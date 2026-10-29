BC Roma a Trastevere con i ragazzi della Smit

ROMA, 29 ottobre 2026 – Tanti canestri, divertimento, foto e sorrisi nell’incontro di questo pomeriggio tra BC Roma e i ragazzi di Smit Roma presso il Centro Sportivo Roma Uno a Trastevere, nel cuore della Capitale. Un’ora insieme e nella quale più di sessanta ragazzi con le rispettive famiglie non hanno solo potuto ammirare da vicino Nico Mannion e compagni, ma diventare protagonisti giocando assieme. E così il pallone da basket diventa come un mondo capace di stare tra le mani di chi lo tiene e il passaggio la forma di comunicazione più diretta che ci sia, anche più della parole.

Lo stupore dei ragazzi è stato totale quando dall’ingresso principale del centro sportivo hanno varcato la soglia Nico Mannion, Gerald Ayayi, Kelly Olynyk, Trentyn Flowers e Paul Watson, accompagnati dal Club Manager, Emanuele Curti, e dal Team Manager, Gianluca Marchetti

“E’ bellissimo vedervi ed essere qui”, le parole del capitano di BC Roma, Nico Mannion, salutando i ragazzi presenti. “Il basket è lo sport più bello del mondo, divertitevi sempre. Le amicizie che fate durante questa esperienza sono quelle che vi rimarranno per tutta la vita”, ha aggiunto. Poi l’invito al Palazzetto per vedere una gara di BC Roma. “Vi aspettiamo!”. Poi canestri, schiacciate, tiri liberi, palleggi, uno contro uno e tanto divertimento tra i ragazzi di Smit Roma e i giocatori della squadra giallorossa. Non sono mancate nemmeno le interviste dei più piccolini ai loro nuovi idoli.

Un pomeriggio volto anche a consolidare una collaborazione nata a settembre tra BC Roma e Smit Roma sul fronte della pallacanestro giovanile con le squadre impegnate nei campionati Under13 gold ed Esordienti e con il minibasket. Una condivisione di un percorso che non si limita alla creazione di una sempre più strutturata filiera giovanile per la valorizzazione delle competenze e del lavoro sul territorio, ma si espande alla volontà di trasmettere valori positivi che lo sport, e la pallacanestro in particolare, tramandano, quali il rispetto dell’avversario, il fair play e l’inclusione abbattendo ogni forma di barriera, economica o sociale che sia.

“La ventata di entusiasmo e le opportunità rappresentate dal ritorno di Roma nella Serie A del basket sono davvero positive per tutto il movimento - le conclusioni affidate a Roberto Attanasi, presidente Asd Smit Roma Centro -. Basta vedere come ha risposto la Smit con le famiglie e con bambine, bambini del minibasket e coi ragazzi delle nostre squadre Esordienti e Under13 gold affiliate a BC Roma per la stagione in corso. Siamo sempre in tanti al PalaTiziano a tifare durante le partite in casa di A e EuroCup e quanto avvenuto oggi nella nostra storica casa di Trastevere, con giocatori di quel livello venuti a incontrare e palleggiare coi nostri ragazzi non può che far bene al cuore e essere indicativo di una collaborazione che auspichiamo che sia lunga lunga e proficua, per noi della Smit, per la BC Roma e per la città. Particolare attenzione la dedicheremo come sempre ai risvolti sociali della nostra attività ponendo sempre al centro dei nostri programmi i nostri piccoli grandi atleti”.