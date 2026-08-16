Liverpool-Como diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Liverpool-Como, seconda sfida di giornata. Stavolta a porte aperte, nella meravigliosa cornice di Anfield Road. Ultima amichevole del precampionato per la squadra di Cesc Fabregas, ad una settimana dal primo impegno in campionato con l'Udinese e a pochi passi dal debutto in Champions League. In casa Reds, invece, si è aperto un nuovo ciclo, con la società inglese che si è affidata alle idee e al gioco di Iraola. Segui la partita in diretta su CorriereDelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.