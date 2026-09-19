Funerali Sandro Mazzola, ecco dove e quando si svolgeranno

Bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio sui campi, il Coni e la Figc hanno già predisposto gli omaggi per ricordare Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e della Nazionale scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Sui social, invece, sono arrivati tantissimi messaggi d'affetto per la bandiera nerazzurra e le condoglianze da parte dei club di A, di amici vip, dirigenti del calcio, ex calciatori e giocatori ancora in attività. Ci sarà, però, anche la possibilità di salutare per l'ultima volta Mazzola in occasione dei funerali, che si svolgeranno nei prossimi giorni a Milano.