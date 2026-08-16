Amichevoli
domenica 16 agosto 2026
Anfield
19:00
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domenica 16 agosto 2026
Anfield
Liverpool-Como diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE
Liverpool-Como, seconda sfida di giornata. Stavolta a porte aperte, nella meravigliosa cornice di Anfield Road. Ultima amichevole del precampionato per la squadra di Cesc Fabregas, ad una settimana dal primo impegno in campionato con l'Udinese e a pochi passi dal debutto in Champions League. In casa Reds, invece, si è aperto un nuovo ciclo, con la società inglese che si è affidata alle idee e al gioco di Iraola. Segui la partita in diretta su CorriereDelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:00
Liverpool-Como, l'orario del fischio d'inizio
Dopo la sfida di questa mattina, giocata a porte chiuse e terminata sul punteggio di 0-0, tifosi ed appassionati potranno assistere al secondo confronto di giornata tra Liverpool e Como. Fischio d'inizio previsto per le ore 19 italiane.
Anfield Road - Liverpool
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