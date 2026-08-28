Biglietti Courmayeur Cup: programma 2026, squadre e come acquistarli
Al Courmayeur Sport Center andrà in scena la 3ª edizione della Courmayeur Cup, appuntamento che anticipa l’inizio della nuova stagione di Serie A1 e riunisce le prime quattro squadre classificate dell’ultima Serie A1.
Sul nostro circuito Corriere dello Sport- Vivaticket sono già disponibili i biglietti.
Sfida tra le quattro protagoniste della Serie A1
ll programma della Courmayeur Cup 2026 si sviluppa su due giornate:
- Sabato 26 settembre
◦ Ore 15:30: Conegliano-Novara
◦ Ore 18:15: Scandicci-Milano
- Domenica 27 settembre
◦ Ore 15:30: finale per il 3° posto
◦ Ore 18:00: finalissima
Conegliano arriva da campione d’Italia, Novara torna a Courmayeur dopo aver conquistato l’edizione 2025, mentre Milano riparte con Paola Egonu, confermata anche per la stagione 2026/27. Le quattro formazioni saranno inoltre protagoniste della prossima Champions League.
Acquista qui i biglietti.
Biglietti Courmayeur Cup 2026
I biglietti per la Courmayeur Cup 2026 sono acquistabili online attraverso la pagina dedicata all’evento. È possibile scegliere tra la giornata di sabato 26 settembre, dedicata alle semifinali, e quella di domenica 27 settembre, quando verranno disputate le due finali, verificando direttamente online le disponibilità. Il titolo di ingresso è valido per entrambe le partite previste nella giornata scelta: con un solo biglietto sarà quindi possibile assistere alle due semifinali del sabato oppure alle due finali della domenica.
Due partite, quattro grandi squadre: acquista i biglietti della Courmayeur Cup.
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