio 6, Bortolin 4, Pullazi 13, allenatore Villa

foto Sebastian Rieti