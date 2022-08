C'è Juve-Napoli in Inter Miami-Toronto

ROMA - C'è Napoli-Juve in Inter Miami-Toronto sfida della Mls che si giocherà tra poche ore (ore 2 italiane). Da un lato il Pipita Higuain, dall'altro Insigne e Bernardeschi. L'argentino è il solo che ha indossato entrambe le maglie. Seppur appesantito da qualche chilo aggiunto, con Gonzalo non puoi mai distrarti. Basta che ti giri un attimo e arriva la palla in rete. È reduce da una tripletta contro contro Cincinnati. Nella formazione allenata da Bob Bradley decisamente Bernardeschi è in grande forma (4 gol in sei gare) ed è diventato subito un idolo della tifoseria dei Reds. Anche Insigne sta salendo di condizione (2 gol in 4 gare).