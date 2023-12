Diretta Superlega, le reazioni e gli scenari dopo la sentenza: segui LIVE

9:25

De Laurentiis: "Facciamo una Serie E"

"Farei subito una serie E, dove E sta per élite. Sole squadre di città con un numero rilevante di tifosi. Allora io dico: alle 7/8 squadre che egemonizzano la classifica, aggiungiamone altre 7 che possono avere le stesse ambizioni. E chiudiamo a 14 posti nella serie d'élite. Poi due gironi di Serie A da 20 squadre. E il resto è dilettantismo, che funga da vivaio".

9:15

De Laurentiis: "Svolta epocale"

Tra i favorevoli alla Superlega c'è il Napoli di De Laurentiis. Il massimo dirigente azzurro ha commentato così la svolta: "La posizione dominante di Uefa e Fifa, che oggi l'Europa censura, è servita a elargire bonus in cambio di consenso. Chi ha governato fin qui da monopolista non ha compreso che il calcio è un'impresa e ha bisogno di fatturati crescenti. Se io investo centinaia di milioni per partecipare a un circo che distribuisce noccioline, non fa utili e mi costringe a giocare sempre di più per tenere in piedi un carrozzone improduttivo, il gioco non vale la candela".

9:00

Superlega, la chiave inglese

Il commento del direttore Ivan Zazzaroni dopo il verdetto di ieri.

