Demme dice addio al calcio giocato: "Quel momento è arrivato"

Diego Demme ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo . È ufficiale l'addio al calcio giocato del centrocampista tedesco, che ha vestito la maglia del Napoli dal 2019 al 2024. Per lui, nella passata stagione, 15 partite giocate con i colori dell'Hertha Berlino in Germania, dopo essere stato corteggiato anche da diverse squadre della Serie B italiana . In carriera, i numeri migliori sono arrivati con il Lipsia , con cui ha collezionato la bellezza di 214 partite, 2 gol e 17 assist .

Demme annuncia l'addio al calcio giocato

Qui di seguito la lettera pubblicata da Diego Demme sui suoi canali social ufficiali, dove sono arrivati centinaia di commenti di tifosi del Napoli, fan ed ex compagni di squadra: "Arriva prima o poi il momento in cui bisogna dire addio a qualcosa che ti ha accompagnato per quasi tutta la vita. E quel momento, per me, è arrivato. Da bambino sognavo di giocare un giorno nei grandi stadi. Volevo semplicemente giocare a calcio e, alla fine, quel sogno l'ho vissuto davvero. Grandi partite, successi straordinari, ma naturalmente anche sconfitte, battute d'arresto e momenti difficili che mi hanno plasmato e reso la persona che sono oggi.

Mentre scrivo queste righe con un po' di tristezza - ha sottolineato Demme nel suo post - ripenso alla mia carriera, mi rendo conto che è stata una bellissima storia calcistica. Il calcio è stato molto più di una semplice professione. È stato la mia vita, la mia passione, la mia quotidianità; mi ha regalato tantissime persone speciali e momenti indimenticabili. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo questo percorso: famiglia, amici, compagni di squadra, allenatori, club e tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio".