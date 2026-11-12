Commissari e commissioni

Un tempo ci battevamo per Baggio, Del Piero e Totti , già detto e stradetto, mentre oggi c’è chi protesta per l’assenza tra i convocati di Giacomo Calò , 30 anni a febbraio, piede incantatore, ma fin qui esibito esclusivamente tra Pontedera, Juve Stabia, Pordenone, Benevento, Cosenza, Cesena e il Frosinone del miracolo Alvini.

Nutro affetto per i “tardivi” (gergo calcistico), recentemente ho fatto anche i complimenti più sinceri a Giacomo per come sta giocando e segnando, penso tuttavia che dopo aver scassato per anni i cabasisi alla gente, invocando l’impiego e la crescita dei giovani, sia necessario accompagnare con fiducia e pazienza, tanta pazienza, il lavoro di Mancini, e chissenefrega se talvolta ricorda Jimmy Fenomeno chiamando ragazzi che non hanno ancora toccato la serie A.

L’aspetto paradossale e più significativo di questo momento del calcio italiano, impastato di dubbi e fango, nefandezze e tradimenti, è proprio la Nazionale del commissario tecnico, l’unica cosa che al momento funziona.

Perché paradossale? Perché il sistema osteggiò apertamente Mancini, sottolineando il peso del tradimento saudita: soltanto gli irrigidimenti di Paolo Maldini e la volontà di Malagò gli restituirono la Nazionale. Non vi dico quanti insulti ricevetti per averne invocato il ritorno fin dal primo momento.

I 7 punti nelle prime quattro partite della Nations hanno aiutato l’altro commissario (meno tecnico) Malagò, impegnato - da mesi - a battagliare con gli ex amici e sostenitori più che a pensare a riforme e cambiamenti in via Allegri. Non gliene danno il tempo.

All’italiano della strada, che ha ben altri problemi, le lotte federali interessano poco, per non dire pochissimo: lui, l’italiano, vuole soltanto vincere e qualificarsi agli Europei e ai Mondiali. Della Lega, dell’Aic e dell’Aiac se ne sbatte allegramente: sa che in Italia tutti pensano solo al proprio tornaconto, che ovunque è politica anche minima, che qualcuno l’ha fatta e la fa sicuramente sporca e che niente cambierà fino a quando circoleranno sempre le stesse persone, i Poltrone & Sofà addicted.

Nei giorni scorsi il nostro Marota (una sola t) ha scritto dello scandalo del fondo di fine carriera che sta agitando l’Assocalciatori e alcuni ex giocatori e relative famiglie che ne contestano le incongruenze (eufemismo). Il giornale continuerà a trattare l’argomento e cercherà di capire fino a che punto e perché l’Assoallenatori è divisa al proprio interno. L’Aia, un casino organizzato, merita un discorso a parte: non riesce a trovare un minimo di pace, perfino le recenti elezioni sono state messe in discussione e insomma non c’è un solo pezzo del movimento interessato al bene e al futuro del calcio.

Trecento anni fa Giambattista Vico espose la teoria dei corsi e ricorsi storici e dei cicli: il calcio italiano, che non ha più nulla di storico e i cicli li blocca sul nascere, conosce soltanto i ricorsi al Tar.

PS. Ero tentato di mettere la doppia firma - è di tendenza -, poi ci ho ripensato: non voglio che Marotta (due t) sospetti che il pezzo l’abbia scritto un altro.