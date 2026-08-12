Muscoli e scudo: il metodo Orsato

Extra Omnes . Come un maestro delle celebrazioni liturgiche nel giorno del Conclave, il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B - « chiamatemi allenatore », la sua richiesta - ha fatto vedere ai giornalisti un accenno di allenamento in stile marines nella frescura di Cascia - scatti, ripetute, circuiti - e poi ha chiuso le porte dell’aula magna del Grand Hotel. «Tutti fuori». Dentro, solo la nuova squadra di Daniele Orsato, fatta di 43 arbitri, 72 assistenti e 24 specialisti al video , più i fedelissimi Banti, Carbone, Gava, Giallatini e Giannoccaro. Ha avuto sei giorni di riunioni per trasmettere concetti e idee , ieri però ha voluto comunque congedarsi dai suoi con gli effetti speciali. I panni sporchi vorrà lavarli in casa, non c’è dubbio, tanto che non vanno esclusi cambiamenti nelle modalità di comunicazione in Open Var. Così si è espresso a porte chiuse: «Se abbiamo lavorato così duramente, come possiamo fallire? Possiamo sbagliare come singoli, ma resterò orgoglioso di voi e non mi sentirete mai condannarvi pubblicamente per un errore », prima di mostrare un video emozionale con la canzone “Zitti e Buoni” dei Maneskin in sottofondo - «La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla»: frase non casuale - e che si è concluso con le parole di Al Pacino nel film “Ogni maledetta domenica”: «Siamo all’inferno. O noi risorgiamo come collettivo, o saremo annientati individualmente». Insomma, ha parlato alla pancia dopo aver convinto le menti. Per qualcuno ha forse esasperato un po’ troppo i toni, ma in questo modo il nuovo responsabile ha chiesto una reazione d’orgoglio ai fischietti dopo la stagione con più polemiche nella storia recente.

La scalata di Orsato

La sua scalata è figlia delle lacerazioni interne a questa associazione. Nel 2025-26 è stato designatore della Can C dopo le dimissioni “indotte” di Ciampi - da qui i 13 mesi di squalifica per il presidente Zappi, decaduto -, nel 2026-27 guiderà la CAN nazionale (A e B) in seguito all’inchiesta su Rocchi, costretto al passo indietro e oggi, con l’archiviazione in arrivo, annoverabile tra le vittime del caos attorno all’Aia. Orsato non si cura di voci e dietrologie: «Ho la corazza», sussurra. Del resto, è stato sempre un arbitro muscolare, dicevano addirittura fosse nemico del Var («ma mi arrabbiavo con me stesso, non con la tecnologia»), e questa sua personalità ha voluto manifestarla. A fine allenamento, ieri, si è rivolto così a Sozza: «Tutti in sala, non deve mancare nessuno. Scrivi nel gruppo a nome mio di presentarsi puntuali». A Sacchi, invece, ha dedicato una piccola lezione a bordo campo: «Anche non fischiare è una scelta. Ricorda: fai 99 cose giuste e una sbagliata e ti metteranno in croce per quella».

"Prendetevela con me se i miei arbitri sbagliano". Sulle perdite di tempo: "Saremo intransigenti"

In conferenza stampa ha dettato poi la linea del suo mandato: «Prendetevela con me se i miei arbitri sbagliano, se le cose andranno male è giusto che vada a casa io». E ancora: «Al centro c’è l’arbitro, non il Var. Dobbiamo tornare a essere credibili e allenarci meglio, studiare di più le tattiche delle squadre». Tra le novità che più gli stanno a cuore, il giro di vite sulle perdite di tempo. «Saremo intransigenti». Chiosa finale sulle pressioni delle società: «Non dirò mai “me ne infischio”, ma non cercherò compromessi. Le intercettazioni? Il senso di responsabilità gli arbitri lo apprendono nelle sezioni». Muscoli e disciplina per uscire dal pantano.