Tornei Aemme, trionfano Frosinone e Pescara

La competizione, riservata ai classe 2014 e 2015, si è tenuta questo fine settimana a Francavilla a Mare
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2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 19:24

Tornei AemmeFrosinonepescara

Vanno a Frosinone e Pescara i tornei Aemme categoria 2014 e 2015 che si sono disputati in questo week end a Francavilla a Mare. La formazione laziale ha battuto 3-0 in finale il Trotta Olimpia Madonnelle Acsrra, mentre gli abruzzesi hanno superato 3-1 la Juventus Youth.

Marzio: "Molto contenti per l'esito della manifestazione"

“32 società da tutta l'Italia, circa 600 giovani calciatori e mille persone coinvolte compresi gli addetti ai lavori - spiega Antonio Marzio, l’organizzatore di questo circuito che ha grande tradizione in tutta Italia - ora possiamo mettere la testa sul torneo Under 14 di Pescara dopo l’Epifania. Siamo ancora una volta molto contenti per l’esito della manifestazione”. Una nota che si farà notare: potendo negli esordienti giocare anche le ragazze migliore calciatrice del torneo è stata premiata Stefanie Dell’Orso della Gladius di Pescara, società dilettantistica affiliata al Milan.

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