Biglietti Courmayeur Cup: programma 2026, squadre e come acquistarli

La Courmayeur Cup 2026 torna il 26 e 27 settembre con quattro protagoniste della Serie A1 femminile. Conegliano, Scandicci, Milano e Novara si sfidano al Courmayeur Sport Center: i biglietti per assistere al torneo sono disponibili online

2 min

Pubblicato il 28.08.2026, 10:17

PallavoloCourmayeur CupValle D'Aosta

Al Courmayeur Sport Center andrà in scena la 3ª edizione della Courmayeur Cup, appuntamento che anticipa l’inizio della nuova stagione di Serie A1 e riunisce le prime quattro squadre classificate dell’ultima Serie A1.
Sul nostro circuito Corriere dello Sport- Vivaticket sono già disponibili i biglietti.

Sfida tra le quattro protagoniste della Serie A1 

ll programma della Courmayeur Cup 2026 si sviluppa su due giornate:

  • Sabato 26 settembre
    ◦ Ore 15:30: Conegliano-Novara
    ◦ Ore 18:15: Scandicci-Milano
  • Domenica 27 settembre
    ◦ Ore 15:30: finale per il 3° posto
    ◦ Ore 18:00: finalissima

Conegliano arriva da campione d’Italia, Novara torna a Courmayeur dopo aver conquistato l’edizione 2025, mentre Milano riparte con Paola Egonu, confermata anche per la stagione 2026/27. Le quattro formazioni saranno inoltre protagoniste della prossima Champions League.
Acquista qui i biglietti.

 

Biglietti Courmayeur Cup 2026

I biglietti per la Courmayeur Cup 2026 sono acquistabili online attraverso la pagina dedicata all’evento. È possibile scegliere tra la giornata di sabato 26 settembre, dedicata alle semifinali, e quella di domenica 27 settembre, quando verranno disputate le due finali, verificando direttamente online le disponibilità. Il titolo di ingresso è valido per entrambe le partite previste nella giornata scelta: con un solo biglietto sarà quindi possibile assistere alle due semifinali del sabato oppure alle due finali della domenica.
Due partite, quattro grandi squadre: acquista i biglietti della Courmayeur Cup.

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS