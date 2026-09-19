Funerali Sandro Mazzola, ecco dove e quando si svolgeranno
Bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio sui campi, il Coni e la Figc hanno già predisposto gli omaggi per ricordare Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e della Nazionale scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Sui social, invece, sono arrivati tantissimi messaggi d'affetto per la bandiera nerazzurra e le condoglianze da parte dei club di A, di amici vip, dirigenti del calcio, ex calciatori e giocatori ancora in attività. Ci sarà, però, anche la possibilità di salutare per l'ultima volta Mazzola in occasione dei funerali, che si svolgeranno nei prossimi giorni a Milano.
I funerali di Mazzola a Milano
I funerali di Sandro Mazzola si terranno lunedì 21 settembre alle 14:45. La cerimonia avverrà nella basilica di Sant'Ambrogio di Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali di Franco Baresi.
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