Biglietti Milan-Lecce: assicurati il tuo posto a San Siro

Il Milan di Amorim è partito con due vittorie nelle prime due giornate , battendo prima il Torino per 2-1 e poi il Venezia per 2-0 a San Siro. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha invece raccolto tre punti all'esordio contro il Venezia , prima della sconfitta con la Roma. Milan-Lecce arriva così nelle prime settimane di una stagione ancora tutta da scrivere. Acquista qui i biglietti



Milan-Lecce: due squadre in cerca di conferme

Il Milan sta cercando rapidamente una nuova identità sotto la guida di Amorim e le prime uscite hanno già acceso i riflettori su Gonçalo Ramos, chiamato a diventare un riferimento dell’attacco rossonero. Il portoghese ha trovato il primo gol a San Siro contro il Venezia, mentre il tecnico continua a lavorare sugli equilibri e sui meccanismi di una squadra profondamente rinnovata. Anche il Lecce ha mostrato spunti interessanti in questo avvio di campionato. Gorter e Tiago Gabriel, protagonisti con un gol a testa nel successo di Venezia, sono tra i giocatori che hanno già dato le prime risposte positive della stagione.

A San Siro servirà una prova di carattere per provare a sorprendere il Milan.

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Come assistere alla partita a San Siro

L'appuntamento è fissato per domenica 20 settembre alle 20:45, nella 5ª giornata giornata della Serie A Enilive 2026/27. I biglietti sono già disponibili: per chi vuole assistere alla sfida dagli spalti e vivere l'atmosfera del Giuseppe Meazza, è possibile scegliere il proprio posto attraverso il circuito dedicato. Acquista ora i biglietti Milan-Lecce sul circuito Corriere dello Sport–Vivaticket.