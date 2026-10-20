Veronesi: “La Maxima Roma ha qualità”

Tutto facile contro la Bertram?

«Non scherziamo. Merito della nostra squadra, della convinzione che abbiamo messo in campo. Sì, sono un tiratore e questa è la mia caratteristica, ma senza l’aiuto degli altri non avrei potuto mettere insieme le cifre di domenica».



Fare canestro è una dote innata o costruita nel tempo?

«Chiaro che che ci sia qualcosa che ho dentro. Mi è sempre piaciuto metterla dentro, però senza l’applicazione in ogni allenamento, in ogni estate quando il campionato si ferma, non sarei arrivato fino a qui. Un po’ di talento, certo, ma anche tanto, tantissimo sacrificio».



Il successo a Tortona vi apre nuove prospettive?

«Presto per dirlo. La realtà è che venivamo da una gara a Tenerife non molto brillante. Vincere, e nel modo in cui l’abbiamo fatto, contro Tortona è una bella iniezione di fiducia. Ma ora siamo appena atterrati a Roma e dobbiamo già proiettarci alla sfida di Eurocup di domani contro la Reyer Venezia».



Una volta per tutte: giocare in Europa dà o toglie nel corso di una stagione?

«Per noi, che siamo una squadra formatasi da poco, è utile andare in campo spesso. Certo, viaggiare può prosciugare le energie, però aiuta anche a conoscersi meglio. Prendiamo la difesa: lì ci sono meccanismi che la partita consente di meccanizzare in minor tempo. Si è visto domenica scorsa come le cose siano sicuramente migliorate».



C’è un giocatore a cui si è ispirato?

«Kobe Bryant è stato sempre un mio mito, anche se non era un tiratore puro. Per le qualità che ho allora dico Belinelli, credo non serva spiegare perché».



Che obiettivi si pone la Maxima Roma?

«Sembra scontato, ma viviamo giorno dopo giorno non alzando mai troppo lo sguardo. Dobbiamo costruirci un futuro solido senza fare voli pindarici, rimanendo coscienti delle nostre qualità e di ciò che dobbiamo inevitabilmente migliorare».



Quando è arrivata la chiamata dal club di Matiasic è rimasto sorpreso?

«Sì, non lo nego. Ci ho messo poco ad accettare. Un po’ per il progetto, un po’ perché venivo a giocare a Roma, potendo anche disputare l’Eurocup. Qui ti rendi conto che c’è grande attesa, molte aspettative e che ogni partita che andiamo a giocare assume un valore maggiore di altre. È un onore e, come si dice, anche un onere essere un giocatore della Maxima».



Come vive la concorrenza cittadina?

«È uno stimolo in più per cercare di fare sempre meglio. Lo sport è fatto di concorrenza, di sfide storiche. Vogliamo diventi così anche a Roma. Nell’immaginario dei tifosi della Capitale questo ci stimola ancora di più».



Torniamo al campo. Bello per un tiratore giocare accanto a Bilan?

«Miro è un giocatore che semplifica il tuo stare in campo. È un piacere averlo accanto. Poi però se mi scarica la palla devo fare canestro, altrimenti di che vogliamo parlare?».



Cosa deve fare per ritrovare l’azzurro?

«Canestro, ma non solo. Vorrei convincere coach Banchi con buone prestazioni sia in attacco sia in difesa. Nel gruppo azzurro ci sono stato e vorrei tornarci. Non sono presuntuoso e ringrazio già di averne fatto parte. L’esordio lo ricordo bene, fuori casa, lontano dai miei affetti ma con tanto orgoglio. Io ci spero ancora perché vestire la canottiera con lo scudetto tricolore sul petto è un’emozione difficile da spiegare».