E passato un po’ di tempo.

«Alla finale non c’ero ma ricordo di aver visto la partita vinta con la Grecia. Ero con Ciarrapico: lui presidente della Roma, io vicepresidente».



Il basket di oggi?

«Sta facendo la sua strada. Le Nazionali hanno avviato un percorso virtuoso, le ragazze soprattutto stanno andando benissimo e vincono anche a dispetto di qualche assenza pesante».



Sarà la prima di Luca Banchi con il doppio incarico: ct e allenatore di club.

«In passato ho sostenuto che alla Nazionale serviva un tecnico a tempo pieno e come filosofia può essere la cosa migliore. Ma sto rivedendo la mia posizione: un allenatore che vive la panchina tutto l’anno è sicuramente più “pronto” quando poi siede su quella della Nazionale. Perché avrei dovuto privare Banchi dell’esperienza di Milano? Alla fine, comunque, la differenza viene dalle persone e da questo punto di vista sono molto tranquillo: la Nazionale non sarà trascurata».



Grande città o provincia. Il basket dove abita?

«Lo ripeto da sempre e chi mi attribuisce cose diverse sbaglia: le grandi città creano entusiasmo e attenzione mediatica, la provincia rappresenta la tradizione del basket italiano. Sarebbe una bestemmia per me sostenere una cosa diversa e penso di essere ancora nell’età della ragione».



Roma sta vivendo un momento particolare, con due squadre, BC e Maxima, nate nel giro di pochi mesi.

«Io penso che i loro dirigenti stiano facendo miracoli. Allestire una squadra all’ultimo momento è un’operazione complessa e posso soltanto complimentarmi con loro».



Le squadre della Capitale non sono diventate troppe? Cosa devono pensare i tifosi della Virtus o della Stella Azzurra?

«Ma questa è la realtà delle grandi città, è successo lo stesso in passato. Anche Milano ha situazioni simili».



Il trasferimento dei titoli sportivi, molto americano, però lascia perplessi.

«Può piacere o non piacere, ma se la legge lo prevede, Petrucci non può fare niente. So che in molti mi insultano ma questa gente dovrebbe anche dire cosa può fare la Federazione. Comunque gli insulti sono la mia forza, dovessero smettere di arrivare, vorrebbe dire che non conto più».



E i posti assegnati in Eurolega? Non dovrebbe contare il merito sportivo?

«Su questo non posso esprimermi né voglio dare giudizi. Ora se ne riparla perché è coinvolta la Maxima che sta faticando in campionato ma l’Eurolega ha sempre fatto così: un circuito chiuso, come la Nba. Su questo non possono insultarmi».



Lo sport italiano è in salute?

«Com’è che si dice? Chi ha la cassa comanda. Per questo rivolgo dei grandi complimenti a Mezzaroma e Nepi Molineris per il lavoro che stanno facendo con Sport e Salute. Così come stanno lavorando bene Buonfiglio e Mornati al Coni».



Il calcio invece?

«Io sto con Mancini. Sfido chiunque a dire quanti giocatori si conoscevano tra quelli convocati da lui. Sa quello che fa, ci vuole tempo e pazienza ma sta lavorando bene».

Giovanni Malagò o Adriano Galliani?

«Sono due amici. Con Malagò ci conosciamo da anni, Galliani ha vinto tutto con il Milan quando io ero in Federcalcio. So quanto gli piace il basket».



Quindi Galliani!

«No no, devo stare attento a quello che dico, perché ogni cosa potrebbe essere interpretata male. Per me sono alla pari».



Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha sostenuto ieri su Tuttosport che uno dei mali del calcio è il modo in cui si elegge il presidente: le componenti pensano ai loro interessi e non a quello comune. È corretto?

«Nel 90% dei casi Binaghi dice cose giuste ma su un 10% può sbagliare. La federazione di uno sport di squadra ha nei club una controparte fortissima. Bisogna dialogare con le società dietro le quali ci sono grandi imprenditori. Non è una dinamica semplice».



Capitolo elezioni federali. Dopo i successi di Milano-Cortina, Flavio Roda (sport invernali) e Andrea Gios (Ghiaccio) non sono stati rieletti. Hanno preso la maggioranza dei voti ma non hanno superato la tagliola del 66,7% perdendo la poltrona.

«Una stortura nata da una regola sbagliata. La maggioranza voleva loro ma sono stati esclusi per la legge dei tre mandati. Non dovrebbe essere la politica a togliere le persone, queste cose le fa il Signore. Loro avevano avuto più voti di tutti».



Poca Nazionale di basket a Roma per evitare le gigantesche richieste di biglietti omaggio: verità o leggenda metropolitana?

«Mi viene un grande sorriso. Ci vediamo al PalaEur».